オリジナル劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』キービジュアル＆最新ティザーPV＆声優発表インタビュー映像公開



監督・水島精二＆脚本・虚淵玄(ニトロプラス)のタッグが2014年に生み出したオリジナル劇場アニメ『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の、その先を描く続編『楽園追放 心のレゾナンス』が、2026年11月13日(金)に公開されることが決定し、新しく第3弾ティザーPVと、声優発表インタビュー映像が公開されました。



『楽園追放 心のレゾナンス』｜2026年11月13日公開

https://rakuen-tsuiho-r.com/



『楽園追放 心のレゾナンス』第三弾ティザーPV｜2026年11月13日公開 - YouTube



©東映アニメーション・ニトロプラス／楽園追放ソサイエティ２



4人のキャラクターが描かれたキービジュアルも公開されました。





ガブリエル役は佐倉綾音さん、アルマ役は早見沙織さん、ダネル役は青山吉能さん、ラグエル役は天城サリーさんが、それぞれ演じます。





すでに仮アフレコは終わっているとのことで、声優発表インタビュー映像ではキャスト陣が自分が担当するキャラクターや作品について語っています。



『楽園追放 心のレゾナンス』声優発表インタビュー｜2026年11月13日公開 - YouTube

