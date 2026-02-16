2026年2月16日のヘッドラインニュース
マクドナルドと「ピザポテト」の初のコラボ商品として、マックフライポテトでピザポテトの味を再現した「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」が2026年2月25日(水)から期間限定発売となります。また、3月9日の「ミクの日」には初音ミクコラボで何かが起きるとのことです。
世代を超えたロングセラー、ピザポテトと初コラボ！本格的なピザの味を再現したあの味わいを「マックフライポテト」で楽しめる！シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味 新登場 2月25日(水)より期間限定販売 初音ミクとのコラボが今年も実現！「3月9日(ミクの日)」に、再び何かが起こる！？ | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2026/0216a/
四半世紀前、ほんとにこんなところでライブがあったんですか？？？？？？？ pic.twitter.com/LaZ9AfHXr3— 硝子塊 (@Si_P_024dian) 2026年2月15日
大変！テトラに豚が挟まってる!? pic.twitter.com/S4ELh9P4h1— すーめだか (@smdk30) 2026年2月14日
な訳あるかーい！— すーめだか (@smdk30) 2026年2月14日
いや自然の造形スゲェ pic.twitter.com/ybEMBYTHW0
たぬき…なぜ横に逃げない pic.twitter.com/0797lV8wwE— こぴー (@copy_photos) 2026年2月15日
エアコンの調子が悪いというので行ってみるとこれ pic.twitter.com/4WlnAfwCSe— nob (@doroicarv_nob) 2026年2月16日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
国立大運営費交付金、9年ぶり増加の理由 予算案成立遅れで影響は? | 毎日新聞
米 ブタの腎臓を患者に移植する治験 腎臓は最長で270日余機能 | NHKニュース | 医療・健康、サイエンス、アメリカ
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「推し活」化した衆院選と野党崩壊は何を招くか 斎藤美奈子さん寄稿 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
中道改革連合はなぜ負けたのか 「草木も生えない」焦土と化した野党第一党の七つの敗因（大濱崎卓真） - エキスパート - Yahoo!ニュース
小2男児 杉並区の公立小でいじめ 不登校が4年近く続くも、進まぬ区の調査 被害児童は「僕にあったことを知ってほしい」 | デイリー新潮
神奈川県警が不適切な交通取り締まり、違反２７００件取り消しへ…反則切符の虚偽記載疑いも判明 : 読売新聞
巡査部長らは県警の調査に対し、「多少強引でも違反者を排除するのが仕事だと思った」「現場に行くのが面倒だった」などと話しているという。
大阪府警で暴力団対処の捜査４課、「負けたらアカン」のプライドが暴走…捜索中暴行で異例の３５人処分 : 読売新聞
【速報】国論を二分するような政策進めると自民幹部|47NEWS（よんななニュース）
【速報】中国、大阪殺傷事件受け訪日自粛呼びかけ|47NEWS（よんななニュース）
大阪 21歳男を殺人の疑いで逮捕 ミナミの道頓堀で17歳少年3人刺され1人死亡の事件 | NHKニュース | 事件・事故、大阪府
高市政権の「責任ある積極財政」 市場や専門家はどう評価? | NHKニュース | 高市内閣、金融、株価・為替
刑法犯罪認知件数77万件余 特殊詐欺やSNS型投資詐欺は過去最悪 | NHKニュース | 警察庁、警察、事件・事故
ロシアの反体制派指導者 ナワリヌイ氏 “死因は毒殺の可能性極めて高い” 5か国が声明 | NHKニュース | ロシア、プーチン大統領、事件・事故
