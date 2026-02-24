2026年2月24日のヘッドラインニュース

2026年02月24日 19時10分 ヘッドライン

2026年1月22日からNetflixで配信されて人気を博し、2026年2月20日から1週間限定で劇場公開が決まると公開から土日祝と各劇場の上映会が軒並みほぼ完売になっていた話題作『超かぐや姫！』で、「満員御礼」として2月27日以降の上映延長と上映館追加が行われることになりました。追加分の上映館では入場者特典「『超かぐや姫！』スタッフイラスト本」の配布はないとのことです。



満員御礼！劇場上映延長決定／上映館追加など新情報解禁！ - NEWS 新着情報｜Netflix映画『超かぐや姫！』公式サイト

https://www.cho-kaguyahime.com/news/detail.html?id=829



なお、掲載ラストは公式サイトで確認が可能です。



劇場特典 スタッフイラスト集 掲載イラスト - SPECIAL スペシャル｜Netflix映画『超かぐや姫！』公式サイト

https://www.cho-kaguyahime.com/special/detail.html?id=810



『超かぐや姫！』はNetflixで好評独占配信中です。



超かぐや姫！﻿を観﻿る | Netflix (﻿ネ﻿ッ﻿ト﻿フ﻿リ﻿ッ﻿ク﻿ス﻿) 公﻿式サ﻿イ﻿ト

https://www.netflix.com/jp/title/81756595



仮面ライダーの自動装着式ベルト製作 【クジラボ/KUZILAB】 - YouTube















(1/2)って書いてタップ誘導させるくせに、いざタップしたら

「(2/2)は外部サイトに公開してます！」

とか書いてあるクリエイターのアカウントは即ブロすべしと日本書紀に書かれていることはあまりにも有名。 — 元薬屋ガチゲーマー (@NULLLUN_GaMeR) 2026年2月23日





何が元になっているか一発で分かってしまうネルフ本部 pic.twitter.com/o1BqZHqcKu — ikuyoan (@ikuyoan) 2026年2月23日





実家の母から「何時間探しても猫がいない」と連絡があったあと「いました」と送られてきた画像 pic.twitter.com/GY59qHtoKb — 井上奈奈 / nana inoue (@nana_log) 2026年2月23日



最近15年ほどの世界的な出生率低下傾向について｜筒井淳也



地上げ目的 連続放火した容疑で6人逮捕 再開発進む東京・武蔵小山駅周辺で犯行



逮捕の国民元候補 陣営から知人会社口座に報酬振り込みか 衆院選で買収容疑 | NHKニュース | 事件・事故、衆議院選挙、東京都



国民民主、入江伸子容疑者を除籍処分 玉木氏「信じられない容疑」 | 毎日新聞



【速報】オホーツク海で流氷に乗った大学生2人が沖に流される 通報から約1時間後に無事救助、病院搬送 北海道小清水町 | 北海道のニュース｜HBC北海道放送 (1ページ)



野生動物が掘り起こして発覚 食べ残った携行食約600食を地中に不法投棄 指示した陸曹長と黙認した3等陸佐ら5人を減給処分 陸自名寄駐屯地 | TBS NEWS DIG



ロシアが「闇バイト」工作、報酬欲しさにうその軍情報送った若者の後悔…関与すれば「死ぬか一生のけがか刑務所行き」 : 読売新聞







「XG」プロデューサー現行犯逮捕 コカインと乾燥大麻所持の疑い 「エイベックス」社員ら3人も逮捕（2026年2月23日掲載）｜日テレNEWS NNN



ワールドツアー最中に…「XG」生みの親・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者ら4人をコカイン所持の疑いで逮捕 3月に使用の情報提供｜FNNプライムオンライン



