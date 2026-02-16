ヘッドライン

2026年2月16日のヘッドラインニュース


マクドナルドと「ピザポテト」の初のコラボ商品として、マックフライポテトでピザポテトの味を再現した「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」が2026年2月25日(水)から期間限定発売となります。また、3月9日の「ミクの日」には初音ミクコラボで何かが起きるとのことです。

世代を超えたロングセラー、ピザポテトと初コラボ！本格的なピザの味を再現したあの味わいを「マックフライポテト」で楽しめる！シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味 新登場 2月25日(水)より期間限定販売 初音ミクとのコラボが今年も実現！「3月9日(ミクの日)」に、再び何かが起こる！？ | マクドナルド公式
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

楽観主義者は貯蓄額が多いという調査結果 - GIGAZINE

世界で最も有名な柴犬でネットミーム「Doge(ドージ)」の元になった「かぼす」像に会いに行ってきた - GIGAZINE

セックスはいい運動になるのか？ - GIGAZINE

強磁性体でも反強磁性体でもない「第三の磁性体」である「Altermagnetic」(アルター磁性体)がついに確認される、より高密度なHDDや磁気コンピューターの実現につながる可能性あり - GIGAZINE

AIで「銃で殺害された被害者の声」を再現して議員に音声メッセージを送信する銃規制促進プロジェクト「The Shotline」 - GIGAZINE

キアヌ・リーブスは「編集で涙を追加」などのディープフェイク技術を契約で禁止している - GIGAZINE

AppleやNetflixなどの大企業も使用するオープンソースライブラリ「core-js」をたった1人で維持する開発者が「もう限界だ」と支援を求める - GIGAZINE

懐かしのiPodをストレージ1TB＆バッテリー容量強化で魔改造した猛者が登場 - GIGAZINE

南極の厚さ900mの氷の下で未知の生物が発見される - GIGAZINE

聖遺物「使徒ヤコブの骨」が別人の骨であることが放射性炭素年代測定で判明 - GIGAZINE

「ぷち★アソビ vol.8」開催、警官・中村繪里子の交通安全教室＆「おへんろ。」クイズ＆ボードゲーム対決などで盛り上がる - GIGAZINE

アイスを食べると頭が痛くなるのはなぜなのか？どうすれば避けることができるのか？ - GIGAZINE

石けんを削ることで脳がトロけるぐらい気持ち良く感じる現象「ASMR」として流行中 - GIGAZINE

「HDMI 2.0」から「HDMI 2.1」になると一体何が変わるのか？ - GIGAZINE

インドが使い捨てプラスチック容器・食器・ビニール袋の使用を全面禁止 - GIGAZINE

「近頃の若者」は親世代よりもはるかに模範的であることがデータで示される - GIGAZINE

iPhoneが完全にロックされて使用不能になる「エラー53」問題が集団訴訟に発展 - GIGAZINE

著作権侵害申し立てを受け「アンネの日記」がWikisourceから削除される - GIGAZINE

FBIに逮捕された「インターネットで最も嫌われた男」ハンター・ムーアとは？ - GIGAZINE

絶対にパンクしないスマートフォン向け放送局「NOTTV」開局、対応機種も3月から登場 - GIGAZINE

運動時にスポーツブラを着けないとおっぱいが垂れる危険があるのにつけていない女性が7割、バストの揺れと乳房下垂の関係 - GIGAZINE

媚薬効果があると言われている食べ物トップ10 - GIGAZINE


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
国立大運営費交付金、9年ぶり増加の理由　予算案成立遅れで影響は? | 毎日新聞

米 ブタの腎臓を患者に移植する治験 腎臓は最長で270日余機能 | NHKニュース | 医療・健康、サイエンス、アメリカ

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「推し活」化した衆院選と野党崩壊は何を招くか　斎藤美奈子さん寄稿 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

