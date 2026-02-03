ヘッドライン

2026年2月3日のヘッドラインニュース


手を汚さず使えるテープのり「ノリノポッド」の発売10周年を記念して限定マルチカラーモデルが2026年2月10日に登場します。無色透明の外装からポップなカラーの内部パーツが見えるデザインで、全5色が登場予定です。

テープのり「ノリノポッド」10周年記念モデル 本体＋リフィルセット＜限定＞マルチカラーを発売｜PLUS プラス株式会社／PLUSグループ
https://www.plus.co.jp/news/202602/y8yqfxte_sa8/

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


8人の柱が総集合した『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』柱稽古開幕舞台挨拶レポート - GIGAZINE

任天堂が「スーパーマリオ」を訴えるも敗訴 - GIGAZINE

人類最古の文字「楔形文字」の書き方 - GIGAZINE

あまりにもジェフ・ベゾスのヨットが巨大すぎて通れないため歴史あるロッテルダムの橋を改築へ - GIGAZINE

新型コロナウイルス流行拡大に対して「アダルトゲームを無料配布」するゲームメーカーが登場、ユーザーに「引きこもりプレイ」を推奨 - GIGAZINE

バージョン管理システム「Git」の使い方はどのように教えるのが良いのか？ - GIGAZINE

人間の脳は数字の4と5を処理する方法が異なると判明 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
『心が汚れてる人にはそうとしか見えない』もの集めてみたので、自分の心はどうか試して遊んでみて - Togetter




◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
遺伝子の「末尾」に最適な配列を選ぶ | 理化学研究所

火星で起きた「季節外れ」の水消失――ロケットダストストームで水が宇宙へ失われる――｜記者発表｜お知らせ｜東京大学大学院新領域創成科学研究科

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市演説を受けて～危うい現状認識～ | みずほマーケット・トピック（2026 年 2 月 2 日）

【速報】千葉県の熊谷知事、高市首相「外為特会ホクホク」発言をＳＮＳで批判　「聞くべき相手間違えないで」 | 千葉日報オンライン

外為特会「ほくほく」は本当か　高市首相発言、火消し追われる政府内 | 毎日新聞

高市首相、円安で「ホクホク状態」　川崎市内での応援演説が波紋、討論番組欠席の原因との見方も|47NEWS（よんななニュース）

マクロスコープ：高市氏の円安巡るホクホク発言、「配慮が足りない」と専門家 | ロイター

【分析】追加公開された「エプスタイン文書」、初期の分析で分かった五つのポイント - CNN.co.jp

グラミー司会者のエプスタイン発言に不満 トランプ氏、提訴示唆　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

英首相、エプスタイン事件で元英王子に米議会での証言求める 　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

「エプスタイン文書」追加公開、元王子のアンドルー氏と床に倒れた女性の写真か - CNN.co.jp

英労働党の重鎮マンデルソン卿が離党　エプスティーン元被告との関係めぐり - BBCニュース

中道改革連合、なぜ苦戦？　国民候補と共倒れの情勢も　朝日調査 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

レアアースを含んだ泥採取「成功」　松本文科相がXに投稿、南鳥島沖で試験 - 産経ニュース

高市首相、党首討論キャンセル　「手痛め治療」遊説は中止せず【２０２６衆院選】：時事ドットコム

埼玉：埼玉県川口市長選挙…岡村氏が初当選：地域ニュース : 読売新聞

高市内閣人気が追い風に　無党派層の比例投票先も自民最多　朝日調査 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

自維300議席超うかがう　中道半減も　参政・みらい勢い　朝日調査 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

【衆院選】「ワガママなお姫様」「卑怯」高市首相ドタキャンに野党が続々疑問　再討論も要求 - 政治 : 日刊スポーツ

比例自民36％、中道13％　選挙区は与党44％、野党26％|47NEWS（よんななニュース）

統一教会の「ホットライン」萩生田光一、選挙中でも取材から逃げ回る(6) | Tansa

ノーベル研究所、発表前の平和賞受賞者情報漏えいを確認　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

フランスで乳児用粉ミルクの規制強化 「毒素」に懸念 　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

改ざんされた中道の政見放送動画がXで拡散　AIで生成したフェイク - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