高市首相、HPのコラム欄「ずっと更新できず削除」 衆院本会議答弁 | 毎日新聞



マクドナルド あすから約6割の商品で10円～50円値上げ | NHKニュース | 物価高騰、企業・経営



中国、日本企業20社への軍民両用品の輸出禁止 「再軍事化抑制のため」 | ロイター



中国、軍民両用品の対日輸出禁止 三菱造船など日本の20社・団体対象 - 日本経済新聞



農水省の元職員が自死、「セクハラ被害、対策せず」国に賠償求め提訴 [福岡県]：朝日新聞



「深刻」「ありえない」公安委指摘 DNA型鑑定不正で情報公開請求 [佐賀県]：朝日新聞



米富豪エプスタイン氏と面会公表 マネックスグループの松本大会長「やましいことない」 - 産経ニュース



自動車整備工と事務職の年収逆転 人手不足でブルーカラー賃金伸びる - 日本経済新聞



マクドナルドが値上げ…ビッグマックは５００円、ダブルチーズバーガーは４８０円に : 読売新聞



仏政府、トランプ氏親族の米大使を面会禁止か 極右活動家殺害巡る発言で | ロイター



ロシアの「完全な蛮行」 ウクライナ侵攻4年を前に独首相が非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



メキシコの麻薬王「メンチョ」殺害、FBIも情報提供 報復激化で27人死亡 - 日本経済新聞



〈大敗の中道・米山隆一氏が敗因を分析〉「SNSで雰囲気が…」拡散したデマに無策だった執行部「今後は真ん中～左寄りに戻らないと」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



（憲法を考える）党利党略、繰り返される７条解散 「権力の乱用」戦後初期から争点、裁判も：朝日新聞



高市内閣に進めてほしい政策「物価対策」72％ 毎日新聞世論調査 | 毎日新聞



高市政権の「責任ある積極財政」海外投資家はどう見るか | NHKニュース | 高市内閣、金融、衆議院選挙



野党に「もう質問しないでほしい」と前代未聞の答弁…高市首相の「逃げません」発言を徹底検証した《ブログ削除問題も》 | 文春オンライン



岐阜県、若者の就農拡大へ相談窓口一元化 愛知や静岡は特産品で研修 - 日本経済新聞



「公益通報」を問う：公益通報の外部窓口、大半の警察なし あっても「身内」の閉鎖性 | 毎日新聞



新車のほぼ100％がEV ノルウェーが世界最先端となったワケ | 毎日新聞



アメリカの相互関税、２４日に停止 導入から１年待たず 最高裁の違憲判決受け：時事ドットコム



エプスタイン氏に情報漏えい疑惑のマンデルソン前駐米大使が釈放と報道 イギリスメディア | NHKニュース | イギリス、事件・事故、アメリカ



ゼレンスキー氏、プーチン氏はすでに第3次世界大戦を開始していると 侵攻開始から4年でBBC単独取材 - BBCニュース



メキシコ軍が麻薬組織のリーダーを殺害、国内各地で報復行為も 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News



米国の中国依存が低下、台湾からの輸入が上回る｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト



国連事務総長「力の支配」拡大に警鐘 人権理会合 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



日清食品の栄養食｢完全メシ｣、社食300カ所へ供給 健康経営追い風 - 日本経済新聞



カイロス打ち上げ延期で宿泊キャンセル相次ぐ 関係者ため息 和歌山 | 毎日新聞



焦点：米食品大手、肥満薬普及で戦略転換 原材料見直しや小型化も | ロイター



キーウ極寒、停電で閉じた「トランプ」カフェ 侵攻4年、しぼむ期待：朝日新聞



消費税減税、準備にかかる期間は 欧州は数日～２カ月の例 財務省動けば突貫工事可能か - 産経ニュース



イラン、トランプ氏の「限定攻撃検討」発言に警告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米北東部に冬の嵐 ニューヨーク市内で移動制限 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News



本川越ペペ跡地活用巡り要望書 市が西武鉄道に ／埼玉 | 毎日新聞



グリーンランド、トランプ氏の病院船提供の申し出拒否 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「勝利はわれわれのもの」 ロシア大使館の垂れ幕に韓国が抗議 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



