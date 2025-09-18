2025年09月18日 11時40分 ハードウェア

MetaがAIグラス「Ray-Ban Meta」第2世代モデルと「Meta Ray-Ban Display」を発表



Metaがサングラスブランド・Ray-Banと組んで展開しているAIグラスの新製品「Ray-Ban Meta」第2世代モデルを発表しました。第1世代に比べてバッテリー寿命が2倍に伸びたほか、撮影可能な動画の解像度が「最大3K Ultra HD」へと進化しています。また、これまで発売した中で最も先進的なAIグラスだという「Meta Ray-Ban Display」も登場しています。



Meta AIグラス | Ray-Ban Meta | Metaストア

https://www.meta.com/jp/ai-glasses/ray-ban-meta/



Ray-Ban Meta (Gen 2) Now With Up to 2X the Battery Life and Better Video Capture

https://about.fb.com/news/2025/09/ray-ban-meta-gen-2-better-battery-life-video-capture/



使用例のイメージ映像も公開されています。





「Ray-Ban Meta」は2023年10月に発売された「世界で最も売れているAIグラス」で、ハンズフリーで使えるカメラやAIアシスタント、リアルタイム翻訳、オープンイヤーのオーディオプレイヤーなどの機能を搭載しています。





新登場した第2世代の最大の特徴はバッテリー寿命が伸びたことで、第1世代は「1回の充電で最大4時間使用可能」でしたが、「1回の充電で最大8時間使用可能」となっています。



また、わずか20分で最大50％の充電が可能で、充電ケースも付属しているので、外出先で48時間の充電が可能です。





カメラは3K Ultra HD解像度に対応。第1世代に比べると2倍以上の解像度で、最大60フレームの鮮やかな映像が撮影できるようになりました。



オープンイヤースピーカーを利用した音声増幅機能はソフトウェアアップデートで提供されます。



フレームは「Wayfarer」「Skyler」「Headliner」の3種類で、期間限定カラーのものもあります。販売価格は379ドル(約5万5800円)からで、日本からの購入には今のところ対応していません。



このほか、フルカラーの高解像度ディスプレイを備えたAIグラス「Meta Ray-Ban Display」も発表されました。



Meta Ray-Ban Display: AI Glasses With an EMG Wristband

https://about.fb.com/news/2025/09/meta-ray-ban-display-ai-glasses-emg-wristband/



ディスプレイはメガネのレンズ内に配置されていて、必要なときだけ表示され、不要になると消えるので、視界を妨げることはありません。





このAIグラスには筋電図リストバンド「Meta Neural Band」が付属していて、筋肉の動きで生成される信号をAIグラス用のコマンドに変換します。このため、わずかに手を動かすだけで、AIグラスに直接触れることなく直感的にコントロールできるとのこと。





Meta Ray-Ban Displayは現地時間2025年9月30日発売で、価格はMeta Neural Band付きで799ドル(約11万7000円)です。

