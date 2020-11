2020年11月25日 10時20分 メモ

テスラの時価総額が50兆円を突破、イーロン・マスクCEOが総資産ランキングでビル・ゲイツを抜いて世界2位に

by Thomas Hawk



電気自動車メーカーであるテスラの時価総額がついに5150億ドル(53兆8000億円)に到達し、経済メディアのBloombergが発表する個人の総資産ランキング「Bloomberg Billionaires Index」で、イーロン・マスクCEOの総資産が1360億ドル(約14兆2100億円)に達し、ビル・ゲイツ氏を抜いて世界で2番目に裕福な人物となりました。



Bloomberg Billionaires Index

https://www.bloomberg.com/billionaires/



Elon Musk overtakes Bill Gates to become world's second-richest person | Technology | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2020/nov/24/elon-musk-bill-gates-tesla-share-price-microsoft



2020年1月頃に1株約86ドル(約9000円)だったテスラの株価は、記事作成時点で1株約555ドル(約5万8000円)と、11カ月足らずで6倍以上に上昇しました。





2020年7月には、テスラの時価総額が2072億ドル(22兆2600億円)に達して、トヨタ自動車の時価総額を超え、世界で最も時価総額の高い自動車メーカーとなったことが報じられました。



テスラがトヨタを抜いて世界で最も価値ある自動車メーカーに君臨 - GIGAZINE





マスクCEOはテスラの株式の20%を所有しており、それと共に総資産が大きく増加。Bloombergによれば、マスクCEOの純資産のうちおよそ4分の3はテスラ株だとのこと。



2020年1月には総資産ランキングで35位だったマスクCEOは、2020年11月17日にFacebookのマーク・ザッカーバーグCEOを抜いて世界3位に、2020年11月24日にMicrosoftの共同設立者で記事作成時点で1290億ドル(約13兆4800億円)の総資産を抱えるビル・ゲイツ氏を抜いて世界2位に躍り出ました。





なお、世界1位はAmazonの創設者であるジェフ・ベゾス氏で、総資産は1830億ドル(約19兆1200億円)です。