中道改革連合はなぜ負けたのか　「草木も生えない」焦土と化した野党第一党の七つの敗因（大濱崎卓真） - エキスパート - Yahoo!ニュース

小2男児　杉並区の公立小でいじめ　不登校が4年近く続くも、進まぬ区の調査　被害児童は「僕にあったことを知ってほしい」 | デイリー新潮

神奈川県警が不適切な交通取り締まり、違反２７００件取り消しへ…反則切符の虚偽記載疑いも判明 : 読売新聞

巡査部長らは県警の調査に対し、「多少強引でも違反者を排除するのが仕事だと思った」「現場に行くのが面倒だった」などと話しているという。


大阪府警で暴力団対処の捜査４課、「負けたらアカン」のプライドが暴走…捜索中暴行で異例の３５人処分 : 読売新聞

【速報】国論を二分するような政策進めると自民幹部|47NEWS（よんななニュース）

【速報】中国、大阪殺傷事件受け訪日自粛呼びかけ|47NEWS（よんななニュース）

大阪 21歳男を殺人の疑いで逮捕 ミナミの道頓堀で17歳少年3人刺され1人死亡の事件 | NHKニュース | 事件・事故、大阪府

高市政権の「責任ある積極財政」 市場や専門家はどう評価? | NHKニュース | 高市内閣、金融、株価・為替

刑法犯罪認知件数77万件余 特殊詐欺やSNS型投資詐欺は過去最悪 | NHKニュース | 警察庁、警察、事件・事故

ロシアの反体制派指導者 ナワリヌイ氏 “死因は毒殺の可能性極めて高い” 5か国が声明 | NHKニュース | ロシア、プーチン大統領、事件・事故

ロシア反体制派ナワリヌイ氏、「ヤドクガエル」に含まれる毒で殺害　欧州5カ国が声明 - CNN.co.jp

移民当局の「無法行為」、独裁国家に例えて批判　オバマ氏 - CNN.co.jp

【分析】就任1年後に確定、トランプ関税の負担は外国人ではなく米国人へ - CNN.co.jp

【速報】自国を守れる同盟国望むと米長官|47NEWS（よんななニュース）

【速報】21歳の男を殺人の疑いで逮捕　大阪ミナミで3人が刺される　17歳の男性が死亡 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ

大阪・道頓堀17歳男性3人死傷、容疑者は「グリ下」に出入り　頻繁に刃物持ち歩く姿も - 産経ニュース



アメリカから「差別に対する羞恥心消えた」　オバマ氏、類人猿動画嘆く - 日本経済新聞

米への不安背景に欧州防衛強化 核の傘は維持　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

ゼレンスキー氏、プーチン氏を「皇帝」ではなく「戦争の奴隷」 と非難　写真7枚　国際ニュース：AFPBB News

中国、「反中勢力の浸透工作には断固対抗」 CIAのスパイ募集動画受け　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

広陵高野球部の暴力問題、元部員2人の審判不開始　広島家裁が決定 | 中国新聞デジタル

23年の広陵野球部元部員への暴行、認めず　第三者委が報告書を公表 | 毎日新聞

広陵高校の元硬式野球部員2人を「審判不開始」に　寮でカップ麺を食べた部員に暴行の疑い　広島家裁　警察が暴行容疑で書類送検 | TBS NEWS DIG (1ページ)