ロシア反体制派ナワリヌイ氏、「ヤドクガエル」に含まれる毒で殺害 欧州5カ国が声明 - CNN.co.jp
移民当局の「無法行為」、独裁国家に例えて批判 オバマ氏 - CNN.co.jp
【分析】就任1年後に確定、トランプ関税の負担は外国人ではなく米国人へ - CNN.co.jp
【速報】自国を守れる同盟国望むと米長官|47NEWS（よんななニュース）
【神奈川県警】“不適切”取り締まりか 3000万円以上の反則金も返還する方針 - YouTube
本当のヤバさは、2700件の取消は氷山の一角で、2年半続いた、複数人、上司黙認😮これ、個人不正では成立しない期間と規模で、神奈川県警交通部は「違反を証明する組織」から「違反を捏造する組織」だったこと。違反金返すと言い訳してるが、免許取消しや免停になった人はどうするんだろう？前代未聞の…— 佐藤誠(元警視庁捜査第一課) (@Makoto_OB) 2026年2月13日
他の方も指摘してたけど、ゴールドから青に戻って保険料とか高くなった人とか、仕事の約束が警察の取締りでキャンセルになったりした人も居る訳で、その辺の損害賠償とかどうするのだろう？ https://t.co/ktv4iWOviM— 阿久津 修司 (@uimontyo) 2026年2月14日
小田原厚木道路で煽り運転をする交機車両、あれよく問題にならないなと思ったら普通にアウトだった。 https://t.co/nGge9r6m4U— ktgohan (@ktgohan) 2026年2月14日
【速報】21歳の男を殺人の疑いで逮捕 大阪ミナミで3人が刺される 17歳の男性が死亡 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ
大阪・道頓堀17歳男性3人死傷、容疑者は「グリ下」に出入り 頻繁に刃物持ち歩く姿も - 産経ニュース
榛葉幹事長がNHK日曜討論でバラしてしまいましたが、私が憲法審査会に復帰する方向で調整しています。— 玉木雄一郎（国民民主党） (@tamakiyuichiro) 2026年2月15日
高市政権の大きなテーマの一つは憲法改正になると思うからです。…
これ深刻なのは，一旦切符を切られると反則金の納付を拒否しても点数が付いてしまい，それを争う仕組みがないことなんだよ。— 吉田弘幸 (@y__hiroyuki) 2026年2月15日
しかも，いい加減な取締りをやっているから反則金を払わずに無視していても起訴してくれない。 https://t.co/KVqXZDbokq
アメリカから「差別に対する羞恥心消えた」 オバマ氏、類人猿動画嘆く - 日本経済新聞
米への不安背景に欧州防衛強化 核の傘は維持 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
ゼレンスキー氏、プーチン氏を「皇帝」ではなく「戦争の奴隷」 と非難 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News
中国、「反中勢力の浸透工作には断固対抗」 CIAのスパイ募集動画受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
広陵高野球部の暴力問題、元部員2人の審判不開始 広島家裁が決定 | 中国新聞デジタル
23年の広陵野球部元部員への暴行、認めず 第三者委が報告書を公表 | 毎日新聞
広陵高校の元硬式野球部員2人を「審判不開始」に 寮でカップ麺を食べた部員に暴行の疑い 広島家裁 警察が暴行容疑で書類送検 | TBS NEWS DIG (1ページ)
みずほ証券社員がインサイダー取引関与か 証券取引等監視委員会が強制調査 - 日本経済新聞
生活保護申請者に対する「1円単位の確認」取りやめ 埼玉・越谷 | 毎日新聞
北陸新幹線計画「小浜・京都」また有力に？ 自民圧勝で主導権移るか：朝日新聞
社名変更・新社名のお知らせ | ゼンショーニュース | 企業情報 | ゼンショーホールディングス
2026年2月16日より、「ロッテリア」および「ゼッテリア」を運営する株式会社ロッテリアは、「株式会社バーガー・ワン」へと社名変更したことをお知らせいたします。
柏崎刈羽原発6号機 試験的な発送電を開始 営業運転へ検査続く | NHKニュース | 原発、資源・エネルギー、新潟県
移民捜査官に銃撃された住民を暴行罪で訴追、虚偽発覚で取り下げ相次ぐ トランプ米政権の信頼失墜(1/2) - CNN.co.jp
