2020年02月18日 11時05分 メモ

Amazonのジェフ・ベゾスCEOが1兆円超をポケットマネーから拠出して地球温暖化対策基金を設立



2020年2月17日、世界一の資産家として知られるAmazonのジェフ・ベゾスCEOが、「地球温暖化対策に焦点を当てた新たな基金を設立して、100億ドル(約1兆1000億円)超を拠出する」と発表しました。新たな基金の資金源は、全額がベゾスCEOのポケットマネーでまかなわれるとのことです。



ベゾスCEOはInstagram上で発表した声明で、「気候変動は地球にとって最大の脅威です。私は地球に対する気候変動の壊滅的な影響と戦うために、既知の方法を拡大したり新たな方法を探求したりする他の人と、一緒になって働きたいと思っています」と述べています。





新たに設立される基金は「the Bezos Earth Fund(ベゾス地球基金)」という名称だそうで、自然の保護に役立つ本当の可能性を提供する科学者・活動家・NGOなどに資金を提供するとされています。ベゾス地球基金について詳しい人物によると、基金は民間部門への投資を行うのではなく、慈善事業としての寄付に焦点を当てているとのこと。





なお、既にベゾスCEOはMicrosoftの創業者であるビル・ゲイツ氏が設立したファンド「Breakthrough Energy Ventures」に参加していますが、今回設立されたベゾス地球基金は従来のファンドとは独立したものとなっています。Amazonの広報担当者によると、新たな基金の資金源はベゾスCEOのポケットマネーだそうです。



近年のベゾスCEOは地球温暖化問題に取り組んでおり、Amazonの事業による二酸化炭素排出量を削減するため、2019年9月に「10万台の電気自動車を購入する」といった気候変動対策を打ち出しました。Amazonは2030年までにエネルギー使用量のうち風力や太陽光などの再生可能エネルギーの占める割合を100%に引き上げ、2040年までにAmazon全体が排出する温室効果ガスをゼロにするという目標を掲げています。



ところが、環境問題に関する抗議を行ってきたAmazonの従業員グループ「Amazon Employees For Climate Justice」は今回の基金設立を受けて、「ベゾスCEOの慈善活動を称賛しますが、自分で自然破壊に加担しておきながら同時に守ることはできません」との声明を発表。依然としてAmazonの取り組みは不十分だと主張しています。



ベゾス地球基金は2020年の夏に助成金の交付を開始する予定ですが、記事作成時点では助成金の申請方法や申請に必要な条件、正確な助成金の交付時期などの詳細については不明です。



なお、今回の基金設立について報じたThe Vergeは、ベゾスCEOは1300億ドル(約14兆3000億円)の資産を持っており、慈善活動に100億ドルを費やしてもそれほど純資産からの引き出し額は多くないと指摘。また、ベゾスCEOは過去にも無料の幼稚園ネットワーク構築やホームレスの支援を行う基金を設立したり、Twitter上で慈善活動のアイデアを募ったりと、さまざまな慈善活動に取り組んできたと述べました。