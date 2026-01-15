2026年01月15日 20時00分 レビュー

見るからに怪しい雰囲気の短縮URLを作成できる「CreepyLink」



身に覚えのないメールやメッセージを受け取った際、文中に記載されているURLが明らかに怪しくて「絶対に詐欺だ」と直感したことがある人も多いはず。「CreepyLink」は、そんな見るからに怪しい短縮URLを作成できるツールとなっています。



CreepyLink

https://creepylink.com/



「CreepyLink」のトップページはこんな感じ。





まずは試しに、Wikipediaの「極端な太陽系外縁天体」という記事のURLを短縮してみます。URLを文字列で表すと「https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E3%81%AA%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%B3%BB%E5%A4%96%E7%B8%81%E5%A4%A9%E4%BD%93」となります。





URLをCreepyLinkのフォームに入力し、「Make it creepy」をクリック。





すると、下部に怪しげなURLが生成されました。右側のボタンをクリックするとURLをコピーできます。





生成されたURLは「https://wellsfargo.web-safe.link/hidden_Y7SQmR_photo_viewer_update」。ドメイン部分が「wellsfargo.web-safe.link」とやけに長い上に、後半も「hidden_Y7SQmR_photo_viewer_update」と怪しげなファイルっぽさを醸し出しています。





しかし、実際にこのURLを開いてみると、問題なくWikipediaの「極端な太陽系外縁天体」の記事が開きました。





次はWikipediaの「八丈小島のマレー糸状虫症」の項目内ページである「八丈小島のマレー糸状虫症#八丈小島のマレー糸状虫消滅と集団離島」を変換してみます。URLを文字列で表すと「https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E4%B8%88%E5%B0%8F%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E7%B3%B8%E7%8A%B6%E8%99%AB%E7%97%87#%E5%85%AB%E4%B8%88%E5%B0%8F%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E7%B3%B8%E7%8A%B6%E8%99%AB%E6%B6%88%E6%BB%85%E3%81%A8%E9%9B%86%E5%9B%A3%E9%9B%A2%E5%B3%B6」となります。





リンクを入力して「Make it creepy」をクリック。





すると、怪しげなURLが生成されました。





生成されたURLは「https://google.web-safe.link/impersonate_IM0nKX_ip_grab.exe」。末尾には実行可能プログラムのファイル拡張子として用いられる「.exe」が付いていて、うっかりクリックしたら何か悪質なソフトウェアが実行されそうな雰囲気。





しかし、実際に開いてみると問題なくWikipediaの該当ページが表示されました。





CreepyLinkでは特定のアルゴリズムに沿ってURLを変換しているわけではないため、同じURLから複数のURLを生成することも可能。同じ「八丈小島のマレー糸状虫症#八丈小島のマレー糸状虫消滅と集団離島」のリンクから、Netflixっぽい「https://netflix.web-safe.link/X6TTU6_secure_login_page.pl」やLinkedInのような「https://linkedin.web-safe.link/phish_xwvowh_free_money.pl」、Adobeを装ったように見える「https://adobe.c1ic.link/WQ0LmL_ping_flood.dll」といったリンクが生成できました。