自民政党支持率41%、中道8% 日経世論調査 みらい6% 国民民主・参政は低調 - 日本経済新聞
自民党の政党支持率41％・中道改革連合8％ チームみらい6％、国民民主党・参政党は低迷 - 日本経済新聞
プルデンシャル所長「めちゃ稼げるぞ」と後輩勧誘 裏に歪な営業組織 [プルデンシャル生命の巨額不正 プルデンシャル プルデンシャル不正]：朝日新聞
ロッテリアが社名も変更、「バーガー・ワン」に 店舗はゼッテリアに - 日本経済新聞
高市氏の台湾有事答弁は「中国主権への挑戦」 王毅外相が非難 | 毎日新聞
暫定統治を担う委員会、ガザに入れず イスラエルが妨害か | 毎日新聞
日本郵便が宅配食参入 クラダシと組みサブスク、高齢世帯照準 - 日本経済新聞
尽くすべきは「より少なく悪く」 議員に評価された憲法解釈の知恵袋 | 毎日新聞
食品消費税「維持」「2年ゼロ」「ずっとゼロ」割れる世論 朝日調査：朝日新聞
飛ばない気球に不満浮上 ジャングリア開業から半年で運行率は3割 計器の故障や強風に翻弄 | 沖縄タイムス＋プラス
中道・小川代表、憲法「どこをどう改正したいか」 解散権などに言及 [中道改革連合][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
釣り人は環境に迷惑か 漁獲量に漁師も戸惑い、クロマグロは規制へ - 日本経済新聞
王毅外相「欧州問題の元凶は中国ではない」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
オバマ氏、ミネソタ州での移民取り締まりは「独裁国家」でみられるもの 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
道頓堀の17歳刺殺の容疑者、女性への迷惑行為を注意され襲ったか [大阪府]：朝日新聞
「フランス出て行け」叫ぶ西アフリカ そこにロシア、感じた「主権」：朝日新聞
スティーブ・バノン氏、フランシスコ教皇を「引きずり下ろす」 19年にエプスタイン氏に接近(1/2) - CNN.co.jp
ポケモンやコナン、中国で「炎上」の実態 「歴史観」理由に販売停止 [台湾有事答弁めぐる日中応酬 存立危機事態 高市首相 中国]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
親からネグレクトを受けて学校に通わせてもらえなかった子に数年がかりで勉強を教え夜間高校を卒業したお礼に送られてきたバレンタインチョコが美味い - Togetter
琵琶湖大橋を渡っていて、ふと「琵琶湖ってどのくらい深いんだろう」と思って画像検索したら深すぎ怖すぎ pic.twitter.com/JKkzyGvqWY— 武田紘樹 (@tomatoha831) 2026年2月14日
コンビニおにぎり「300円時代」突入 それでも売れ続ける理由と今後の展望は #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース
#京都競馬場 でこういう事をして鍵をガチャガチャしたり、鍵が開いている所を開けてみたりして窃盗紛いとも取れる事を行っている2人組がいました。— Tomonari Motohashi (@sball_dictus) 2026年2月15日
窃盗の意思がなくとも、疑わしき行為を行う事自体がいけないことです。
私のロッカーもこの番号にされていました。… pic.twitter.com/Fp8yixpkF4
「耳障りがいい」という表現・表記は誤りだ、とは1970年代から日本語誤用本などで繰り返しこすられている話題です。「耳触りがいい」ならまだしも許そう、とも。しかし、歴史的には明治時代から「耳障りがいい」という表記は珍しくなく、新渡戸稲造・漱石・後藤新平も使っています。（続く） pic.twitter.com/gtNm1b3ClD— 飯間浩明 (@IIMA_Hiroaki) 2026年2月14日
#一番くじワンピース— せみかみな (@93mtmpmadzpmj) 2026年2月13日
#一番くじミニストップ
#ルフィプロモ
さぁ～て仕事前6時30分ミニストップ着‼ワクワクw
お！並びはない、わりと平和なクジになるのかな…でも陳列ないなあー？
私｢ワンピースの一番くじ何時からですか？｣
店員｢予約入ってるので販売ないんです｣私｢ん？一番くじの予約？｣ pic.twitter.com/z1YZSlxzbe
