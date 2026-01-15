ヘッドライン

2026年1月15日のヘッドラインニュース


アニメ『装甲騎兵ボトムズ』の13年ぶりとなる完全新作アニメーション作品『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』が2026年に展開予定であることが発表されました。監督は『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊』や『機動警察パトレイバー』、『うる星やつら』などを手がけた押井守が担当。制作はサンライズ、制作協力はProduction I.G。作品の形態についての情報はまだ明らかになっていません。

『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』
https://www.votoms-gh.com/

『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』初弾映像 - YouTube

©SUNRISE

なお、この企画は『機動戦士ガンダム』などをはじめとした作品を制作したアニメーション制作会社であり、2022年からバンダイナムコフィルムワークスのブランドの1つとなっている「サンライズ」の50周年プロジェクトの一環として展開されるもの。プロジェクトは2026年から2028年をアニバーサリーイヤーと位置付け、サンライズブランドの認知拡大を目指す記念事業が展開されるとのことです。


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


アメリカでは核戦争に備えて「核シェルターまで5マイル」「できるだけ速いスピードを維持せよ」といった道路標識が準備されている - GIGAZINE

インドはVisaとMastercardに負けない独自のカードブランド「RuPay」を推進している - GIGAZINE

既存の電波望遠鏡群に便乗して地球外生命体を探査するプロジェクト「COSMIC」とは何なのか？ - GIGAZINE

政治家の口コミ情報をまとめた「政治家ログ」 - GIGAZINE

Amazonに「申し訳ありませんがこのリクエストはOpenAIの使用ポリシーに反するためお応えできません」という名前の製品があふれかえる - GIGAZINE

融雪剤が湖の塩分濃度を急上昇させていることが判明 - GIGAZINE

ロンドン塔に住む1羽のカラスが姿を消して「王国崩壊の伝説」がささやかれている - GIGAZINE

トウガラシの辛味成分「カプサイシン」が太陽電池の性能向上に役立つことが判明 - GIGAZINE

赤ちゃんと大人の脳は「一緒に遊ぶと同期する」と判明、赤ちゃんが大人をリードすることも - GIGAZINE

「引きこもり」の新定義を専門家が提唱、日本だけでなく世界に共通する病理と指摘 - GIGAZINE

関係を長続きさせるために最重要なのは「肯定すること」でなく「否定しないこと」 - GIGAZINE

花の蜜を吸うチョウは花より先に地球上に生息していた可能性 - GIGAZINE

「モノを作る行為というのは照れる部分がある」、「人喰いの大鷲トリコ」デザイナーの上田文人氏インタビュー - GIGAZINE

仮想現実がUSJのアトラクションと融合した「きゃりーぱみゅぱみゅ XRライド」の制作スタッフが語るVRの可能性とは？ - GIGAZINE

3Dプリンターで妻を救って本人が気付かない間に医療を革新していた男の話 - GIGAZINE

将来は「週15時間労働」や「1年間に6ヶ月間労働」になるかもしれない理由とは？ - GIGAZINE

職人の本気を感じるスマホスタンド「食品サンプルスタンド」4種類は見るだけでお腹がすいてくるクオリティ - GIGAZINE

世界最大級の銃器見本市「2013ショットショー」現地取材記事一覧まとめ - GIGAZINE

「読みにくいフォント」で学んだ情報の方が記憶に残る - GIGAZINE

欲しくなったらすぐにカップヌードルが食べられる自動販売機型給湯器「カップヌードルMYベンディングマシン」 - GIGAZINE

シーランド公国を訪問したムービーや写真いろいろ - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
地球の大気中の粒子、月に吸収されていた　数十億年続く現象と天文学者 - CNN.co.jp

嫌な仕事を「始められない」脳回路を解明 – ASHBi

第4回　山火事による土の劣化を解決した見事な方法とは | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】立民・公明、新党結成視野に協力　衆院選、中道勢力結集し対抗|47NEWS（よんななニュース）

立憲民主党 公明党 新党結成で合意 野田氏と斉藤氏が新党共同代表で調整 | NHKニュース | 国会、衆議院選挙、衆議院

立憲と公明が新党結成へ調整　野田・斉藤共同代表案も　15日議員総会 | 毎日新聞

【詳報】立憲民主と公明、新党結成で合意　党名は「中道改革」で調整 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026][公明党][立憲民主党]：朝日新聞

