2026年2月24日のヘッドラインニュース
2026年1月22日からNetflixで配信されて人気を博し、2026年2月20日から1週間限定で劇場公開が決まると公開から土日祝と各劇場の上映会が軒並みほぼ完売になっていた話題作『超かぐや姫！』で、「満員御礼」として2月27日以降の上映延長と上映館追加が行われることになりました。追加分の上映館では入場者特典「『超かぐや姫！』スタッフイラスト本」の配布はないとのことです。
なお、掲載ラストは公式サイトで確認が可能です。
『超かぐや姫！』はNetflixで好評独占配信中です。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
仮面ライダーに出てくる自動で装着されるベルトを作ってみました！🐋— クジラボ / KUZILAB (@kuzilab) 2026年2月21日
バックルを腰へ当てると自動で装着されます！
YouTubeの製作動画も見てもらえると嬉しいです！
#仮面ライダー #作ってみた #クジラボhttps://t.co/pmpdZhRhpu pic.twitter.com/81Dma9ERV1
仮面ライダーの自動装着式ベルト製作 【クジラボ/KUZILAB】 - YouTube
2026年2月23日
「何やってんだよ！コミティアの準備まだ終わってないじゃないか！」— シカクガング (@shikakugangu) 2026年2月20日
「……」
「…え……本当に…何をやってるの…」 pic.twitter.com/bU7cEhr9ed
(1/2)って書いてタップ誘導させるくせに、いざタップしたら— 元薬屋ガチゲーマー (@NULLLUN_GaMeR) 2026年2月23日
「(2/2)は外部サイトに公開してます！」
とか書いてあるクリエイターのアカウントは即ブロすべしと日本書紀に書かれていることはあまりにも有名。
何が元になっているか一発で分かってしまうネルフ本部 pic.twitter.com/o1BqZHqcKu— ikuyoan (@ikuyoan) 2026年2月23日
実家の母から「何時間探しても猫がいない」と連絡があったあと「いました」と送られてきた画像 pic.twitter.com/GY59qHtoKb— 井上奈奈 / nana inoue (@nana_log) 2026年2月23日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
最近15年ほどの世界的な出生率低下傾向について｜筒井淳也
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
地上げ目的 連続放火した容疑で6人逮捕 再開発進む東京・武蔵小山駅周辺で犯行
逮捕の国民元候補 陣営から知人会社口座に報酬振り込みか 衆院選で買収容疑 | NHKニュース | 事件・事故、衆議院選挙、東京都
国民民主、入江伸子容疑者を除籍処分 玉木氏「信じられない容疑」 | 毎日新聞
【速報】オホーツク海で流氷に乗った大学生2人が沖に流される 通報から約1時間後に無事救助、病院搬送 北海道小清水町 | 北海道のニュース｜HBC北海道放送 (1ページ)
野生動物が掘り起こして発覚 食べ残った携行食約600食を地中に不法投棄 指示した陸曹長と黙認した3等陸佐ら5人を減給処分 陸自名寄駐屯地 | TBS NEWS DIG
ロシアが「闇バイト」工作、報酬欲しさにうその軍情報送った若者の後悔…関与すれば「死ぬか一生のけがか刑務所行き」 : 読売新聞
神奈川県警交通機動隊による速度違反捏造発覚を受け4年前に起きた↓この件https://t.co/KRdvmUgeX4— 世界びっくりカーチェイス2 (@mst_hide) 2026年2月21日
について、当事者の方がコールセンターに電話した際の返答(一部)
問:測定結果の懐疑に関する資料を二交機以外に見てもらいたい。問い合わせ窓口はどこになるのか？… https://t.co/KHlR8RkE49
「XG」プロデューサー現行犯逮捕 コカインと乾燥大麻所持の疑い 「エイベックス」社員ら3人も逮捕（2026年2月23日掲載）｜日テレNEWS NNN
ワールドツアー最中に…「XG」生みの親・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者ら4人をコカイン所持の疑いで逮捕 3月に使用の情報提供｜FNNプライムオンライン
高市首相、HPのコラム欄「ずっと更新できず削除」 衆院本会議答弁 | 毎日新聞