店員｢はい、何ヶ月か前に予約されまして｣— せみかみな (@93mtmpmadzpmj) 2026年2月13日
私｢ミニストップは一番くじ予約制なんですか？｣
店員｢…｣
私｢あ！じゃー私、〇月発売予定の〇〇の一番くじの予約します｣
店員｢一番くじの予約は出来なくて｣
私｢ん？今日のワンピースは？｣
店員｢予約入ってます｣
私｢どゆうこと？笑｣
店員｢…｣
HYPE IDOLの一ツ橋ホール。— どƕιま (@do4ma) 2026年2月14日
入場時にドリンク代700円払わされるも、ドリンクは退場時にお渡しとなります。とのこと。
なんで？と聞くと、会場内飲食禁止だからだとか
じゃあドリンク代とるなよ！！
なんのためのドリンクだよ。ライブ中の喉を潤すためだろ？
イベンター頭おかしいんじゃねえのか？
これはですね、一ツ橋ホールは会場で出たゴミを主催者が持ち帰らないといけない会場だからなんですね。だからペットボトルのゴミを出したくないのでドリンクは帰りに渡すという形をとってるんです。ひどい主催ですわ https://t.co/HbIeU985ce— いぬつか (@wemanon) 2026年2月14日
「ライブハウスは飲食店で届け出しているからドリンク代は正当」という擁護を粉々に粉砕してくれるのがこうした「一ツ橋ホールのようなただのホールでもドリンク代を要求してくるイベンター」なんですよね。 https://t.co/EHSF53PSCo— きや@SDGs東京 (@kiya__na) 2026年2月14日
ライブハウスでなくホールでのドリンク代、— コブヘー (@kobuhe) 2026年2月14日
品川グランド
品川インターシティ
EBiS303
恵比寿ガーデン
横浜ランドマーク
大手町三井
室町三井
有楽町ヒューリック
ベルサール虎ノ門
ベルサール秋葉原
神田明神
原宿WITH
全部とるよ。全部納得いってない。
毎回腹立ってる。酒ない。PETぬるい。 https://t.co/FtF3LPlQ09
2026年2月13日
Amazonで撮影に使用する小道具を昼の12時までに届く便で買ったのですが、届かない— HASEO HASEGAWA (@haseo0409) 2026年2月13日
↓
置き配指定で、アマゾンはマンションに入れるのに置き配されない。届かない
↓
出かけていると
「配達済み」との表示
家に帰ると配達されてない
↓
サイトで確認すると
置き配指定なのに宅配BOXに配達済と表示
↓…
土休日は橋本特急が八幡山で快速を追い抜くので、代田橋〜柴崎のわずか8.9kmの移動で4列車を乗り継ぐのが最速というパターンが存在します pic.twitter.com/wCDh4Er3Tk— 一部区間空席あり (@SJK_HZW) 2026年2月14日
さすが東スポ、雑な扱い。なんだこの記事。『公式マスコットのティナ＆ミロから主役奪取』とかどうでも良いこと書かず、大事な背景を調べて書けよと思うので、私が追記しておく。…— ヴィズマーラ恵子🇮 (@vismoglie) 2026年2月13日
こんなのあるんだ— イブキ【アルト乗り】 (@ibuki_kuruma) 2026年2月14日
逆走車もやけど警報自体もおっかないな pic.twitter.com/1KZgIAhxJZ
本命52mがメンテで登れなかったので代わりに登った32mの兄弟ミナレット動画付き— いちたか@冬コミシャアララ新刊書店委託＆FGO本Booth販売中 (@ititakaRe9) 2026年2月15日
後ろから前から風が凄くてつんのめっても終わり
登りは映像撮れたけど下りはマジで生命の危機を感じて無理だったw3枚目は壁にへばりつきながら恐る恐る下りる私w
観光客増えたら登れなくなりそう(落ちて死ぬから) pic.twitter.com/9z9jWHqmXs
『普通の人は食事中に食事の話をしないらしい』と聞き、自分が人と食事に行くのを渋る理由がなんとなくわかってしまった…ずっと目の前の飯の話をしたいので - Togetter
「一番やったらあかんやつ」岐阜県で起きた火災、ファンヒーターにガソリンが混入→一番怖いパターンのコンタミ事故だった - Togetter
確定申告の時期になると素人の申告は間違いだらけって話になるけどなんで大多数である俺たち素人の手に負えない複雑な税制なんだよ - Togetter
