スーパーコンピューターで暗号資産マイニングをもくろむサイバー攻撃が発生

European supercomputers hacked in mysterious cyberattacks https://www.bleepingcomputer.com/news/security/european-supercomputers-hacked-in-mysterious-cyberattacks/ Supercomputer in Europa gehackt: Mindestens neun in Deutschland betroffen - DER SPIEGEL https://www.spiegel.de/netzwelt/web/supercomputer-in-europa-gehackt-mindestens-neun-in-deutschland-betroffen-a-7d9403b9-c7ea-4f84-a9d7-17bbdff3a954 問題のサイバー攻撃は2020年1月ごろから「危ないものなのではないか」と認識されていましたが、はっきりと影響を及ぼすようになったのは2020年5月に入ってからのこと。イギリスやドイツ、スイスなどで、複数のHPCシステムがセキュリティ問題のため、利用できなくなりました。

2020年05月18日 12時12分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