「8050問題」を問う！　親の亡き直後、兄と妹が「救護施設」に連れて行かれた“不可解” | 毎日新聞

養命酒が非公開化、「薬用養命酒」事業は売却　譲渡先はツムラ最有力 - 日本経済新聞

ウクライナ侵攻4年　ロシア兵がつづる戦地の実態は？プーチン大統領への怒号 ロシア社会への”失望”も | NHKニュース | ロシア、ウクライナ情勢、クローズアップ現代

【衆議院選挙】高市早苗首相「憲法改正やらせてほしい」　 自衛隊の明記に意欲 - 日本経済新聞

【独自】退職代行「モームリ」運営会社社長と妻を逮捕　報酬目的で退職交渉に関する仕事を違法に弁護士らに紹介か　容疑を否認　弁護士法違反の疑い　警視庁 | TBS NEWS DIG

「退職代行モームリ」代表らを逮捕　報酬目的で法律事務を紹介の疑い：朝日新聞

退職代行「モームリ」運営会社社長らを弁護士法違反容疑で逮捕　報酬目的で斡旋か - 産経ニュース

退職代行 「モームリ」 運営会社 社長ら逮捕 弁護士法違反疑い 容疑否認 | NHKニュース | 事件・事故、仕事・働き方

高市首相「裏金議員って言い方やめて」　43人公認、野党は批判強め | 毎日新聞

トランプ氏、共和党に「選挙の国有化」を呼びかけ - CNN.co.jp

豪カンタス、JAL系LCCジェットスターから撤退　政投銀に全株譲渡 - 日本経済新聞

参政党の先沖氏、自閉症巡り根拠欠く発言 専門家は批判「差別意識が根底」 衆議院選挙２０２６ | カナロコ by 神奈川新聞

米国への「感傷」は何の助けにもならない、独首相　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

《緊急メッセージ》『親愛なる有権者の皆さんへ』 – 衆議院議員 野田よしひこ～政権交代こそ、最大の政治改革。

記録的な豪雪で期日前投票率が低迷　青森市は前回の3分の1　衆院選 | 毎日新聞

「なんで今やねん」　衆院選に便乗の大阪ダブル選、維新内に亀裂も | 毎日新聞

ロシア軍、スターリンク活用か　端末搭載の無人機での攻撃相次ぐ | NEWSjp

消費税減税よりも先に「防衛増税」4月スタート　自民党の公約には直近3回の国政選挙で「記載なし」だけど：東京新聞デジタル

注目されない最高裁裁判官の国民審査、形骸化に批判　あるべき姿は [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

カバンに600錠「楽しいから」　後絶たぬ歌舞伎町のオーバードーズ | 毎日新聞

「まるでカイジの地下労働施設」ボーナス支給に使われた“独自の紙幣”も…ミャンマー“特殊詐欺拠点”へ潜入した男が明かす「想像を絶する内情」 | 文春オンライン

ロシア、「求人」装いアフリカ貧困国で戦闘員勧誘…「出稼ぎ」と偽りケニアからウクライナの戦地へ２００人 : 読売新聞

カルビー “6月から値上げ” ポテトチップスなど17品目 | NHKニュース | 物価高騰、企業・経営

【速報】共産・社民が首相の討論欠席に抗議文|47NEWS（よんななニュース）

金急落し異例の「夕方も」価格公表、前週末比４３４１円安の２万５２８７円…大阪では売買を一時中断 : 読売新聞

「外国人が住みにくい街を」埼玉・川口市長選挙で複数の候補者が外国人排斥を堂々と訴え…事実に基づかない演説も　市内に住むクルド人には毎日のように誹謗中傷メールが | TBS NEWS DIG

マンション価格高すぎて「東京敬遠」、転入超過減速　近隣県が受け皿に - 日本経済新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「円安でほくほく」の日本で、子どもは今日も空腹のまま―高市総理にも知ってほしい子どもの貧困の実態 #エキスパートトピ（末冨芳） - エキスパート - Yahoo!ニュース

老舗洋菓子店にM&Aの話が多数あるらしいが『会社は売りません』という気概→実際M&Aするとどうなるの？ - Togetter

エプスタイン文書で思い出したのが、山口組幹部がマフィアの招待で渡米した際、ショーで行われた刀での斬首に会場は拍手喝采だったが幹部は震えが止まらなかったという話 - Togetter