タメ口で態度の悪い大学事務員さんに僕もタメ口で話し始めたら、はっ？みたいな顔されたので、その話を実験で話したら、俺もそれやるwって広まってしまってかなりの人が事務員さんにタメ口で話すようになったため事務員さんが屈して敬語で話してくれるようになった - posfie
「風俗店は飲食代で領収書をくれます。これを接待交際費に回します」→脱税の教唆なのでは？と厳しい指摘集まる「我々はこれを見抜くプロです」 - Togetter
「ご縁あって500円」妻子に出すべきお金まで削り、中古のランドセルを与えたことへ賛否両論「こんなに綺麗だと出所が怖い」 - Togetter
漢文を教えていた生徒が「なんで遠回しな言い方するの？」と質問したら、中国にルーツのある別の子が「遠回しじゃないと首刎ねられるんだよ」と代わりに答えてくれた - Togetter
ものすごく金欠なので食材の買い出しを格安スーパーに変えたら、味の違いを感じてしまった…お米やお酢、コーヒーなど安い商品に切り替えて悲しくなった経験 - Togetter
初任給40万バブルの裏で沈む氷河期世代：賃金減、健康リスク増、迫る親の介護と中年期の実態とは？ #エキスパートトピ（河合薫） - エキスパート - Yahoo!ニュース
高橋名人の疑問「冬の温泉に入っている猿は、温泉から上がったら毛が凍って余計に寒くならないの？」に対する答えとその理由に「50年ぶりに納得できたかも」 - Togetter
独身こじらせ男性料理界では、スパイスカレー・低温調理・自家製麺・燻製がトップ4を占めてきたが、最近『自家製カラスミ』が急上昇してきている - Togetter
「本物の大工を育てるのか 組み立て屋を育てるのか」積水ハウスが大工の大量正社員化に踏み切り歓迎する意見と建設業の製造業化が進んでいることを感じる - Togetter
給付つき税額控除とは保険料の軽減である - 経済を良くするって、どうすれば
マジメで普通の人が一番恐い反社会学講座ブログ
今日はバッティングセンターで頭部死球を受けたけど、備え付けのヘルメットを被ってなかったら死んでました pic.twitter.com/B8Izg1mKXO— 奥 慶士郎@C107 ２日目 東５“テ”－01a (@okudayo) 2026年2月14日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
チームみらいの躍進は不正選挙の結果だと主張しているの誰か？（鳥海不二夫） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【大問題作】評判が最悪の「3COINSの激安タブレット(16,500円)」を自腹レビュー。これはマジで「買ってはいけない」。｜ずんだもんと学ぶ「激安商品」の実態 No.86 - ニコニコ動画
ハハっ、そんな馬鹿なwって思ってダイレクトメッセージのリクエスト欄を開いたら、めちゃくちゃ長文の作品感想と共にお仕事依頼のメッセージが何通もきてて、ギエエエってなってる。 https://t.co/dXsV1lJyre— 宇城はやひろ (@hayhironau) 2026年2月13日
【SSD1枚45万円の時代】メモリ以外も続々値上がり。どうすんのこれ？【500万円PC建造計画 #6.5】 - ニコニコ動画
「ロックオンされたら終わり」大学生時代、フリマサイトで年間600万円売上があったのに確定申告をしなかった人に届いた一枚の紙がこちら - Togetter
追跡！暗号資産の闇 後編 アメリカ トランプ政権は規制緩和？ ロシア プーチン氏は活用明言 日本の警察は？ | NHKニュース | 未解決事件、サイバー攻撃、IT・ネット
また病院がVPN経由でやられたわけだがVPNは悪だね｜ロードバランスすだちくん（仮）
【緊急】AIエージェントの12%がマルウェアだった。OpenClaw史上最悪のサプライチェーン攻撃の全貌 #Security - Qiita
プログラミングは今が一番楽しい
3年間凍結されていたTwitter（X）アカウントがBBB（米国ビジネス改善協会）への申し立てであっさり復活した話｜ししかわ
定番の圧縮・解凍ツール「Explzh」の開発者として知られる鬼束裕之氏が亡くなる - 窓の杜
Explzhに関する重要なお知らせ｜alert_donkey7802
平素よりExplzhをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本ソフトウェアの開発者である
