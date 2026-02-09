ソース・マヨ・かやく全てに「だし」を効かせたカップ焼きそば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」試食レビュー
2026年2月9日、明星食品から「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」が登場しました。鰹節(かつおぶし)エキスや鯖節(さばぶし)エキスなどを効かせただし尽くしの一品になっているとのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」(2月9日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13596/
これが「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」です。
原材料はかつおぶしエキスやさばぶしエキス、ポークエキスなど。
カロリーは1食当たり730kcalです。
調理のためフタを半分開け、液体ソースとマヨビーム、あとのせかやくを取り出します。
お湯を注いでフタを閉じ、3分待ちます。この間に液体ソースをフタの上で温めておきます。
3分後にお湯を捨ててフタを開けたら、まずは液体ソースを投入。
よく混ぜます。
続いてマヨビームとあとのせかやくを入れたら完成です。
あとのせかやくの内訳は、揚げ玉、いわしの煮干し、アオサ、紅しょうがなど。
魚介の匂いがプンと香る焼きそばで、だしの効いた「タコ焼き」を想起させます。味はしっかり濃く、ソースとマヨネーズが効いた王道ソース焼きそばのテイスト。マヨネーズは鯖粉末を配合した特製の「だしマヨ」で、しっかりだしが香ります。揚げ玉はカリカリとした歯ごたえで食べていて気持ちが良く、飽きずに食べられます。
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」の希望小売価格は税別328円。Amazon.co.jpでは、12個入りが税込4182円(1個あたり約348円)で販売されています。
Amazon.co.jp: 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味[12個入、カップ麺、大盛、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、押し寄せる、鰹と鯖の旨み!、175g] : 食品・飲料・お酒