マクドナルド あすから約6割の商品で10円～50円値上げ | NHKニュース | 物価高騰、企業・経営
中国、日本企業20社への軍民両用品の輸出禁止 「再軍事化抑制のため」 | ロイター
中国、軍民両用品の対日輸出禁止 三菱造船など日本の20社・団体対象 - 日本経済新聞
農水省の元職員が自死、「セクハラ被害、対策せず」国に賠償求め提訴 [福岡県]：朝日新聞
「深刻」「ありえない」公安委指摘 DNA型鑑定不正で情報公開請求 [佐賀県]：朝日新聞
米富豪エプスタイン氏と面会公表 マネックスグループの松本大会長「やましいことない」 - 産経ニュース
自動車整備工と事務職の年収逆転 人手不足でブルーカラー賃金伸びる - 日本経済新聞
マクドナルドが値上げ…ビッグマックは５００円、ダブルチーズバーガーは４８０円に : 読売新聞
仏政府、トランプ氏親族の米大使を面会禁止か 極右活動家殺害巡る発言で | ロイター
ロシアの「完全な蛮行」 ウクライナ侵攻4年を前に独首相が非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
メキシコの麻薬王「メンチョ」殺害、FBIも情報提供 報復激化で27人死亡 - 日本経済新聞
〈大敗の中道・米山隆一氏が敗因を分析〉「SNSで雰囲気が…」拡散したデマに無策だった執行部「今後は真ん中～左寄りに戻らないと」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
（憲法を考える）党利党略、繰り返される７条解散 「権力の乱用」戦後初期から争点、裁判も：朝日新聞
高市内閣に進めてほしい政策「物価対策」72％ 毎日新聞世論調査 | 毎日新聞
高市政権の「責任ある積極財政」海外投資家はどう見るか | NHKニュース | 高市内閣、金融、衆議院選挙
野党に「もう質問しないでほしい」と前代未聞の答弁…高市首相の「逃げません」発言を徹底検証した《ブログ削除問題も》 | 文春オンライン
岐阜県、若者の就農拡大へ相談窓口一元化 愛知や静岡は特産品で研修 - 日本経済新聞
「公益通報」を問う：公益通報の外部窓口、大半の警察なし あっても「身内」の閉鎖性 | 毎日新聞
新車のほぼ100％がEV ノルウェーが世界最先端となったワケ | 毎日新聞
アメリカの相互関税、２４日に停止 導入から１年待たず 最高裁の違憲判決受け：時事ドットコム
エプスタイン氏に情報漏えい疑惑のマンデルソン前駐米大使が釈放と報道 イギリスメディア | NHKニュース | イギリス、事件・事故、アメリカ
ゼレンスキー氏、プーチン氏はすでに第3次世界大戦を開始していると 侵攻開始から4年でBBC単独取材 - BBCニュース
メキシコ軍が麻薬組織のリーダーを殺害、国内各地で報復行為も 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
米国の中国依存が低下、台湾からの輸入が上回る｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
国連事務総長「力の支配」拡大に警鐘 人権理会合 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
日清食品の栄養食｢完全メシ｣、社食300カ所へ供給 健康経営追い風 - 日本経済新聞
カイロス打ち上げ延期で宿泊キャンセル相次ぐ 関係者ため息 和歌山 | 毎日新聞
焦点：米食品大手、肥満薬普及で戦略転換 原材料見直しや小型化も | ロイター
キーウ極寒、停電で閉じた「トランプ」カフェ 侵攻4年、しぼむ期待：朝日新聞
消費税減税、準備にかかる期間は 欧州は数日～２カ月の例 財務省動けば突貫工事可能か - 産経ニュース
イラン、トランプ氏の「限定攻撃検討」発言に警告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
米北東部に冬の嵐 ニューヨーク市内で移動制限 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News
本川越ペペ跡地活用巡り要望書 市が西武鉄道に ／埼玉 | 毎日新聞
グリーンランド、トランプ氏の病院船提供の申し出拒否 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「勝利はわれわれのもの」 ロシア大使館の垂れ幕に韓国が抗議 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