みずほ証券社員がインサイダー取引関与か　証券取引等監視委員会が強制調査 - 日本経済新聞

生活保護申請者に対する「1円単位の確認」取りやめ　埼玉・越谷 | 毎日新聞

北陸新幹線計画「小浜・京都」また有力に？　自民圧勝で主導権移るか：朝日新聞

社名変更・新社名のお知らせ | ゼンショーニュース | 企業情報 | ゼンショーホールディングス

2026年2月16日より、「ロッテリア」および「ゼッテリア」を運営する株式会社ロッテリアは、「株式会社バーガー・ワン」へと社名変更したことをお知らせいたします。


柏崎刈羽原発6号機 試験的な発送電を開始 営業運転へ検査続く | NHKニュース | 原発、資源・エネルギー、新潟県

移民捜査官に銃撃された住民を暴行罪で訴追、虚偽発覚で取り下げ相次ぐ　トランプ米政権の信頼失墜(1/2) - CNN.co.jp

自民政党支持率41%、中道8%　日経世論調査　みらい6%　国民民主・参政は低調 - 日本経済新聞

自民党の政党支持率41％・中道改革連合8％　チームみらい6％、国民民主党・参政党は低迷 - 日本経済新聞

プルデンシャル所長「めちゃ稼げるぞ」と後輩勧誘　裏に歪な営業組織 [プルデンシャル生命の巨額不正　プルデンシャル　プルデンシャル不正]：朝日新聞

ロッテリアが社名も変更、「バーガー・ワン」に　店舗はゼッテリアに - 日本経済新聞

高市氏の台湾有事答弁は「中国主権への挑戦」　王毅外相が非難 | 毎日新聞

暫定統治を担う委員会、ガザに入れず　イスラエルが妨害か | 毎日新聞

日本郵便が宅配食参入　クラダシと組みサブスク、高齢世帯照準 - 日本経済新聞

尽くすべきは「より少なく悪く」　議員に評価された憲法解釈の知恵袋 | 毎日新聞

食品消費税「維持」「2年ゼロ」「ずっとゼロ」割れる世論　朝日調査：朝日新聞

飛ばない気球に不満浮上　ジャングリア開業から半年で運行率は3割　計器の故障や強風に翻弄 | 沖縄タイムス＋プラス

中道・小川代表、憲法「どこをどう改正したいか」　解散権などに言及 [中道改革連合][自由民主党（自民党）]：朝日新聞

釣り人は環境に迷惑か　漁獲量に漁師も戸惑い、クロマグロは規制へ - 日本経済新聞

王毅外相「欧州問題の元凶は中国ではない」　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

オバマ氏、ミネソタ州での移民取り締まりは「独裁国家」でみられるもの　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

道頓堀の17歳刺殺の容疑者、女性への迷惑行為を注意され襲ったか [大阪府]：朝日新聞

「フランス出て行け」叫ぶ西アフリカ　そこにロシア、感じた「主権」：朝日新聞

スティーブ・バノン氏、フランシスコ教皇を「引きずり下ろす」　19年にエプスタイン氏に接近(1/2) - CNN.co.jp

ポケモンやコナン、中国で「炎上」の実態　「歴史観」理由に販売停止 [台湾有事答弁めぐる日中応酬　存立危機事態　高市首相　中国]：朝日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
親からネグレクトを受けて学校に通わせてもらえなかった子に数年がかりで勉強を教え夜間高校を卒業したお礼に送られてきたバレンタインチョコが美味い - Togetter


コンビニおにぎり「300円時代」突入　それでも売れ続ける理由と今後の展望は #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース















『普通の人は食事中に食事の話をしないらしい』と聞き、自分が人と食事に行くのを渋る理由がなんとなくわかってしまった…ずっと目の前の飯の話をしたいので - Togetter

「一番やったらあかんやつ」岐阜県で起きた火災、ファンヒーターにガソリンが混入→一番怖いパターンのコンタミ事故だった - Togetter

確定申告の時期になると素人の申告は間違いだらけって話になるけどなんで大多数である俺たち素人の手に負えない複雑な税制なんだよ - Togetter

タメ口で態度の悪い大学事務員さんに僕もタメ口で話し始めたら、はっ？みたいな顔されたので、その話を実験で話したら、俺もそれやるwって広まってしまってかなりの人が事務員さんにタメ口で話すようになったため事務員さんが屈して敬語で話してくれるようになった - posfie