天皇陛下「愛子にも戦争の記憶と平和の尊さを引き継ぐ役割を」 66歳の誕生日、悠仁さまへの思いも語る：東京新聞デジタル



リニア工事で相次ぐ渇水や隆起 地盤沈下にはJR東海「打つ手がない」… 問題は2つある 寄稿・樫田秀樹：東京新聞デジタル



「ロキソニン・アレグラ・ヒルドイド」も？“病院で出してもらう薬”OTC類似薬負担増は“25％”ではなく“60％”超にも 対象は「1100品目→7000品目」拡大も？健康被害の懸念を薬剤師が指摘 | 特集 | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ



「恥を知れ！」高市首相「竹島の日」式典に“閣僚派遣見送り“で怒号の大荒れ…総裁選の“言行不一致”に橋下徹氏も「やるやる詐欺政治」と痛烈批判 | 女性自身



社民党沖縄県連が「オール沖縄」を批判 伊波参院議員に謝罪要求も “分裂”騒動となった衆院選を総括 | TBS NEWS DIG



東京：防空壕跡か 北区・滝野川小で発見「貴重な遺跡」保存に課題 ：地域ニュース : 読売新聞



「公益通報」を問う：12県警が5年間で公益通報ゼロ 「あり得ない数字」と専門家 | 毎日新聞



タワマンの「老い」これから本格化「廃墟化の入り口」動いた理事長：朝日新聞



【備忘録】運転免許証一体型マイナカードを期間内で早めに更新したら免許紛失扱いになった話｜破綻国家研究所



成果を挙げるPTA業務の「カイゼン」、愛知県豊田市の飯野小学校 無駄を省いた先に起きた予想外の出来事とは：中日新聞Web



英語の筆記体、なぜ学校で習わなくなった？ 実はアメリカでは復活させる州が急増中…「手書き」の効用とは：東京新聞デジタル



自慰行為の注意点、正しく子どもに教えられますか？世界でスタンダードな「包括的性教育」が、日本でなかなか進まない理由 現場も保護者も求めているのに、学習指導要領に妨げられ… | NEWSjp





















最近知った事

よく当時の資料映像とかに映っている「弾に当たっていないのに炎上or撃墜される航空機」の理由。

なるほどと思った。 pic.twitter.com/e6MUiZt3Z5 — MO147軍需工場長 (@MO147MFM) 2026年2月23日





25歳のとき、家業の珊瑚職人になって間もない頃。

百貨店での実演販売に向けて、白珊瑚で招き猫を作る工程を順番に見せるための見本を制作しました。



原木から荒取り、形出し、細部彫り、仕上げまで。

完成品だけでなく「どうやってできていくのか」を見せるための段階標本でした。… pic.twitter.com/UidFwUVWfD — 森 謙次 (@kenjimori4) 2026年2月20日









お前のせいか！！



プラスチックの管をはめることも

重りを付けることもない！！



ちゃんと管理すれば真っ直ぐ育つ pic.twitter.com/aTulwlpxDK — きゅうり鯖之介 (@PyVSevenLucky) 2026年2月21日













禁煙外来で治療成功した人から「タバコ吸ってる人に近づくと臭いで気持ち悪くなるようになったんですけどコレ何ですか？薬の副作用ですか？」と聞かれ、それ実は...タバコ吸わない人みんな思ってるんですよ...と本音が出てしまった。 — ちほうのいんちょう (@MillenialPhysi1) 2026年2月20日



お笑いライブに来たら指定席に他の人が座ってたので自分の席だと伝えると「俺が先に座ったんで」と言い出した…こういうときは係員を呼ぶのがいい - Togetter



家族のお出かけ中、娘がずっと「早く帰りたい」「あのカフェ嫌い」と文句を言っていて困り果てた…いったいどうしたらいいんだろう→同じように楽しめなかった人たちの声 - Togetter