天皇陛下「愛子にも戦争の記憶と平和の尊さを引き継ぐ役割を」 66歳の誕生日、悠仁さまへの思いも語る：東京新聞デジタル
リニア工事で相次ぐ渇水や隆起 地盤沈下にはJR東海「打つ手がない」… 問題は2つある 寄稿・樫田秀樹：東京新聞デジタル
「ロキソニン・アレグラ・ヒルドイド」も？“病院で出してもらう薬”OTC類似薬負担増は“25％”ではなく“60％”超にも 対象は「1100品目→7000品目」拡大も？健康被害の懸念を薬剤師が指摘 | 特集 | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ
「恥を知れ！」高市首相「竹島の日」式典に“閣僚派遣見送り“で怒号の大荒れ…総裁選の“言行不一致”に橋下徹氏も「やるやる詐欺政治」と痛烈批判 | 女性自身
社民党沖縄県連が「オール沖縄」を批判 伊波参院議員に謝罪要求も “分裂”騒動となった衆院選を総括 | TBS NEWS DIG
東京：防空壕跡か 北区・滝野川小で発見「貴重な遺跡」保存に課題 ：地域ニュース : 読売新聞
「公益通報」を問う：12県警が5年間で公益通報ゼロ 「あり得ない数字」と専門家 | 毎日新聞
タワマンの「老い」これから本格化「廃墟化の入り口」動いた理事長：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【備忘録】運転免許証一体型マイナカードを期間内で早めに更新したら免許紛失扱いになった話｜破綻国家研究所
成果を挙げるPTA業務の「カイゼン」、愛知県豊田市の飯野小学校 無駄を省いた先に起きた予想外の出来事とは：中日新聞Web
英語の筆記体、なぜ学校で習わなくなった？ 実はアメリカでは復活させる州が急増中…「手書き」の効用とは：東京新聞デジタル
自慰行為の注意点、正しく子どもに教えられますか？世界でスタンダードな「包括的性教育」が、日本でなかなか進まない理由 現場も保護者も求めているのに、学習指導要領に妨げられ… | NEWSjp
【朗報】— 花谷 泰広 (@hana1976) 2026年2月20日
昨日七丈小屋にご宿泊いただいたお客様が、赤石沢側の斜面にあった剣を掘り出して、安全な場所にまで引き上げてくださいました！！
「とても重かった！」
とのことです。
深く感謝申し上げます！#甲斐駒ヶ岳 #黒戸尾根 #烏帽子岩 #二本剣 pic.twitter.com/i7FnSuf23D
越後湯沢、精算所がsuicaで来ちゃった人で大行列— 元祖イコネンくん (@dig_kunita) 2026年2月22日
新幹線は外国人が切符入れずに突入したり、みどりの窓口がないため券売機前で立ち尽くしたり色々地獄
なんで越後湯沢の窓口潰したんだよアホか？ pic.twitter.com/gQJjuxtgcL
密林さん…宅配業者のミスで暗証番号が分からなくなり（サポート連絡1回目）開錠費用を立て替える羽目になり（2回目）、その後請求書をスルーされて3回目のサポートチャットに問い合わせたらチャット中に何の説明もなく突然担当者が4回も変わって話が振り出しに戻るの、さすがに勘弁してほしい…。 pic.twitter.com/24Bp0G0WVg— 土屋憲一 (@tsuchiya_ast) 2026年2月23日
鴻上尚史のオープンワークショップに一昨日から参加してきました。— 石川 空（わそら） (@was0ra) 2026年2月23日
強固な異性愛規範や性役割に基づいた言動が多々あり、かなりしんどかった。
自己紹介後の最初のワークが、みんなで順番に名前を言っていき、全員で、その人が男なら一回、女なら二回手を叩くというもので、信じられなかった。 pic.twitter.com/rDWRWFSXyP
最近知った事— MO147軍需工場長 (@MO147MFM) 2026年2月23日
よく当時の資料映像とかに映っている「弾に当たっていないのに炎上or撃墜される航空機」の理由。
なるほどと思った。 pic.twitter.com/e6MUiZt3Z5
25歳のとき、家業の珊瑚職人になって間もない頃。— 森 謙次 (@kenjimori4) 2026年2月20日
百貨店での実演販売に向けて、白珊瑚で招き猫を作る工程を順番に見せるための見本を制作しました。
原木から荒取り、形出し、細部彫り、仕上げまで。
完成品だけでなく「どうやってできていくのか」を見せるための段階標本でした。… pic.twitter.com/UidFwUVWfD
