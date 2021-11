2021年11月02日 12時00分 メモ

イーロン・マスクが「国連が飢餓問題を解決する方法を説明できたら今すぐテスラ株を売って6800億円寄付する」とツイート

by NASA HQ PHOTO



2021年10月、国際連合世界食糧計画(WFP)のデイビッド・ビーズリー事務局長が、CNNで放送された番組の中で「超富裕層が資産の一部を寄付すれば世界の飢餓問題を解決する手助けになる」として、テスラのイーロン・マスクCEOやAmazon創業者のジェフ・ベゾス氏を名指ししました。これに対してマスク氏が、「WFPが60億ドル(約6800億円)でどのように世界の飢餓を解決するかを正確に説明できたら、今すぐテスラ株を売って寄付します」とTwitterで述べています。



Elon Musk says he will sell Tesla shares to help world hunger – if the UN can prove where the money is going - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/elon-musk-tesla-shares-world-hunger-united-nations/



Elon Musk tells UN food chief he'll spend $6 billion to fight hunger

https://www.cnbc.com/2021/11/01/elon-musk-tells-un-food-chief-hell-spend-6-billion-to-fight-hunger.html



WFPのビーズリー氏は10月26日に放送されたCNNの番組で、一握りの超富裕層が保有する資産のごく一部を寄付すれば、世界の飢餓問題を解決する手助けになると訴えました。ビーズリー氏は世界1位&2位の資産家であるマスク氏やベゾス氏を名指しして、「もし我々が手を差し伸べなければ文字通り死んでしまう4200万の人々を救うための60億ドル(約6800億円)です。複雑な問題ではありません」と述べました。



CNN.co.jp : 世界の飢餓問題、マスク氏保有資産の2%で解決の可能性 WFPトップが訴え

https://www.cnn.co.jp/world/35178638.html



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック中でも超富裕層の資産は着実に増加しており、2020年11月にはマスク氏の総資産がMicrosoft創業者のビル・ゲイツ氏を抜いて世界2位になりました。経済誌のフォーブスが2021年10月に発表した長者番付「フォーブス400」によると、マスク氏の総資産は1905億ドル(約21兆7000億円)とのこと。



ビーズリー氏の発言は世界各国で大きく取り上げられました。そんな中、AI研究者で実業家のEli David氏が「WFPは2020年に84億ドル(約9600億円)を調達しました。なぜ『世界の飢餓を解決』しなかったのでしょう?」とツイートしたところ、マスク氏が「もしWFPがこのTwitterスレッドで、60億ドルがどのように世界の飢餓を解決するのかを正確に説明できれば、今すぐテスラ株を売って寄付します」とコメントしました。





マスク氏の発言からわずか5時間後に、ビーズリー氏もTwitter上で返信しました。ビーズリー氏はまず、前提となっている「60億ドルが世界の飢餓を解決する」という部分には誤解があると指摘しつつも、60億ドルがあれば地政学的な不安定さや大量移住を防ぎ、COVID-19や紛争、気候危機といった前例のない状況で飢餓に直面する、4200万人もの命を救うことができると主張しています。





また、ビーズリー氏は「WFPは2020年に調達した84億ドルで何をしたのか?」というDavid氏の質問に対して、「あなたが言及している84億ドルは、2020年に1億1500万人に食料援助を行うための資金をカバーしました。私たちはCOVID-19、紛争、気候危機の複合的な影響による嵐のため、既存の資金調達要件に加えて60億ドルの追加資金が今すぐ必要なのです」と返信しました。





さらに、国連の会計はオープンソースでなければならないとして、マスク氏が寄付金の使途に関する透明性を求めたことについて、ビーズリー氏は「私は透明性とオープンソースの会計のためのシステムが整っていることを保証できます。あなたのチームは私たちと一緒にレビューと共同作業を行って、会計について完全に確信することができます」と回答しています。





ビーズリー氏はマスク氏に対し、「あなたの助けを借りて、私たちは希望をもたらし、安定を築き、未来を変えることができます。ぜひ話しましょう。これはファルコンヘビーほど複雑ではありませんが、会話をしないわけにはいかないほどの問題があります。私はあなたの次のフライトに同乗できます。もし、私の話があなたの気に入らなかったら、投げ捨ててもらって構いません!」と述べ、WFPの活動や寄付について話し合う場を設けようと提案しました。





この申し出にマスク氏は、「人々がお金の行き先を正確に確認できるよう、現在および計画されている支出を詳細に公開してください。日の光は素晴らしいものです」と返信し……





ビーズリー氏は「ツイートの代わりにあなたへ(WFPの会計について)お見せします。私たちは地球でも宇宙でも、どこでも会うことができますが、私はあなたがWFPのメンバーやプロセス、テクノロジーが動いている場所で会うことを提案します」と回答しました。





なお、マスク氏はビーズリー氏に「国連の平和維持軍が中央アフリカで子どもに性的虐待を行っていた」という記事についてのコメントを求めましたが、記事作成時点ではビーズリー氏はこれに返信していません。





CNBCは、マスク氏が寄付を行うために60億ドル相当のテスラ株を売却したとすれば、これまでにマスク氏が行った既知の寄付活動の中で最大のものになるだろうと述べています。マスク氏は、寄付は匿名で行うのを好むと述べていますが、2021年には二酸化炭素削減技術の開発を競う世界的なコンテストに1億ドル(約114億円)を寄付することを発表しました。