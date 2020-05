2020年05月18日 10時14分 メモ

Appleが新型コロナの影響で閉鎖していた小売店再開のための指針を発表



新型コロナウイルスの影響で従業員の在宅勤務を許可してきたAppleが、他社に先駆けて従業員をオフィスに戻す計画を進めていることが報じられています。さらに、営業停止となっている中国以外の地域の小売店舗の業務も再開すべく、新しい安全対策などを含む指針を発表しました。



Store Opening Letter - Apple

https://www.apple.com/store-opening-letter/



Apple begins reopening some stores with temperature checks and other safeguards in place | TechCrunch

https://techcrunch.com/2020/05/17/apple-reopens-some-stores-with-temperature-checks-and-other-safeguards-in-place/



Apple details its approach to safety in retail stores, plans to reopen more than 25 US locations next week - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/05/17/apple-store-reopening-letter/



Appleは2020年3月13日、新型コロナウイルスの流行が収束しつつあった中国で同国内のApple Storeの営業を再開しました。



新型コロナウイルスの影響で閉店していた中国のApple Storeが営業再開 - GIGAZINE





中国以外の地域では新型コロナウイルスの感染拡大を受けてすべての小売店舗が一時閉店となっていたのですが、Appleでリテールおよび人事担当のシニアバイスプレジデントを務めるディアドラ・オブライエン氏が、全世界の小売店業務を再開するための指針を発表しました。



オブライエン氏によると、記事作成時点で全世界約100店舗もの小売店舗が営業を再開しているそうです。しかし、特に有名な店舗の場合は伝染性の高い新型コロナウイルスの登場により、新しい営業スタイルを模索する必要性に迫られているとのこと。オブライエン氏は「すべての店舗で人の数を制限し、十分なスペースを確保し、Genius Barや店舗全体で1対1の対面でのサービス提供に再び焦点を当てていきます」と説明し、今後のApple Storeなどの小売店舗での営業方針を明かしています。



オブライエン氏は既に営業を再開している中国の店舗で効果を発揮した衛生対策や社会的距離を保つための戦略の有効性を強調。また、地域ごとの事例や保健当局のガイダンスなど、利用可能なすべてのデータを考慮し、店舗再開に向けた準備を進めるとしています。





さらに、オブライエン氏はほとんどの店舗でいくつかの追加手順を実行しているとして、店舗で働く従業員と店舗を訪れる顧客の両方がマスクなどを着用して顔を覆う必要があると主張しています。マスクなどを持参していない顧客には、店舗側で顔を覆うためのカバーを提供すると説明しています。加えて、入店時には体温チェックやアンケート調査が実施され、せきや発熱などの症状がある人や、新型コロナウイルスに感染している人の入店は許可されないそうです。なお、他にも店舗内の清掃・除菌作業も行われます。



海外メディアのTechCrunchがAppleに問い合わせたところ、同社の広報担当者は「来週には、アメリカの7つの州で25店舗以上の小売店の営業を再開します。多くのお客様が地域の店舗の再開を熱望していることを承知しておりますが、我々の取り組みは環境が安全であることを確信した時にのみ店舗の営業を再開するということです。お客様にすぐまたお会いできることを楽しみにしています」とコメントしました。