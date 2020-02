2020年02月03日 12時30分 ゲーム

新型コロナウイルス流行拡大に対して「アダルトゲームを無料配布」するゲームメーカーが登場、ユーザーに「引きこもりプレイ」を推奨



中国を中心に感染拡大を続けている新型コロナウイルスに対して、アダルトゲームメーカーが支援を表明しました。このアダルトゲームメーカーは「外出する人の数が減れば新型コロナウイルスの感染は抑えられる」と考え、自社製ゲームを「無料配布」しました。



中国で新型コロナウイルスは感染拡大を続けています。新型コロナウイルスの発生源とされる中国・武漢市に隣接する黄岡市の地元政府はヒトからヒトへの感染拡大を防ぐため、2020年2月2日に「外出制限措置」に踏み切りました。



この外出制限措置は、「外出を1日から2日に1回、1世帯につき1人だけに制限する」というもので、事実上の「外出禁止措置」だとNHKは報じています。



このような流れの中、アダルトゲーム「Mirror」の開発会社KAGAMI WORKsとパブリッシャーのParadise Projectは、自宅にとどまる中国のゲーマーを応援するため「Mirror」の無料配布を行いました。





無料配布されたMirrorは、Steamでも販売されているパズルとビジュアルノベルをハイブリッドしたようなゲーム。パズルで女の子に勝利すれば、拘束された女の子と「遊ぶ」ことが可能とのこと。また、インターフェイスだけでなく、音声も日本語に対応しています。



アダルトシーンを見るためには、無料で公開されているパッチファイルを指定されたフォルダに置く必要があるそうです。



MirrorのSteam上での評価は「圧倒的に好評」となっており、ユーザー投票によりゲームをランク付けするレビューサイトSteam 250の2018年度のゲームランキングでは、Mirrorは2位にランクインしています。



中国のユーザーは、電話番号を以下のフォームに入力することで無料配布されたMirrorをゲットできます。



無料配布されるMirrorは順次増やされており、記事作成時点では「5万5000本の無料配布が完了したので、1万5000本追加して計7万本を配布します」と発表されていました。



KAGAMI WORKs・Paradise Projectは「新型コロナウイルスを避けるためには、家にいるというのが良い方法です。外出は避けてください。どうしても外出しないといけない場合は、必ずマスクを装着し、他人との物理的な接触と人混みを避けてください。そして、しっかりと手を洗うことを習慣づけてください」とコメントしています。