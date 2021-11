2021年11月02日 13時00分 メモ

中国で「丸い頭」が流行、矯正器具で赤ちゃんの頭を丸くしようとする親も



眉が太い方が美しいとされたり、顔の色が濃い方が美しいとされたりと、地域や文化によって美しさの基準は異なります。中国では、近年「頭の形が丸い方が美しい」という考え方が広まっており、赤ちゃんの頭を丸くするために矯正器具を用いる親が存在することが報じられています。



New fad in China has parents putting helmets and moulds on their babies to make their heads more round | South China Morning Post

https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3154152/new-fad-china-has-parents-putting-helmets-and



Chinese Parents Are Putting Molds on Babies' Heads to Keep Their Skulls Round

https://www.insider.com/chinese-parents-putting-molds-babies-heads-keep-skulls-round-2021-11



South China Morning Postによると、数十年前の中国では「平らな頭と大きな額」が「幸運のしるし」と信じられていたとのこと。しかし、近年では「頭の形が丸い方が美しい」という考え方が広まっており、中国版Twitterの微博(Weibo)には「頭が平らであることを嘆く投稿」が数多く集まっています。





そんな中国では、「新生児の頭が柔らかい時期に、矯正器具を用いて頭を丸くする」という試みが流行しています。例えば、中国のSNS・小紅書には、ある母親が「家族の反対意見を無視して、赤ちゃんの頭の形を矯正することにしました」と題した矯正記録を公開。その中には「赤ちゃんがあおむけに寝るので、頭が平らになっているように見えました」「地元の診療所に赤ちゃんを連れて行き、頭の形に合わせた専用の矯正器具を作ってもらいました」「私は、美しさを求める女性にとって『平らな頭』がどれだけの苦痛をもたらすかを知っています。私の子どもには、頭の形で悩んでほしくありません」といった内容が記されていました。



この母親の投稿には、「矯正による現在の苦しみは、将来の美しい頭のためです。あなたの赤ちゃんはあなたの努力に感謝して成長します!」といった賛同のコメントや、「赤ちゃんは睡眠中に寝返りを打つので、頭の形は自動的に調整されます。矯正による痛みを赤ちゃんに与えないようにしてください」といった批判のコメントが集まっています。



記事作成時点では、中国の大手ネットショップであるAlibaba.comに「赤ちゃんの頭の形を矯正する効果を主張する枕」が数多く出品されています。





さらに、Amazon.co.jpにも同様の効果をアピールする枕が1万円を超える価格で販売されています。





上記の通り、赤ちゃんの頭の形を矯正する製品は中国だけでなく日本でも販売されています。しかし、中国・南京で小児科医として働くグオ氏は「頭蓋骨の発達のために、治療目的で矯正ヘルメットが使われることはあります。そのような正当な医学的問題がある場合、両親は専門家の診断に頼るべきです。しかし、美容目的で赤ちゃんの頭の形を修正することは無意味です。それは、両親の不安を子供たち反映しているだけかもしれません」と述べ、美容目的での矯正器具の使用を中止するように呼びかけています。