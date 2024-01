2024年01月29日 13時00分 メモ

イーロン・マスクのAIスタートアップ「xAI」が最大8900億円の資金調達に向け交渉中との報道



イーロン・マスク氏が設立したAIスタートアップ「xAI」が、最大60億ドル(約8900億円)の資金調達を行うための協議を行っていると報じられています。



経済紙・Financial Timesの報道によると、マスク氏の立ち上げたAIスタートアップ・xAIは、OpenAIなどの既存のAI企業と競合するべく資金調達を計画している模様。この件に詳しい関係者によると、xAIは香港のファミリーオフィス(富裕層の家族の投資管理と資産管理を扱う非公開会社)と提携し、資金調達のために中東の政府系ファンドをターゲットにしているとのこと。



特にシリコンバレーではAIテクノロジーへの関心が高まっており、さまざまな投資家がスタートアップに多額の投資を行い、AI市場における注目すべきエスカレーションを引き起こしています。xAIの資金調達は、これを利用することを目指している模様。





xAIは2023年12月にアメリカの証券取引委員会に対し、最大10億ドル(約1500億円)の資金調達を計画していることを報告していました。しかし、関係者の証言によるとxAIが目指している資金調達額は最大60億ドルということで、当初の目標額よりもはるかに多い金額の調達を計画していることが明らかになっています。



イーロン・マスクの人工知能スタートアップ「xAI」が1470億円の資金調達を目指すと当局に申請 - GIGAZINE





xAIの評価額は200億ドル(約3兆円)程度。OpenAIの評価額と比べるとまだまだ低いものの、Googleが支援するAnthropicなどの競合他社と比較すると同等程度の評価額とのこと。



Financial Timesをはじめとする複数のメディアが、xAIが最大60億ドルの資金調達を計画していると報じましたが、マスク氏は「xAIは資金調達を行っておらず、この点に関しては誰とも話し合いを行っていません」と投稿し、報道内容を否定しています。



xAI is not raising capital and I have had no conversations with anyone in this regard https://t.co/KyjeqnW9eu — Elon Musk (@elonmusk)



ただし、xAIが最大10億ドルの資金調達を計画していることが明らかになった際に、Bloombergが「xAIは10億ドルの資金調達目標に向け、既に投資家から5億ドル(約740億円)を調達することに成功した」と報じたことについて、マスク氏は「単純に正確でない」と投稿し報道に間違いがあると反論していました。



This is simply not accurate — Elon Musk (@elonmusk)



xAIは2023年11月にOpenAIのChatGPTの競合製品となるチャットボット・Grokを発表し話題となりました。マスク氏は責任あるAI開発の重要性を常々強調しており、直近では電気自動車メーカー・テスラの株保有率が低すぎるためテスラ以外でAIおよびロボティクス製品を開発する可能性を示唆していました。



