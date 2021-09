恋愛関係を「投資モデル」で考える時に考慮すべき3つのポイントとは？

恋愛関係を維持する上で意識するべき「投資モデル」について、ペンシルバニア州立大学で恋愛関係や対人コミュニケーションを専門的に研究するデータ分析研究者のレイチェル・ヴァンダービルト氏が解説しています。 The Investment Model of Relationships https://www.quickanddirtytips.com/relationships/dating/should-i-stay-or-should-i-go-the-investment-model-of-relationships ヴァンダービルト氏によれば、投資モデルにおいては、個人が恋愛関係にコミットするかどうかを「恋愛関係の満足度」「他の恋愛相手候補の質に対する認識」「現時点の恋愛関係への投資額」の3点で考えるべきだとのこと。こうして書くとまるでビジネスの話のようですが、要するに「今の恋愛関係にとどまることで、どういったパートナーを逃しているのか」という潜在的リスクを踏まえた上で、多くの時間やエネルギー、お金を費やしてきた相手と恋愛関係を続けるべきかを考えるということを意味します。

2021年09月10日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