「忘れてないからな」平日の裁判に行ったらカップルと高校生ばかり...裁判傍聴が「エンタメ空間」化していることへの違和感に様々な反応集まる - Togetter



参政党が潜入取材のために入党した記者を除名処分に...その記者はかつてユニクロやAmazonにも潜入し取材のため離婚までする人だった - Togetter



「空港で捕まる、国によっては死刑」旅行者がボリビアの首都・ラパスのホステルで求愛されてぬいぐるみを貰う→旅行で物を貰うことに賛否両論 - Togetter



休日の原宿竹下通りを小4娘の手を引いて早歩きしていたら、近くのビルの警備員が並走し始めてきたので、一言告げたら頭を下げて去っていった - Togetter



コンビニの前にいた中学生男子3人組のひとりが半袖でガリガリくんを食べていたので声をかけそうになった…店を出るときにどこかのおじさんが声をかけていた - Togetter



『荷物重いから全部ウユニに降ろして人だけ乗せてみたw』をアナウンス無しでやられて同じ便の人ほぼ全員ロスバゲ、お土産も下着も全てを失った女が爆誕した - Togetter



”邪魔だったから”という理由で奥さんにワンピースやドラゴンボールなどの漫画全巻を二束三文で勝手に売られ...「これは離婚の原因になってもおかしくない」 - Togetter



秋田県のスーパーで寒天が異様に充実している、というか…溶き卵にポテサラ、あらゆるものが寒天化されており不思議な風景が広がっている「伝統的地元料理です」 - Togetter







子供を山に置き去りにした疑いで母親とその交際相手が逮捕…熊のような動物の目撃情報もある山 - Togetter



ある程度部下を持つと分かるが「定時に来て、定時までちゃんと作業して、普通に日本語で会話できて人間関係のトラブルを起こさない」だけでもはや上位層 - Togetter



レトロミュージアム閉館後の即売会、業者お断りだったのにしれっと個人を装って大量買いされた…「詐欺罪では？」法律でどうにかなる？ - Togetter



コンビニのおにぎりの値上がり凄すぎて、マジで220円のカロリーメイトの4本入り買ったほうがコスパいいんじゃないかってとこまで来てる - Togetter



ウィキペディアが25周年 日本語版〝創設メンバー〟が初顔出し



職歴は「30くらい」 日本語版ウィキ最古参のユニークすぎる人生



ニコニコ漫画新バックエンドをARMなFargateへ移行してコスト削減した話 with GitHub Actions & ecspresso - BOOK☆WALKER inside



はてな匿名ダイアリーのログイン方式を変更しました - はてラボ 開発者ブログ



クローズド環境でYoutubeっぽい動画サイト｜のり



Polymarketなどの予測市場の有害性とニュースレター大手のSubstackからの離脱 - YAMDAS現更新履歴



【第２報】業務委託先サーバへの不正アクセスに関する調査状況と対応について｜ニュース｜学校法人東海大学



ツールによる分析の問題点｜一田和樹のメモ帳



クロードコードにクロードコード作ってって言って寝たら，朝起きたらクロードコードが出来てたんだ…｜落合陽一



Claude CodeとZellijを使った開発環境作成の自動化 - tacomsテックブログ



[読書メモ]再考・ログ設計 障害に強いアプリケーションのログ出力・管理の極意（Software Design 2026年3月号） #AWS - Qiita



Figma MCP × Claude Codeで1ページ8時間の作業が20分になった話



自宅インターネット環境にトラブルがあったときにやることリスト (一般の方向け)｜Taiji Tsuchiya



【完結編】NURO光 42日間の不通記録 - パパ教員の戯れ言日記



定例ミーティングのなくし方



【AI駆動開発】Cursorに設計から考えさせたら、コードの品質が別次元になった話（プロンプトテンプレートあり） #生成AI - Qiita



運営サイトに歌詞を載せていたせいでJASRACから突然10万円以上の請求が来た→詐欺を疑い公式ページから問い合わせるも「メールの内容は間違いない」と回答 - Togetter