pon software 代表 鬼束裕之は、
令和26年2月10日、永眠いたしました。
生前に賜りましたご厚情に、心より御礼申し上げます。
なお、Explzhは引き続きご利用いただけます。
新規開発及びサポート対応につきましては、当面の間休止させていただきます。
もうプログラミングを楽しんでる場合じゃねぇ | Kumamemo
日本で拡大した「録画」はなぜ消えるのか そして同時に消える「文化」とはなにか【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
1台のProxmoxを「仮想的に8〜16個に分割する」方法。 #AWS - Qiita
何もしてないのに example.com が壊れた | maguro.dev
ソニーグループ、作曲AIの学習データを特定 創作者への対価算出可能に - 日本経済新聞
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
くそがきり誕生日ロワイヤル【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
流し込まれるウナきり【 #かすみそうなろいど 】 - ニコニコ動画
【RTA】巫女の刃≪MIKOBLADE≫ 4:22.87 - ニコニコ動画
テレビアニメ「天は赤い河のほとり」公式サイト
YouTubeで『風の谷のナウシカで、ナウシカの服の色が途中で赤から青に変わる不思議に気が付きましたか』というのがあったが、気付かない人がいるのか… - Togetter
【ホロライブ】マリアのVTuberにうずがカバーに起訴された…アンチの末路と今後の予想を徹底解説｜ぱりぱりうめ
『悲鳴』— kaji (@ae_kaji) 2026年2月15日
(1/2)#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/ZwwZuWe1aH
チノバレンタイン pic.twitter.com/WwLNSmfInz— DiZ (@dizsonyasuna) 2026年2月14日
藤田ことねで〜す❗— やいろじゅ (@YaiRo_ju) 2026年2月14日
今日はぁプロデューサーに渡すチョコを作っちゃうぞ♡ pic.twitter.com/lmgsYcpHlG
倉本千奈とノート pic.twitter.com/2OeQQuwS9s— 我々野クロ (@warewareno96) 2026年2月14日
連邦軍ダバオ基地のパイロット教官に着任したルー・ルカ pic.twitter.com/M2jiWGOqRB— ぴーたん🐥 (@pitako_tokyo) 2026年2月13日
コロサン— まいたけ（マケー） (@maitakenabe) 2026年2月14日
カラーリングは岩ですけどサンドローネ来るとしたら何元素になるんでしょうね。コロンビーナと一緒に使いたい！#sandbina pic.twitter.com/L2HhYKdJGN
ｽﾋﾟｷャノン pic.twitter.com/eKHZog0Mzq— 入我世葉 (@Gr8wBtOoq533886) 2026年2月13日
何度も申し上げておりますが、WF等のガレキのイベントで頂いている当日版権は版元の御好意で頂いているのです。— コウ-松@Triph@WF2026W-3-4-9 (@KowMatsu) 2026年2月14日
本来数千から数万単位の個数が出る物にたいして許諾を出す物です。
それを数十個のガレキの為に、版元にメリットが少ないにも関わらず、わざわざ動いて下さってます。…
バレンタインですよぉ♡ pic.twitter.com/jrE8aQ5jDy— もふもふ牛丼 (@mfmfgd_unkok) 2026年2月13日
細かすぎて伝わらないモノマネを紫雲清夏に披露する葛城リーリヤ pic.twitter.com/3endDNVB5O— 柳原提督PT (@unkorin) 2026年2月13日
【サキュバスのメロメロ】— マー【MANIMANI】 (@maaasenyooo) 2026年2月13日
花も恥じらう乙女の集まり！ pic.twitter.com/jqdKypfbeB