以前より侵入禁止区域への侵入がひどいです。— SourceHunting (@SourceHunting) 2026年2月21日
不届者を冷ややかに見ていた以前とは違い、休みに入った学生の集団でしょうか？日本人の若者がズカズカ入って樹氷を殴る蹴る削るのバカ騒ぎで、より質が悪いです。
申し訳程度の看板・放送だけでなく、しっかり対策してほしいです😢#蔵王温泉スキー場 https://t.co/cr5YB3qdgZ pic.twitter.com/LWe8nKiF38
お前のせいか！！— きゅうり鯖之介 (@PyVSevenLucky) 2026年2月21日
プラスチックの管をはめることも
重りを付けることもない！！
ちゃんと管理すれば真っ直ぐ育つ pic.twitter.com/aTulwlpxDK
よく行くコンビニでの話 pic.twitter.com/HICviGQ2TH— さてよ@漫画描いてる (@sateyo) 2026年2月21日
解説：画面の中央奥に見える浮標で貨物船は画面中央から右側は座礁の恐れがあり左側にしか行けない。— リッド（川嶋信慶）＠工房ブレインズ代表 (@brains_rid) 2026年2月21日
にもかかわらず航路進路上に居てかつ貨物船の航路と交差する針路をむける遊漁船。
貨物船は大きく容易に止まれない。
結局、航路上で制限のある貨物船側は「遊漁船の前を通って退避」せざる得ない。 https://t.co/LCB3God2Bx
禁煙外来で治療成功した人から「タバコ吸ってる人に近づくと臭いで気持ち悪くなるようになったんですけどコレ何ですか？薬の副作用ですか？」と聞かれ、それ実は...タバコ吸わない人みんな思ってるんですよ...と本音が出てしまった。— ちほうのいんちょう (@MillenialPhysi1) 2026年2月20日
お笑いライブに来たら指定席に他の人が座ってたので自分の席だと伝えると「俺が先に座ったんで」と言い出した…こういうときは係員を呼ぶのがいい - Togetter
家族のお出かけ中、娘がずっと「早く帰りたい」「あのカフェ嫌い」と文句を言っていて困り果てた…いったいどうしたらいいんだろう→同じように楽しめなかった人たちの声 - Togetter
「忘れてないからな」平日の裁判に行ったらカップルと高校生ばかり...裁判傍聴が「エンタメ空間」化していることへの違和感に様々な反応集まる - Togetter
参政党が潜入取材のために入党した記者を除名処分に...その記者はかつてユニクロやAmazonにも潜入し取材のため離婚までする人だった - Togetter
「空港で捕まる、国によっては死刑」旅行者がボリビアの首都・ラパスのホステルで求愛されてぬいぐるみを貰う→旅行で物を貰うことに賛否両論 - Togetter
休日の原宿竹下通りを小4娘の手を引いて早歩きしていたら、近くのビルの警備員が並走し始めてきたので、一言告げたら頭を下げて去っていった - Togetter
コンビニの前にいた中学生男子3人組のひとりが半袖でガリガリくんを食べていたので声をかけそうになった…店を出るときにどこかのおじさんが声をかけていた - Togetter
『荷物重いから全部ウユニに降ろして人だけ乗せてみたw』をアナウンス無しでやられて同じ便の人ほぼ全員ロスバゲ、お土産も下着も全てを失った女が爆誕した - Togetter
”邪魔だったから”という理由で奥さんにワンピースやドラゴンボールなどの漫画全巻を二束三文で勝手に売られ...「これは離婚の原因になってもおかしくない」 - Togetter
秋田県のスーパーで寒天が異様に充実している、というか…溶き卵にポテサラ、あらゆるものが寒天化されており不思議な風景が広がっている「伝統的地元料理です」 - Togetter
秋田県のスーパーどこへ行っても「寒天」が異様に充実している、というかなんでも寒天にしている不思議な風景が広がっている。柑橘や甘味はまだわかるけど、溶き卵にポテサラまであらゆるものが寒天化されておりその動機が謎。なんだこれ pic.twitter.com/mPRBzDcxxb— マサキ㌠ (@Masaki_ponpoko) 2026年2月23日
子供を山に置き去りにした疑いで母親とその交際相手が逮捕…熊のような動物の目撃情報もある山 - Togetter
ある程度部下を持つと分かるが「定時に来て、定時までちゃんと作業して、普通に日本語で会話できて人間関係のトラブルを起こさない」だけでもはや上位層 - Togetter
