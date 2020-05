チェダーチーズとソースの味の濃さを主張し合う「日清焼そばU.F.O. 濃い濃いソースペースト付き チーズ焼そば」試食レビュー

・関連記事

ニンニクのパンチが効いたラー油マヨの辛さとコクが抜群な「日清焼そばU.F.O.大盛 濃い濃いラー油マヨ付きニンニク醤油まぜそば」を食べてみた - GIGAZINE



花椒のしびれとたっぷりのラー油でビリビリ辛い「蝋燭屋監修 シビレ麻婆まぜそば」は口全体がしびれる辛さ - GIGAZINE



麻婆豆腐の辛さが麺にしっかりと絡む餃子の王将「温玉麻婆麺」を食べてみた - GIGAZINE



人に必要な栄養をすべて麺に詰め込み「完全食」をカップ麺で実現した日清「All-in PASTA」試食レビュー - GIGAZINE



お湯を注いでたった30秒で「チキンカツの玉子とじ」が完成するアマノフーズのフリーズドライ食品を食べてみた - GIGAZINE



2020年05月18日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.