CDのシリアルコード入力するのが大変すぎてタイミーを雇いたいけど、求人情報に「スマホで完結」「入力するだけの仕事」など要件を並べたら闇バイトにしか見えなくなった - Togetter



【蠢】inゼリーを機械の体にする - ニコニコ動画





ドカ食いダイスキ！ もちづきさん・第19話 | ヤングアニマルWeb



[第74話]限界OL霧切ギリ子 - ミートスパ土本 | 少年ジャンプ＋



これまでの結果｜次にくるライトノベル大賞2025（つぎラノ）



「1日外出録ハンチョウ」が『ポケモンごいた』に興じているマンガを公開中！｜『ポケモンごいた』公式サイト



「ロボットもの」の面白さは何か、あるいはロボットものラノベのすすめ。 - WINDBIRD::ライトノベルブログ



「京アニ事件」と「京アニ作品」を結びつけるのは是か非か メディアやファンそれぞれの向き合い方｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



会長・中村公彦です。昨日のCOMITIA155の会場に参加しました。 – コミティア事務所Blog













ドブカス漫才 pic.twitter.com/PdEkNBvl2H — tenten (@tentenchan2525) 2026年2月22日

























販促 pic.twitter.com/XoG5GFziYa — イマソ刈り (@imasogari8119) 2026年2月22日













絵を描く時間が全く🈚️

いつ終わるんだこれは pic.twitter.com/mMnM3Rk4MG — no ware (@denpyu_shi) 2026年2月19日









親戚エヴァンゲリオン pic.twitter.com/fLZ1bT4UNG — コウタロスω (@hagukoutaross) 2026年2月23日















とあるゲームにハマりすぎて9000時間も監禁された末に脱出したのに、ふとしたことから再熱してしまった人のレビューが話題に「Factorioで人生が壊れる」 - Togetter



「批評の限界超えた」19歳女子選手への中傷 対策は世界共通の課題 [ミラノ・コルティナオリンピック]：朝日新聞



開智未来高校 野球部監督による不適切なSNS投稿を謝罪「教育者としてあるまじき不適切なもの」 : 日刊やきう速報



神奈川大跡地へのトレセン移転が破談 大学が川崎競馬組合を提訴へ：朝日新聞



なぜ韓国で松田聖子が人気？初の韓国公演で見えた「世代を超えて愛される理由」 #エキスパートトピ（桑畑優香） - エキスパート - Yahoo!ニュース





皆様実は..！#仮面ライダーアインズ

に初めて変身する

人生で一生に一度の瞬間を父が一緒に

見届けてくれました。

それはとても心強くて、

私の中で一生忘れられない瞬間になりました。



改めて、

仮面ライダーアインズとして変身することができて心から感謝の気持ちでいっぱいです！… pic.twitter.com/uasRfAxlRe — 天翔天音official (@AmaneT_official) 2026年2月23日









もうやっぱこれぐらいバシッとルール化してくれた方が私は嬉しいなあと思う

実際とても快適だった👏✨



各アーティスト、歌っていい場面/ダメな場面を明確にした方が全体の満足度上がるのでは🤔

「周りの迷惑にならない範囲で」みたいなボンヤリさでは難しいと思う

いろんな人いるし pic.twitter.com/wCSrlJbyQG — マルメロ (@k81878264) 2026年2月23日







【微閲覧注意】まじでグロいの苦手だから、映画館の鑑賞マナーの唇おばけみてぇなやつが後ろのやつに席を蹴られて唇の骨がポキッと折れるシーンで体調悪くなる - Togetter



(PDFファイル)ジューシーな牛カルビでごはんが進む一杯！すき家が「牛カルビ焼肉丼」を今年も販売