多くの人が経験する社会人一年目の「あ、自分は今まで親の庇護のもと実力以上の生活水準で暮らしてたんだ」という洗礼、大事→「まさに今のワイ」「親の偉大さを実感した」 - Togetter

「絶ッ対に人を無料で過ごさせない、何がなんでも経済活動に巻き込んでやる」という気概!?東京は全域がブルジョワによる排除アートなのか - Togetter

「夫が牛乳と間違えて乳飲料を買ってきた」という話を聞くが「パックの上部にくぼみがある方がほぼ牛乳」の認識はもっと知られるべき - Togetter

現代の10代の子って「親が手塩にかけた専用機」感がある、昔の10代はみんな「雑に育った量産型」感があった気がする - Togetter




なぜ…？フランスで24歳男性が直腸に痛みを訴え救急搬送されるも、痛みの理由については説明なし→緊急手術で第一次世界大戦時の砲弾が発見され、爆発物処理班が出動する事態に - Togetter

なぜバスに乗ってもらえないのか？と悩んだ十勝のバス会社が『乗り方がわからない』という回答に対応したら本当にお客さんが増えた事例「需要はあるんだよ」 - Togetter

「一軒家の改装時に間取り図に不自然な場所があり、壁を壊したら布団を1枚敷いてるだけの部屋が出てきた」という話を聞いたが、こういうの不動産屋あるある？→奇妙な話が続々 - Togetter

首相のことが大嫌いでいつも批判してて会うことがあったら罵ってやろうと思っていたのにいざ握手する機会になると「応援しています！」と言ってしまい家に帰って泣いたという話 - Togetter

PTAがどう見ても不正のオンパレードなので警察へ相談に行ってきた...最初は警察も怪訝な顔だったが特に会費の不正な引き落としについては明らかに顔色が変わってた - Togetter

アルバイトの男子学生に「明日は汚れてもいい動きやすい格好で来てね」と言ったら野球のユニフォームで来ておっちゃん達にウケてた→これって何が駄目なの？と議論に - Togetter

野良猫を安全に保護するために「猫にご飯を与えないで」という掲示をしたら、大きな✕を書かれた… 以前には「家で飼わなきゃいけないって条例でもあるのか」と逆ギレ - Togetter

ある時、中国の金型メーカーが図面を売り込んできたが、それが自社の図面で血の気が引いた話… 昔、「悪用しない」と書面まで交わしていた図面データが中国に渡っていた - Togetter

ジャワティーが美味しすぎて、なんでこの値段で安定してペットボトルに充填し続けられんねんという疑問がある「ワイン好きな人きっと好き」「白や瓶入りはさらにすごい」 - Togetter

駅が無人化したからといってトイレットペーパーだけ設置終了ってのはあり得ないのでは？→「昔は無いのが当たり前だった」「絶対詰まらせる奴が出てくる」と賛否両論 - Togetter

金持ちになりたいなら長財布を使えとか、財布は定期的に買い替えた方が良いとか、あの手の財布にまつわるゲン担ぎ的な話は何なんだろう？ - Togetter

ドラゴンフルーツがスーパーに売られていたので食べてみたが美味しくない...→おすすめの食べ方が集まる - Togetter




◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
寿司屋のサイトをmicroCMSからpitcmsに乗り換えた



選挙の候補者を応援するサイトを作成したらX上で指摘が多数集まり、警察から指導...候補者に対する人気投票は公職選挙法違反になる - Togetter

一括査定で来た客にLINEを教えたら、連絡が来たであろう不動産屋を全員入れた「業者」というLINEグループに入れられた… 誰が最初になんて言うのか楽しみ - Togetter



東京アプリで1.1万円ポイントがスタート　本人確認を試した　しばらくは混雑 - Impress Watch

【特集】「電気代、払うのやめてみました」ポタ電と太陽光だけで1カ月仕事してみた狂気の結果 - PC Watch





大量パブコメを集約・分類するＡＩ、２６年度中に提供…富士通 : 読売新聞

「こんな犬がオススメに流れて消えていった」間もなくリプライで元の投稿が判明するもその再現度に→「マジでこのまんまでびっくりした」「あの一瞬でここまで正確に描画できるのすごい...」 - Togetter

カセットテープ・エンジニア人生45年。「彼でないと動かせない生産設備」と共に2回移籍して【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）