「風俗店は飲食代で領収書をくれます。これを接待交際費に回します」→脱税の教唆なのでは？と厳しい指摘集まる「我々はこれを見抜くプロです」 - Togetter

「ご縁あって500円」妻子に出すべきお金まで削り、中古のランドセルを与えたことへ賛否両論「こんなに綺麗だと出所が怖い」 - Togetter

漢文を教えていた生徒が「なんで遠回しな言い方するの？」と質問したら、中国にルーツのある別の子が「遠回しじゃないと首刎ねられるんだよ」と代わりに答えてくれた - Togetter

ものすごく金欠なので食材の買い出しを格安スーパーに変えたら、味の違いを感じてしまった…お米やお酢、コーヒーなど安い商品に切り替えて悲しくなった経験 - Togetter

初任給40万バブルの裏で沈む氷河期世代：賃金減、健康リスク増、迫る親の介護と中年期の実態とは？ #エキスパートトピ（河合薫） - エキスパート - Yahoo!ニュース

高橋名人の疑問「冬の温泉に入っている猿は、温泉から上がったら毛が凍って余計に寒くならないの？」に対する答えとその理由に「50年ぶりに納得できたかも」 - Togetter

独身こじらせ男性料理界では、スパイスカレー・低温調理・自家製麺・燻製がトップ4を占めてきたが、最近『自家製カラスミ』が急上昇してきている - Togetter

「本物の大工を育てるのか 組み立て屋を育てるのか」積水ハウスが大工の大量正社員化に踏み切り歓迎する意見と建設業の製造業化が進んでいることを感じる - Togetter

給付つき税額控除とは保険料の軽減である - 経済を良くするって、どうすれば

マジメで普通の人が一番恐い反社会学講座ブログ


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
チームみらいの躍進は不正選挙の結果だと主張しているの誰か？（鳥海不二夫） - エキスパート - Yahoo!ニュース

【大問題作】評判が最悪の「3COINSの激安タブレット(16,500円)」を自腹レビュー。これはマジで「買ってはいけない」。｜ずんだもんと学ぶ「激安商品」の実態 No.86 - ニコニコ動画



【SSD1枚45万円の時代】メモリ以外も続々値上がり。どうすんのこれ？【500万円PC建造計画 #6.5】 - ニコニコ動画


「ロックオンされたら終わり」大学生時代、フリマサイトで年間600万円売上があったのに確定申告をしなかった人に届いた一枚の紙がこちら - Togetter

追跡！暗号資産の闇 後編 アメリカ トランプ政権は規制緩和？ ロシア プーチン氏は活用明言 日本の警察は？ | NHKニュース | 未解決事件、サイバー攻撃、IT・ネット

また病院がVPN経由でやられたわけだがVPNは悪だね｜ロードバランスすだちくん（仮）

【緊急】AIエージェントの12%がマルウェアだった。OpenClaw史上最悪のサプライチェーン攻撃の全貌 #Security - Qiita

プログラミングは今が一番楽しい

3年間凍結されていたTwitter（X）アカウントがBBB（米国ビジネス改善協会）への申し立てであっさり復活した話｜ししかわ

定番の圧縮・解凍ツール「Explzh」の開発者として知られる鬼束裕之氏が亡くなる - 窓の杜



Explzhに関する重要なお知らせ｜alert_donkey7802

平素よりExplzhをご利用いただき、誠にありがとうございます。

本ソフトウェアの開発者である
pon software 代表 鬼束裕之は、
令和26年2月10日、永眠いたしました。

生前に賜りましたご厚情に、心より御礼申し上げます。
なお、Explzhは引き続きご利用いただけます。
新規開発及びサポート対応につきましては、当面の間休止させていただきます。


もうプログラミングを楽しんでる場合じゃねぇ | Kumamemo

日本で拡大した「録画」はなぜ消えるのか そして同時に消える「文化」とはなにか【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

1台のProxmoxを「仮想的に8〜16個に分割する」方法。 #AWS - Qiita

何もしてないのに example​.com が壊れた | maguro​.dev

ソニーグループ、作曲AIの学習データを特定　創作者への対価算出可能に - 日本経済新聞

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
くそがきり誕生日ロワイヤル【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画


