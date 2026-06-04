使い込むほど成長するAIエージェント「Hermes Agent」の公式デスクトップアプリ「Hermes Desktop」が登場
AIエージェントシステム「Hermes Agent」をGUIで管理できる公式デスクトップアプリ「Hermes Desktop」が2026年6月3日に登場しました。Hermes DesktopはWindows・macOS・Linux向けにパブリックプレビュー版として公開されています。
Hermes Desktop | Nous Research
https://hermes-agent.nousresearch.com/desktop
Hermes Agentはシステムに常駐するタイプのAIエージェントシステムで、システム上のファイルなどを任意のAIモデルに読み取らせてタスクを自律的に実行させることができます。Hermes Agentは高性能なメモリシステムを搭載しており、ユーザーの入力内容や操作手順を記憶したり、複雑なタスクの実行手順を「Artifacts」として保存して再利用したりできます。この特徴から、Hermes Agentは「使い込むほど成長するエージェント」として人気を集めています。
Hermes Agentはターミナルから管理するタイプのソフトウェアですが、新たに公式デスクトップアプリ「Hermes Desktop」が登場し、マウス操作で管理できるようになりました。Hermes Desktopの画面は以下のとおり。左側に実行中のタスクが並び、右側にチャット画面が表示されています。
画像のインライン表示が可能なほか、アプリ内ターミナルも備えています。
チャットでの指示やタスク進行の監視だけでなく、SkillsやArtifactsを管理することも可能です。
また、Hermes Agentをブラウザから管理できる「Hermes Web Dashboard」のリニューアルも発表されています。
The Hermes Web Dashboard got a major overhaul: it is now a feature-complete admin panel that you can manage entirely from your browser. pic.twitter.com/3NZWA3SZ9x— Nous Research (@NousResearch) June 3, 2026
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in AI, Posted by log1o_hf
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