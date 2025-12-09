2025年12月09日 10時47分 ハードウェア

Google初のAIスマートグラスは2026年に登場予定



Googleが、クロスリアリティ(XR)デバイス向けのOS「Android XR」に対応したAIスマートグラスをSamsungなどと共同で開発していることを明らかにしました。Google初となるAIスマートグラスは2026年に登場する予定となっています。



The Android Show: New features for Galaxy XR and a look at future devices

https://blog.google/products/android/android-show-xr-edition-updates/



まず、Samsungが2025年10月に発売したXRヘッドセット「Galaxy XR」向けに、Windows PCとヘッドセットを接続してPCのデスクトップやウィンドウをGoogle Playアプリの隣に並べて表示できる「PC Connect」という機能が実装されます。これにより、ノートPCの画面では不可能な作業環境を実現し、PCゲームをヘッドセット内に持ち込むことが可能になります。PC Connectはベータ版として2025年12月9日から提供が始まります。





さらにトラベルモードが導入され、移動中の狭い空間でも視界が安定したまま、作業空間を構築できるようになります。





また、ビデオ通話での利用を自然にするため、表情や手の動きをリアルタイムで反映する自分の顔のデジタル版である「Likeness」を作成できるようになりました。Likenessも12月9日からベータ版として順次提供されます。





そして、GoogleはSamsungやサングラスメーカーのGentle Monster、Warby Parkerと協力し、軽量で長時間快適に身につけられるスマートグラスを開発していることを明らかにしました。このスマートグラスは、AIアシスタントとして機能するスピーカーとマイクとカメラを備えたタイプと、道案内や翻訳字幕などをプライベートに表示できるレンズ内ディスプレイ搭載タイプの2種類が予定されているとのこと。これらのAIスマートグラスは2026年に登場すると予告されています。





また、XREALから「初のAndroid XR対応スマートグラス」として2026年に発売されるProject Auraは、さらなる情報が2026年に公開されるとのこと。記事作成時点ですでに、70度の視野角とシースルー光学技術を用い、現実の景色の上にデジタル情報を重ね合わせることができることが明らかにされています。



GoogleがXREALと共同開発するAnroid XR対応スマートグラス「Project Aura」を発表、Android XRの開発キットも進化して対応デバイスも増える予定 - GIGAZINE





IT系ニュースサイトのThe Vergeは先行でProject Auraを体験した上で、「体験面での最大の強みは、Android XRのアプリ互換性により、Galaxy XR向けに作られたアプリや機能をそのまま利用できること」「AIグラスとしてのデモも完成度が高く、一般的なスマートグラスの体験を一通りこなしていた。特にGeminiが中心となる操作系は、AIグラスに求められる実用性をほぼ満たしていると感じられる」と述べています。加えて、「Project AuraはAndroid専用端末ではなく、iOSにも対応する」という情報も報じています。





なお、開発者向けには、Android XR SDKのDeveloper Preview 3が公開されました。この更新によってAIスマートグラス向けの開発が正式に可能となり、拡張体験を実現するためのツールやAPIが提供されます。