流し込まれるウナきり【 #かすみそうなろいど 】 - ニコニコ動画


【RTA】巫女の刃≪MIKOBLADE≫　4:22.87 - ニコニコ動画


東北の庭のおたまんぼう - ニコニコ動画


たかさがわからない - ニコニコ動画


メイドイン ｽﾋﾟｷⅥ - ニコニコ動画


テレビアニメ「天は赤い河のほとり」公式サイト

YouTubeで『風の谷のナウシカで、ナウシカの服の色が途中で赤から青に変わる不思議に気が付きましたか』というのがあったが、気付かない人がいるのか… - Togetter

【ホロライブ】マリアのVTuberにうずがカバーに起訴された…アンチの末路と今後の予想を徹底解説｜ぱりぱりうめ





















ケンイチ応援素材コーナー！ - わざのでぱぁと



Nintendo Switch 2「バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition」CMスポット - YouTube



TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール メインPV - YouTube


【試聴動画】Fate/strange Fake Original Soundtrack - YouTube


劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」特報第２弾｜2026年5月8日（金）公開 - YouTube


『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』冒頭5分映像 - YouTube


TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」バレンタインスペシャル動画 - YouTube


劇場版「僕の心のヤバイやつ」×ヨルシカ「茜」SPECIAL MUSIC VIDEO - YouTube


TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』キャラクター解禁ムービー - YouTube


『ヤマトよ永遠に REBEL3199』これまでのあらすじ / 第五章 2.20 上映開始 - YouTube


『Hunt the Night』 Launch Trailer | PS5® - YouTube


『ディアブロ II リザレクテッド』｜ウォーロック ゲームプレイ・トレーラー - YouTube


PULSE Elevate™ ワイヤレススピーカー 機能紹介トレーラー - YouTube


『コンソールアーカイブス』機能・タイトル紹介 - YouTube


『ほの暮しの庭』メインプロモーションムービー - YouTube


『AI LIMIT 無限機兵』追加DLC「エイレネと戦火のルツボ」- 配信日発表トレーラー - YouTube


[Trailer] 精霊術の使い手Ⅲ / Spirit Charmers Ⅲ - YouTube


『龍が如く』冠婚葬祭展「大阪会場専用巡回バス」プロモーション映像 - YouTube



ネットミーム化した「みいちゃん」が差別用語的に使われていることへの問題提起ポストが話題に→『みいちゃんと山田さん』公式が対応する必要はあるのか - Togetter

「名探偵プリキュア！」キュアアンサー＆キュアミスティック　変身シーン - YouTube


「股に付いた精子がよじ登って子宮内に入って受精した」という話の参考資料を追ってみる｜ちゆ12歳

テレビ朝日が「アニメ倍増計画」打ち出す　深夜帯は枠数拡大の「アフタープライム大作戦」発表 | オタク総研

【アニメーションMV】いきづらい部！「Dou-Da? DOING!」【イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD】 - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
高所からすごい勢いで落下するのにスキー板を履いているだけで無事になるシステムのスキージャンプ競技が理解できない「もはやバグ」 - Togetter

五輪選手村のコンドームが品切れ　感染症予防で配布、お土産に人気？ [ミラノ・コルティナオリンピック]：朝日新聞


21世紀でもっとも過小評価されている映画50選 - YAMDAS現更新履歴

サブスク時代の若者にはわからないかもしれないが昔は好きなアーティストの新譜がイマイチでも良いと思えるまでひたすら聴き続ける謎の風習があった…スルメ曲は存在する - Togetter

◆新商品（衣・食・住）
丸大食品｜「ソフトサラミ」を発売！

(PDFファイル)『まるごと』コラボ第8弾！海老フライ×駿河湾産桜えびの海老を堪能するバーガー「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」～2月19日（木）から静岡県のモスバーガー店舗で数量限定販売～