デートだと思ってるのは私だけだけど、それでも幸せ(0/3)#創作百合#創作百合フェスタ pic.twitter.com/IXscqyOhrZ— 東洋トタン@3月から新連載 (@To_Yo_Tutan) 2026年2月13日
ARGが実はいま一歩好きになれないのはこういうノリなんだよな…。— 七星りょう (@_Nanase_Ryo_) 2026年2月13日
行方不明者の呼びかけ等、他人が困っているから助けようと思ったらフィクションのゲームの宣伝だった…という人間の善意を宣伝のフックにしてしまっていいのか？という倫理への問い。
この投稿文章だけだと、… https://t.co/C3OzSwB5Zp
これ宣伝目的だとしたらマジでセンスない— re-pow (@repokalips) 2026年2月13日
こうやって人を欺いて耳目を集める広告手法が本当に注目してほしい層へ適切なメッセージとしてちゃんと届くのか企画した人はよく考えてみてほしい
角川が悪いってか、業界全体がモキュメンタリーホラーの限界を過大評価してるんだよな— JAVEです。 (@subete_0hana4) 2026年2月13日
「なんか低予算で雑なシナリオで匂わせまくってブン投げエンドでもオタクが喜んで金払ってくれるらしいよ！」くらいのナメが作り手側にある
特にTXQ（名指し）
レーン・エイム君、強化人間説あるて事は…#閃光のハサウェイ #キルケーの魔女 pic.twitter.com/C8OppRVWbR— Ａきらー@冬コミ新刊通販委託中 (@akirararagi) 2026年2月14日
肉体と精神が入れ替わったと思ったら なんか思ってたのと違ったやつ pic.twitter.com/uHatELdeHc— 紙魚丸2nd (@shlml_o) 2026年2月15日
「#ドカ食いダイスキ！ #もちづきさん」— ドカ食いダイスキ！ もちづきさん公式 (@dokaguidaisuki) 2026年2月15日
最新19話、
来週公開！！！！！！！！！ pic.twitter.com/OV4UjIrJGi
うちのが無くなって悲しいのでまた作りました https://t.co/6Oi3JKeulQ pic.twitter.com/nuexZAwhkL— 小村あゆみ@やらかし飯⑤11/7発売スタンプ発売中 (@komura_ayumi) 2026年2月13日
「塊根植物（コーデックス）買うなら、こんな店」— 毎日日毎（mainichihigoto）🪴 (@mainichihigoto) 2026年2月14日
1/12 pic.twitter.com/U8uuQecjEJ
ケンイチ応援素材コーナー！新設— 松江名 俊（公式） (@matuenashun) 2026年2月15日
非商用で愛のある使い方をしていただける方に、
無償で公開します
多少の変更もオッケーです<(｀･ω･´)
レイヤーで重なって見えない師匠たちの体もある程度描いてあります 返信欄からコーナーへ<(｀･ω･´) pic.twitter.com/tJ7q9Zwzt8
2月22日（日）11時から東京ビッグサイトで開催される一次創作イベントCOMITIA155に「東4・D28b」で参加するよ！お品書きはこんな感じ！完売した既刊6冊から厳選したフルカラー設定資料集で新作未公開イラストも収録！これを読めば「エクスファイアちゃんズ」の理解が深まるよ！#COMITIA155 #お品書き pic.twitter.com/cLfGC91DoL— 大牙アイ🦈🦈 (@taigaai4649) 2026年2月16日
Nintendo Switch 2「バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition」CMスポット - YouTube
海外のファンから、おにまいの二次創作をしたいので、ライセンスの許諾と、内容のテーマも考えてくれというメールが。狂っとる🤯— ねことうふ@おにまいアニメご視聴感謝！ (@nekotou) 2026年2月16日
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール メインPV - YouTube
【試聴動画】Fate/strange Fake Original Soundtrack - YouTube
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」特報第２弾｜2026年5月8日（金）公開 - YouTube