「絶対いや」「野田執行部とは決別」立民・原口氏、立民・公明新党構想に反発　分党を要求 - 産経ニュース

維新創設者の橋下、松井両氏が吉村氏に「待った」　衆院選との同日出直し選に異論と懸念 - 産経ニュース

〈維新はもう用済み？〉「もはやメチャクチャ｣身内からも大ブーイングの出直し大阪ダブル選、背景には不祥事による超低支持率が…自民から切られないための策の行方 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

「自己都合選挙だ」　大阪都構想絡めた出直し選、元鳥取知事が批判 | 毎日新聞

「維新の茶番」「奇襲かけるとは」　大阪ダブル選、党内外で冷ややか | 毎日新聞

維新「国保逃れ」、兵庫県議ら6人除名　吉村代表「悪質なスキーム」 [日本維新の会]：朝日新聞

【速報】維新・吉村代表”国保逃れ”判明の地方議員・元議員の6人を「除名処分」仕組みに勧誘も”加入しなかった”議員1人の「離党届受理」｜FNNプライムオンライン

「安倍総理だったら…」高市総理を電撃解散に踏み切らせた禁断のひと言…麻生太郎も激怒した「1月解散」のリスク | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

高市首相「完黙」の衆院解散　与党に渦巻く「どす黒い不満」　結束乱れて選挙戦へ - 産経ニュース

衆議院選挙:高市首相、連立拡大遠のき「電撃的な解散」決意…麻生副総裁にも根回しなしで「しこり」か「プラス」か : 読売新聞

安倍元首相銃撃の日、“高市最側近”佐藤啓副長官が「統一教会の応援集会」に招かれていた《自民党調査で虚偽回答の疑い》 | 文春オンライン

【スクープ第2弾】統一教会マル秘報告書に記された山上事件「安倍首相はお母様に代わって逝去された」 | 週刊文春

参政・神谷氏、多文化共生掲げる自民議員には「候補者たてる」　目標は「30～40」議席 - 産経ニュース

出直し前橋市長選挙、小川晶氏はなぜ勝利できたのか…強い批判が同情票に : 読売新聞

銃による負傷者多数、路上には血の痕　国外脱出した医師が語るイランの惨状 - CNN.co.jp

米共和党、クリントン元大統領を議会侮辱罪で訴追へ エプスタイン事件の証言拒否で　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏のグリーンランド獲得計画、米国民の支持17%＝調査 | ロイター

グリーンランドを51番目の州に、米共和党議員が法案提出　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

グリーンランド首相、「私たちはアメリカよりもデンマークを選ぶ」　トランプ氏は反発 - BBCニュース

米・デンマーク、グリーンランド巡り作業部会　米購入なら110兆円か - 日本経済新聞

【分析】反体制デモの鎮圧手法を急速に高めたイラン　最先端の軍事技術に高度な心理作戦 - CNN.co.jp

元百条委員長の自民県議、次期衆院選に出馬意向　現職公明の兵庫2区 [兵庫県] [自由民主党（自民党）]：朝日新聞

トランプ米政権が検察に圧力、ICEに射殺された被害者に罪着せる要求　検事が相次ぎ辞任 - CNN.co.jp

「いじめや暴行の確認を」文科省が自治体に要請　SNS動画拡散受け | 毎日新聞


ICE職員ら4500人の個人情報が流出　市民射殺事件受け内部告発サイトで公開 ｜ TAG24 (Japanese)

東京 杉並区 アパート前で裁判所執行官と保証会社社員が切りつけられる 社員は死亡 住人を逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都

【試算】自民党・公明党の連立解消による影響シミュレーション：時事ドットコム

「障害年金」の判定結果を、ひそかに職員が捨てていた…日本年金機構　でも「職員が悪い」では解決しない根本的な原因とは|47NEWS（よんななニュース）

〔講演〕希土類（レアアース）のサプライチェーン | 公益財団法人 日本証券経済研究所

＜独自＞無所属・寺田静参院議員が自民会派入り　与党、参院過半数まで5議席に迫る - 産経ニュース

高市首相 「1月解散」報道の裏で謎の“大勝予測”出回る…国民・玉木代表は協力見直しで牽制 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]

ウクライナ軍で推定20万人が脱走、200万人が徴兵逃れ　新国防相が初めて明かす - CNN.co.jp

「解散はフリーハンドにさせて」秘密貫いた戦略、首相が重視した進言 [衆院選（衆議院選挙）2026][高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞


