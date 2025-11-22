オリジナル劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』キービジュアル＆最新ティザーPV＆声優発表インタビュー映像公開
監督・水島精二＆脚本・虚淵玄(ニトロプラス)のタッグが2014年に生み出したオリジナル劇場アニメ『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の、その先を描く続編『楽園追放 心のレゾナンス』が、2026年11月13日(金)に公開されることが決定し、新しく第3弾ティザーPVと、声優発表インタビュー映像が公開されました。
『楽園追放 心のレゾナンス』｜2026年11月13日公開
https://rakuen-tsuiho-r.com/
『楽園追放 心のレゾナンス』第三弾ティザーPV｜2026年11月13日公開 - YouTube
©東映アニメーション・ニトロプラス／楽園追放ソサイエティ２
4人のキャラクターが描かれたキービジュアルも公開されました。
ガブリエル役は佐倉綾音さん、アルマ役は早見沙織さん、ダネル役は青山吉能さん、ラグエル役は天城サリーさんが、それぞれ演じます。
すでに仮アフレコは終わっているとのことで、声優発表インタビュー映像ではキャスト陣が自分が担当するキャラクターや作品について語っています。
『楽園追放 心のレゾナンス』声優発表インタビュー｜2026年11月13日公開 - YouTube
