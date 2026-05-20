2026年05月20日 12時48分 AI

GoogleがGemini APIに「マネージドエージェント」を追加、AIエージェントの実行環境を丸ごと提供へ



Googleが、Google I/O 2026でAIエージェント開発基盤「Google Antigravity」の拡張と、Gemini APIで「マネージドエージェント」を利用できるようにしたことを発表しました。Googleは開発の流れを単なるプロンプト入力から、AIエージェントが実際に作業を進める「行動」へ移すことを狙っていると説明しています。



I/O 2026 developer highlights: Antigravity, Gemini API, AI Studio

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/google-io-2026-developer-highlights/



Build managed agents with the Gemini API

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/managed-agents-gemini-api/



Antigravity エージェント | Gemini API | Google AI for Developers

https://ai.google.dev/gemini-api/docs/antigravity-agent?hl=ja



Google Antigravity関連の発表には、デスクトップアプリの「Antigravity 2.0」、ターミナルからAIエージェントを扱う「Antigravity CLI」、独自エージェントを作成するための「Antigravity SDK」などがあります。Antigravity 2.0は、人間の開発者がAIエージェントを操作するためのアプリで、複数のエージェントを並列に動かしたり、サブエージェントに作業を分担させたり、スケジュール済みタスクを実行したりできます。





Googleは、Antigravity 2.0のようなアプリだけでなく、開発者が自分のアプリやサービスからAIエージェントを呼び出せる仕組みとして、Gemini APIにマネージドエージェントを追加しました。マネージドエージェントは、AIエージェントを動かすための実行環境、ツール呼び出し、コード実行環境などをGoogle側が用意する仕組みです。開発者は1回のAPI呼び出しで、推論、ツール利用、コード実行を行うAIエージェントを起動できます。



従来、本番環境でAIエージェントを提供するには、コード実行用のサンドボックス、ファイル管理、外部ツール連携、複数回の処理をつなぐ実行基盤などを開発者側で用意する必要がありました。Googleは、Gemini APIのマネージドエージェントによって複雑なインフラ部分を抽象化し、開発者が製品体験やAIエージェントの振る舞いの設計に集中できるようにすると説明しています。





Gemini APIのマネージドエージェントの中心となるのが「Antigravityエージェント」です。AntigravityエージェントはGoogleがホストする安全なLinuxサンドボックス内で動作し、推論、コード実行、ファイル管理、ウェブ閲覧を行えます。



Antigravityエージェントは、Googleが2026年5月19日に発表した「Gemini 3.5 Flash」を基盤にしています。Gemini 3.5 FlashはGemini 3.5シリーズの最初のモデルで、Gemini 3.1 Proをほぼすべてのベンチマークで上回りつつ、ほかの最先端モデルより4倍高速に動作するとのこと。マネージドエージェントでは、推論、ツール呼び出し、コード実行を何度も繰り返すAIエージェントの動作をGemini 3.5 Flashが支える形になります。



Googleが「Gemini 3.5」シリーズを発表、まずは軽量版の「Gemini 3.5 Flash」から - GIGAZINE





Antigravityエージェントは、タスクを受け取ると処理の計画を立て、必要なツールを呼び出し、結果を確認し、作業が完了するまで同じ流れを繰り返します。標準ではコード実行、Google検索、URL読み取りを利用でき、実行環境を指定するとファイルの読み書きや編集、検索、一覧表示も可能です。ファイルや状態は実行環境に保持できるため、後続のAPI呼び出しで同じ作業セッションを再開する使い方も想定されています。



開発者はAntigravityエージェントに独自の指示、ツール、データ、スキルを追加してカスタムエージェントを作成できるとのこと。たとえば「AGENTS.md」にエージェントの基本方針や作業手順を記述し、サンドボックスに読み込ませることが可能。調整済みのカスタムエージェントは、マネージドエージェントとして保存して再利用できます。



マネージドエージェント機能は、記事作成時点ではプレビュー版としてGemini APIのInteractions APIとGoogle AI Studioで提供されています。プレビュー期間中はCPU、メモリ、サンドボックス実行などの環境コンピューティングには課金されませんが、基盤となるGeminiモデルのトークンと、エージェントが使用するツールには従量課金が適用されます。エージェントが推論、ツール実行、コード実行、ファイル操作を自律的に繰り返すため、トークン数が大きくなる場合があることに注意が必要です。





プレビュー版のため、AntigravityエージェントとInteractions APIは仕様変更の可能性があるとのこと。また構造化出力には未対応で、file_search、computer_use、google_maps、function_calling、mcpなどのツールも記事作成時点では使えません。さらに入力形式はテキストと画像に限られています。



関連する動きとして、GoogleはGemini CLIをAntigravity CLIへ移行することも発表しています。Googleによると、複数のエージェントが連携して複雑な作業を分担する用途には、Antigravity 2.0と共通の実行基盤を持つツールが必要になったとのこと。Antigravity CLIはGemini CLIと完全に同じ機能を最初から備えるわけではありませんが、Agent Skills、Hooks、Subagents、Extensions改めAntigravity pluginsなどの主要機能は引き継がれます。



Googleは、Gemini APIのマネージドエージェントにより、開発者がサンドボックスや実行基盤などのインフラ構築ではなく、AIエージェントの動作、指示、スキル、利用データの設計に集中できるようになると述べています。