東京、杉並区のアパートで強制執行に訪れた執行官2人が男に刺されガスボンベを爆発させる...綺麗事じゃ片付かない強制執行の世界「命懸けと言ってたけど、おそらく真実なのだろう」 - Togetter

コロナ禍後にテキヤ業界にヤクザが戻ってきた理由とは？　平成には暴排条例で一掃されるも‥‥。 - 週プレNEWS

マイナンバーカードの名前や顔写真部分を偽造か 容疑者2人逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、マイナンバー、神奈川県

米国人の51％、移民当局は都市をより危険にしていると認識　CNN世論調査 - CNN.co.jp

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
小学校高学年の娘の習い事のプール、指定水着でなければいけないのにカップ付きがない…縫い付けやスポブラもNGでニップレスかヌーブラと言われた「令和の時代でもこうなのか」 - Togetter

「来月のバイト代で返すから」と言われて3万円を貸したが、その後が理不尽だったので人にはもうお金を貸さないことにした「全員同じ態度なのが真理」 - Togetter

エバラごめん…好きな焼肉のタレができたから別れて欲しい→「誰よそのタレ！名前教えなさいよ！」みなさんの本命タレは？「後からエバラの安心感に気づくんだ」 - Togetter

2026年度の大学入学共通テストから、受験票は印刷して持参する方式に「これは嫌な予感しかしない」「朝のコンビニが大行列に…」 - Togetter

正直、農業をなめてた…「作って売れば金になるなら、やれそう」そう思って始めたが、そもそも“作る”こと自体がめちゃくちゃ難しかった「農家の方に感謝」 - Togetter

BRAUNの髭剃り、パッケージのフォントや改行位置に不安を覚えたけど本物だよな…？→問い合わせた結果『正規品です』と回答「どう見ても令和最新版」 - Togetter

あるホテルに2泊する予定でチェックインしたら 「翌日の清掃は追加で3000円」と言われ、高いと感じたので「自分で洗うのはアリですか…？」と聞いたらこうなった - Togetter

職場に「なんとなく苦手だな」と感じる人がいる→その人が退職しホッとしていたら、今度は残った人の中からなんとなく苦手に感じる人が出てくる、という現象を繰り返している - Togetter

小学生の頃「唐揚げ6個ください」と言ったらグラムでしか売ってないと言われた挙句勝手に600g分買わされたことがある「子供だからって騙そうとしてるのが嫌」 - Togetter

子供たちにはビザが出たが、同じ日に父親だけ収容された理不尽な出来事 - 新・編む夢日記


ランニングしてたら、散歩してた知らない犬2匹が急に並走してきてしばらくいっしょに走れて楽しかった→飼い主さんが犠牲になってて草 - Togetter

現役大学生が「大学生の会話ほんまに下品すぎてキショい」と投稿したら「大学のレベルが低い」「恋愛経験少なそう」などと言われたが、TPOを考えない露悪自慢はやめてほしい - Togetter







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
25年3月の5G基地局の数、ドコモはau・ソフトバンクの半分――総務省調査 - ケータイ Watch

第895回　MicroCephで作る、ご家庭向け高可用性分散ストレージ | gihyo.jp

コミケで実証されたドコモの5G SA対策　チグハグさの先の可能性【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch

ドワンゴを退職した江添亮さんがハロワに登録→連絡してきた企業の面接に行ってみたら、殺風景な雑居ビルの一室でわけのわからない経験をした話 - Togetter

Ruby公式サイトのリニューアルのディレクションの裏側 - ANDPAD Tech Blog

中国のタオバオで、日本の指定ゴミ袋が定価の半額ぐらいで出品されていました 製造している工場から直接入手されているのかな？ - Togetter

iD払いって何が良いの？と聞かれたけど分からなくて答えられなかった...iD払いのメリットって何ですか？ - Togetter


ドコモからのお知らせ：【注意喚起】ドコモを装った不正なアプリのインストール、マルウェア感染にご注意ください | お知らせ | NTTドコモ



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）


『葬送のフリーレン』の海外の議論で面白かったのは、「魔族はAIに似ている」という議論… 人間の行為を模倣するが、人間の行為や動機を真の意味で理解することは絶対不可能 - Togetter