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』冒頭5分映像 - YouTube
TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」バレンタインスペシャル動画 - YouTube
劇場版「僕の心のヤバイやつ」×ヨルシカ「茜」SPECIAL MUSIC VIDEO - YouTube
TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』キャラクター解禁ムービー - YouTube
『ヤマトよ永遠に REBEL3199』これまでのあらすじ / 第五章 2.20 上映開始 - YouTube
『Hunt the Night』 Launch Trailer | PS5® - YouTube
『ディアブロ II リザレクテッド』｜ウォーロック ゲームプレイ・トレーラー - YouTube
PULSE Elevate™ ワイヤレススピーカー 機能紹介トレーラー - YouTube
『コンソールアーカイブス』機能・タイトル紹介 - YouTube
『ほの暮しの庭』メインプロモーションムービー - YouTube
『AI LIMIT 無限機兵』追加DLC「エイレネと戦火のルツボ」- 配信日発表トレーラー - YouTube
[Trailer] 精霊術の使い手Ⅲ / Spirit Charmers Ⅲ - YouTube
『龍が如く』冠婚葬祭展「大阪会場専用巡回バス」プロモーション映像 - YouTube
【#関西コミティア75 見本誌読書会のおしらせ】#関西コミティア75 に提出された見本誌とカタログで紹介された作品を読む会！（販売はありません）— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年2月15日
2月23日（月・祝）11時00分～17時00分
マイドームおおさか第3会議室
参加費500円
アンケートを書いて作家さんを応援しちゃいましょう！#関西コミティア pic.twitter.com/EaaH4USGYw
ネットミーム化した「みいちゃん」が差別用語的に使われていることへの問題提起ポストが話題に→『みいちゃんと山田さん』公式が対応する必要はあるのか - Togetter
「名探偵プリキュア！」キュアアンサー＆キュアミスティック 変身シーン - YouTube
「股に付いた精子がよじ登って子宮内に入って受精した」という話の参考資料を追ってみる｜ちゆ12歳
テレビ朝日が「アニメ倍増計画」打ち出す 深夜帯は枠数拡大の「アフタープライム大作戦」発表 | オタク総研
【アニメーションMV】いきづらい部！「Dou-Da? DOING!」【イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD】 - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
高所からすごい勢いで落下するのにスキー板を履いているだけで無事になるシステムのスキージャンプ競技が理解できない「もはやバグ」 - Togetter
五輪選手村のコンドームが品切れ 感染症予防で配布、お土産に人気？ [ミラノ・コルティナオリンピック]：朝日新聞
ここだけの話ね— 宇野昌磨 (@shoutube1217) 2026年2月14日
自分2回目のオリンピック内容全然良くなかったけどメディアの前では頑なに最高の演技でしたと言い続けたらいい演技だった事になったよ
絶対に秘密な https://t.co/Cv1SIHRAFA
21世紀でもっとも過小評価されている映画50選 - YAMDAS現更新履歴
サブスク時代の若者にはわからないかもしれないが昔は好きなアーティストの新譜がイマイチでも良いと思えるまでひたすら聴き続ける謎の風習があった…スルメ曲は存在する - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
丸大食品｜「ソフトサラミ」を発売！
(PDFファイル)『まるごと』コラボ第8弾！海老フライ×駿河湾産桜えびの海老を堪能するバーガー「まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース」～2月19日（木）から静岡県のモスバーガー店舗で数量限定販売～
