人類最古の文字「楔形文字」の書き方

世界最古の文明であり、世界四大文明のひとつとされる メソポタミア文明 は、現在のイラクの一部で栄えた文明とされています。そんなメソポタミア文明で3000年以上にわたり使用されてきたという人類最古の文字「 楔形文字 (くさび形文字)」の書き方を、大英博物館が解説しています。 How to write cuneiform – The British Museum Blog https://blog.britishmuseum.org/how-to-write-cuneiform/ 楔形文字は紀元前3400年頃から西暦100年頃まで、3000年以上にわたり使用されてきたという文字。もともとはメソポタミア文明で広く使用された文字でしたが、その後、近隣民族に使用されるようになり、アッカド・バビロニア・エラム・ヒッタイト・アッシリアといった地域で固有の言語を書くために用いられるようになりました。楔形文字で書かれる主要な言語は シュメール語 と アッカド語 の2つが挙げられますが、ラテン語の姉妹言語である ヒッタイト語 を含む12の言語も楔形文字で書かれています。 世界最古の物語のひとつであり、メソポタミア文明の伝説的な王として知られる ギルガメシュ の英雄譚でもある「 ギルガメシュ叙事詩 」が書かれた粘土板も、楔形文字で書かれています。