訳の分からないロシア人に自分が作った曲の著作権を主張されていて、収益を全て取られそうです「許せなすぎる」「こんなん通すなよ…」 - Togetter

Claude Code Max(100ドル)を会社支給にするまでに考えたこと・試したことまとめ

ファナック、背水のロボット制御ソフト開放　AI企業参入に焦り - 日本経済新聞

「選管偽アカウント」本物でした　委託したのに…誤認、鳥取県 | NEWSjp

半年前にボンボンドロップシールでスマホケースデコったんだけど、なぜか今価値が爆上がりしてるので街中で窃盗される可能性がありそうで震えてる - Togetter








◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
なろうテンプレ形成における重要作品100選｜白椿


【期間限定見逃し配信】『名探偵プリキュア！』第1話「誕生！名探偵プリキュア！」【2月14日（土）23:59まで】 - YouTube


ドブえもんのうた - ニコニコ動画


陣内智則　ｽﾋﾟｷが一匹… - ニコニコ動画


心はあたたかい紡乃世＆双葉【 #かすみそうなろいど 】 - ニコニコ動画








「お～いお茶の桜パッケージ」のセーラー服の女の子が日本刀担いでる姿に見える、作者も反応「確かにそう見える」 - Togetter

高河ゆん画業40周年展、初期の仕事量とクオリティが異常だし、アナログの線に迷いがなく修正がないことに驚愕…図録にあの作品の単行本未収録原稿も→皆さんの好きな作品は？ - Togetter

TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期「相澤学生編」｜2026年2月9日(月)22:00～放送開始！｜EDテーマ シャイトープ「ミス・ユー」 - YouTube


【メインPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」4月4日(土)23時30分より連続2クール放送決定！ - YouTube


TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』メインPV第1弾 ｜ 2026年4月放送開始 - YouTube


アニメーション映画『クスノキの番人』公開中CM - YouTube


『Battlefield 6』PS5®用機能紹介トレーラー - YouTube


『Delta Force』｜シネマティックトレーラー｜シーズン「モーフォシス」 - YouTube


『NTE: Neverness to Everness』実機プレイ映像 | PS5®Games - YouTube


Fallout – 親友トレーラー（feat. Aaron Moten） - YouTube


生成AI画像やダサい虹色文字を使って広告を出すあの”ヤバい企業感”をリアルに再現した手書きイラストが凄すぎて「人がAIの仕事を奪ってる...」「あの黄ばみって再現できるんだ」 - Togetter

都内私立中学の入試問題に「地球連邦政府に対して独立戦争を挑む作品（79年放送）」を答える問題が出される「悪問すぎる」「ボーナス問題なのか？」 - Togetter













◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「これがSpotify世代か」音楽に興味が出てきた13歳の娘さんが『バンド名と曲名以外にもうひとつ名前があり、名前ごとに違う絵がついている』という発見をした話 - Togetter

名古屋音楽大、2027年度から邦楽コース募集停止へ　中部唯一の専門科、プロ奏者も輩出：中日新聞Web

バッド・バニー、グラミー賞授賞式で「ICEは出て行け」　会場から圧倒的な歓声 - CNN.co.jp

【全面協力】京都産業大学さんにKSDと言ったことを許してもらいに行ってきました。《修正版》 - YouTube


◆新商品（衣・食・住）
「キユーピー 1000アイランドドレッシング」をリニューアル コク深さはそのままにすっきりとした後味へ | ニュースリリース | キユーピー

「アヲハタ　５５」シリーズから「２種のグレープフルーツ」を新発売 さらに季節限定で「白桃＆グァバ(グレープフルーツ入り)」を発売 | ニュースリリース | キユーピー

食べごたえならお任せ！パンが主役の新『食事スープ』が誕生！！「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」たっぷりパンとスープの相性抜群なカップ入りスープが2026年2月16日全国で発売｜ニュースリリース | 企業情報｜ポッカサッポロフード＆ビバレッジ

ホットミルクをもっと楽しく！ゴディバ「ホットチョコレート トッパー」登場～2026年2月6日（金）より数量・期間限定販売～｜GODIVA

「リプトン チョコミルクティー ～香るマシュマロ～」 2月10日（火）より全国（沖縄除く）にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

