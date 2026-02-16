2026年2月16日のヘッドラインニュース

本当のヤバさは、2700件の取消は氷山の一角で、2年半続いた、複数人、上司黙認😮これ、個人不正では成立しない期間と規模で、神奈川県警交通部は「違反を証明する組織」から「違反を捏造する組織」だったこと。違反金返すと言い訳してるが、免許取消しや免停になった人はどうするんだろう？前代未聞の…