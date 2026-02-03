2026年2月3日のヘッドラインニュース

父が行きつけの床屋を別な所にしたらしく理由を聞くと、女性店主目当てに近所のジジイが群がっていて、お互いを牽制し合ったり順番を競ったり車を停める場所まで暗黙のルールが出来たりして、そういう奴らと同じ人種だと思われるのは嫌だから、と言っていた。お店には申し訳ないが、いいね、と思った。