レトロミュージアム閉館後の即売会、業者お断りだったのにしれっと個人を装って大量買いされた…「詐欺罪では？」法律でどうにかなる？ - Togetter
コンビニのおにぎりの値上がり凄すぎて、マジで220円のカロリーメイトの4本入り買ったほうがコスパいいんじゃないかってとこまで来てる - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
あった。キャンセルする場合はOKボタンを押してください。キャンセルしない場合はキャンセルボタンを押してください https://t.co/LLxuLOAs6M pic.twitter.com/gTVaD8nH8x— 和田 誠 a.k.a. Karu_gamo (@Karu_gamo) 2026年2月24日
ウィキペディアが25周年 日本語版〝創設メンバー〟が初顔出し
職歴は「30くらい」 日本語版ウィキ最古参のユニークすぎる人生
ニコニコ漫画新バックエンドをARMなFargateへ移行してコスト削減した話 with GitHub Actions & ecspresso - BOOK☆WALKER inside
はてな匿名ダイアリーのログイン方式を変更しました - はてラボ 開発者ブログ
クローズド環境でYoutubeっぽい動画サイト｜のり
Polymarketなどの予測市場の有害性とニュースレター大手のSubstackからの離脱 - YAMDAS現更新履歴
【第２報】業務委託先サーバへの不正アクセスに関する調査状況と対応について｜ニュース｜学校法人東海大学
ツールによる分析の問題点｜一田和樹のメモ帳
クロードコードにクロードコード作ってって言って寝たら，朝起きたらクロードコードが出来てたんだ…｜落合陽一
Claude CodeとZellijを使った開発環境作成の自動化 - tacomsテックブログ
[読書メモ]再考・ログ設計 障害に強いアプリケーションのログ出力・管理の極意（Software Design 2026年3月号） #AWS - Qiita
Figma MCP × Claude Codeで1ページ8時間の作業が20分になった話
自宅インターネット環境にトラブルがあったときにやることリスト (一般の方向け)｜Taiji Tsuchiya
【完結編】NURO光 42日間の不通記録 - パパ教員の戯れ言日記
定例ミーティングのなくし方
【AI駆動開発】Cursorに設計から考えさせたら、コードの品質が別次元になった話（プロンプトテンプレートあり） #生成AI - Qiita
運営サイトに歌詞を載せていたせいでJASRACから突然10万円以上の請求が来た→詐欺を疑い公式ページから問い合わせるも「メールの内容は間違いない」と回答 - Togetter
CDのシリアルコード入力するのが大変すぎてタイミーを雇いたいけど、求人情報に「スマホで完結」「入力するだけの仕事」など要件を並べたら闇バイトにしか見えなくなった - Togetter
【蠢】inゼリーを機械の体にする - ニコニコ動画
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ドカ食いダイスキ！ もちづきさん・第19話 | ヤングアニマルWeb
[第74話]限界OL霧切ギリ子 - ミートスパ土本 | 少年ジャンプ＋
これまでの結果｜次にくるライトノベル大賞2025（つぎラノ）
「1日外出録ハンチョウ」が『ポケモンごいた』に興じているマンガを公開中！｜『ポケモンごいた』公式サイト
「ロボットもの」の面白さは何か、あるいはロボットものラノベのすすめ。 - WINDBIRD::ライトノベルブログ
「京アニ事件」と「京アニ作品」を結びつけるのは是か非か メディアやファンそれぞれの向き合い方｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
会長・中村公彦です。昨日のCOMITIA155の会場に参加しました。 – コミティア事務所Blog
会長・中村です。事務所ブログ更新しました。「会長・中村公彦です。昨日のCOMITIA155の会場に参加しました」https://t.co/P28cQ0yr9h 会場でお会いできた皆さん有難うございました（ちばてつや先生にも！）。今日は昨日購入した同人誌の読書三昧で、至福の時間を過ごしています。 pic.twitter.com/bPlt3dW2CH— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年2月23日