「目を覚ませYouTube!!」『魁!!男塾』公式アカウントが"量産型コンテンツ"として収益化停止され、江田島塾長が緊急伝令→YouTubeが調査することを表明「これが男塾の力か」 - Togetter




アニメ『暗殺教室』再放送ノンクレジットOP映像④／３年E組うた担（渚＆茅野＆業＆磯貝＆前原）「セツナBlossom」 - YouTube


アニメ『暗殺教室』再放送ノンクレジットED映像③／帰りの会「スピカ」 - YouTube


TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』第2話挿入歌｜ドゥ(CV.久野美咲)「きみはゆきだるま」 - YouTube


TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ノンクレジットED映像｜『祈り』歌：藤川千愛 - YouTube


TVアニメ『うるわしの宵の月』ノンクレジットエンディング映像│エンディング主題歌：UNISON SQUARE GARDEN「アザレアの風」 - YouTube


【推しの子】Bのリベンジ / B小町【第二十五話「入れ込み」挿入歌】 - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』ノンクレジットエンディング映像 | HoneyWorks feat.Kotoha「君の隣は空気が美味しい」 - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』ノンクレジットオープニング映像 | HoneyWorks feat.Hanon「君が灯してくれた光を今」 - YouTube


【推しの子】「B小町ライブツアー2026 - Beyond the Brilliance Virtual Live -」ティザーPV 第2弾【チケット先行抽選受付中！】 - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜リシャット（CV：大野智敬) - YouTube


TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」EDテーマ担当：あおぎり高校より、 音霊魂子さん・栗駒こまるさんからコメントが到着！ | 2026.4.4~ ON AIR!! - YouTube


TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』ノンクレジットED映像｜《2026年1月6日(火)より放送中！》 - YouTube


『凶乱マカイズム』プロモーションムービー 第3弾 - YouTube


『God bless, or Goddess』すでに発売中| PS5® & PS4® - YouTube


出会いの数だけ、心がうごく。｜ホラー篇｜PlayStation®Plus - YouTube


Nintendo Switch™ 2 版『真・三國無双 ORIGINS』ゲーム紹介トレーラー - YouTube


あつまれ どうぶつの森 無料アップデート (Ver.3.0) CM - YouTube


『埋められたふたりの人形 Remastered』 PV | PS5® & PS4® - YouTube


あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition CM - YouTube


『BLAZBLUE（ブレイブルー）ENTROPY EFFECT X』- 期間限定体験版 配信開始！ - YouTube



アニメ『チ。』を見ていたら、天動説と地動説という言葉が登場したが、日本語だと「何が動くか」なのに対し、英語だと「何が中心か」視点の切り取り方が真逆で面白い - Togetter


なぜ任天堂株だけ急落しているのか　Switch 2をメモリ高騰が直撃する理由 #エキスパートトピ（多根清史） - エキスパート - Yahoo!ニュース








◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
コンプライアンス違反事案に関するご報告とお詫びについて | アビスパ福岡公式サイト | AVISPA FUKUOKA Official Website

福岡・金明輝前監督のコンプラ違反“再発”にJFA山本委員長「本当に遺憾」Jからけん責処分の町田・黒田監督にも言及 | ゲキサカ

スタッフへの罵倒は「選手が緊急で話し合いを始めるほどの剣幕」Ｊ１福岡が前監督の３つのコンプラ違反行為公表 - スポーツ報知

スタッフに揶揄や不適切な叱責…　J1アビスパ福岡、金明輝前監督のコンプライアンス違反内容3件を公表　会長と社長は引責辞任　：「おっ！」でつながる地元密着のスポーツ応援メディア 西スポWEB OTTO!



「宇良は死に体ではない」決まり手係の甲山親方が３日目の大の里戦について見解述べる - 大相撲 : 日刊スポーツ

「じゃ、乾杯。さよなら！」　「ニュースステーション」最終回　久米宏さんあいさつ(2026年1月13日) - YouTube



楽器送るためにアートに電話したら楽器を尋ねられたので「ティンパニです」と答えたら「何台セットでしょう？」とトントン拍子で話が進んだ、專門の部署があるらしい - Togetter




◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)大容量で好きなときに好きなだけ食べられる！“のせるだけ”“かけるだけ”で子どもも大人も好きなてりやき味に「てりやき風ソース」2026年2月9日（月）より新発売

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2026年1月14日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Headline news for January 15, 2026….