「おいチーソース」と「チーズ入りふりかけ」で口の中がチーズだらけになる「JUNKFULL 濃厚チーズ味まぜそば」試食レビュー

・関連記事

ニンニクのパンチと和風だしのマリアージュを楽しめる「日清のスタミナどん兵衛 豚ニンニク醤油うどん」試食レビュー - GIGAZINE



バターをカルボナーラに後のせして超濃厚な800kcal超えを実現した「罪なカルボナーラ」試食レビュー - GIGAZINE



高級中華の麺料理をカップ1杯に再現した「明星 中華三昧タテ型ビッグ 赤坂榮林 トマト酸辣湯麺」はトマトのうま味と爽やかな酸味が食欲をそそる - GIGAZINE



大量黒ゴマと「追いゴマ」で香ばしさが爆裂する旨辛担担麺「MEGAゴマ 黒胡麻担担麺」試食レビュー - GIGAZINE

2021年11月02日 12時07分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.