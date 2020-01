関係を長続きさせるために最重要なのは「肯定すること」でなく「否定しないこと」

by Phovoir 新婚当時は仲がよかったのに、時間がたつにつれ愛情を示さなくなり、離婚へと向かうという例は多くあります。ここから、人間関係を長期的に継続させるために「当初の大きな愛情」がそこまで重要ではないことが読み取れますが、クイーンズランド大学心理学教授の ロイ・ボーメイスター 氏とジャーナリストの ジョン・ティアニー 氏は、最重要事項として「否定しないこと」を挙げています。数多くのカップルを調査することで明かされた、「カップルが否定性によって破綻する仕組み」が解説されています。 Negativity Can Ruin Relationships - The Atlantic https://www.theatlantic.com/family/archive/2020/01/negativity-can-ruin-relationships/604597/ 感情はポジティブな出来事よりもネガティブな出来事に反応する傾向にあり、「ネガティブ効果」と呼ばれるこのような現象によって人の思考はゆがめられています。たとえば賛辞と批判を受け取った時、人は賛辞に満足するよりも批判に執着する傾向にあります。ネガティブ効果は人が進化の過程で脅威を避けるために発達させてきた現象ですが、同時に、人の思考や行動を大きくゆがめるのも事実です。 人間関係においては、ネガティブ効果はパートナーの欠点をより大きな問題にみせます。人は頭の中で自己を過剰評価する傾向もあるので、「私はこんなにもやっているのに、なぜあの人は私に感謝しないのだろう?」と、相手のいい所が見えなくなり欠点ばかりが目に付くようになります。

2020年01月15日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

