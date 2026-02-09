2026年02月09日 17時00分 試食

ソース・マヨ・かやく全てに「だし」を効かせたカップ焼きそば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」試食レビュー



2026年2月9日、明星食品から「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」が登場しました。鰹節(かつおぶし)エキスや鯖節(さばぶし)エキスなどを効かせただし尽くしの一品になっているとのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。



「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」(2月9日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13596/



これが「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」です。





原材料はかつおぶしエキスやさばぶしエキス、ポークエキスなど。





カロリーは1食当たり730kcalです。





調理のためフタを半分開け、液体ソースとマヨビーム、あとのせかやくを取り出します。





お湯を注いでフタを閉じ、3分待ちます。この間に液体ソースをフタの上で温めておきます。





3分後にお湯を捨ててフタを開けたら、まずは液体ソースを投入。





よく混ぜます。





続いてマヨビームとあとのせかやくを入れたら完成です。





あとのせかやくの内訳は、揚げ玉、いわしの煮干し、アオサ、紅しょうがなど。





魚介の匂いがプンと香る焼きそばで、だしの効いた「タコ焼き」を想起させます。味はしっかり濃く、ソースとマヨネーズが効いた王道ソース焼きそばのテイスト。マヨネーズは鯖粉末を配合した特製の「だしマヨ」で、しっかりだしが香ります。揚げ玉はカリカリとした歯ごたえで食べていて気持ちが良く、飽きずに食べられます。





「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」の希望小売価格は税別328円。Amazon.co.jpでは、12個入りが税込4182円(1個あたり約348円)で販売されています。



Amazon.co.jp: 明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味[12個入、カップ麺、大盛、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、押し寄せる、鰹と鯖の旨み!、175g] : 食品・飲料・お酒