【 #COMITIA155 発表作品への感想（Push&Review）募集しています！】— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年2月23日
●投稿フォームhttps://t.co/aUK6bPhLj4
※文章だけでなく、イラストでの感想も大歓迎！
寄せられた感想の一部は次回のカタログ「ティアズマガジン156」でご紹介（文章の場合、120～130文字くらいが目安です）。… pic.twitter.com/P77pogw7ag
ドブカス漫才 pic.twitter.com/PdEkNBvl2H— tenten (@tentenchan2525) 2026年2月22日
自問自答直哉#呪術廻戦 pic.twitter.com/rzMI19NsX3— 築【もいもん水曜投稿】 (@keeeezk) 2026年2月23日
https://t.co/CZTXgZrat6 pic.twitter.com/781IrPioUT— さみこす (@08sami80) 2026年2月20日
〝わたくしね〟不発の千奈ちゃん pic.twitter.com/sYaufNXElr— しんごー＠現在 (@bycilefighter) 2026年2月21日
VSアーマードコア６編— トキハカ (@_298rock) 2026年2月21日
―――理解、しました。#トキハカ日記
ゲームはまだまだこれから。最後まで楽しく続けられたらいいなって思います。 pic.twitter.com/1ycrnZUi2q
絶対お前おれのことよく知らないだろ案件。 pic.twitter.com/Aj2m8g0XwO— 吉田覚 (@satoruyoshida77) 2026年2月18日
2026年2月22日
#ジェンティルドンナ生誕祭2026— べろベロ (@AR8uFPvmospjiCk) 2026年2月20日
4コマあるよ pic.twitter.com/TEumyh2Kb7
とある神様（1/2） pic.twitter.com/uh4bYnbdVb— ばったん (@battan8) 2026年2月23日
絵を描く時間が全く🈚️— no ware (@denpyu_shi) 2026年2月19日
いつ終わるんだこれは pic.twitter.com/mMnM3Rk4MG
オーバーロード・ガブリエル— あきまんPLAMAX「GODZ ORDER」神翼騎士団 (@akiman7) 2026年2月23日
看板用に描いたもの pic.twitter.com/2qvmpehJSM
親戚エヴァンゲリオン pic.twitter.com/fLZ1bT4UNG— コウタロスω (@hagukoutaross) 2026年2月23日
【『超かぐや姫！』関連場所への訪問についてのお願い】— 『超かぐや姫！』公式 (@Cho_KaguyaHime) 2026年2月24日
いつも『超かぐや姫！』を応援いただきありがとうございます。
本作品に関連のある場所へご訪問される皆さまに大切なお願いがございます。…
クラスのケモギャルさん １/２#マンガ pic.twitter.com/b0BSD13Yqu— MOR(モア)@skeb募集中 (@MOR_angol) 2026年2月23日
『そして私は星になる』(1/2) pic.twitter.com/fkq0b9jfMb— 明日葉トモロウ (@asitabatomorou) 2026年2月20日
とあるゲームにハマりすぎて9000時間も監禁された末に脱出したのに、ふとしたことから再熱してしまった人のレビューが話題に「Factorioで人生が壊れる」 - Togetter
【26年7月放送】TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』ティザーPV - YouTube
TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』ティザーPV｜4月10日（金）放送開始 - YouTube
TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ４th Season 2年生編1学期」PV第2弾 | 2026年4月放送 - YouTube
【僕ヤバ】挿入歌「春となり」あたらよ｜本編映像【大ヒット公開中】 - YouTube
【僕ヤバ】挿入歌「神様の秒針を壊した」こはならむ｜本編映像【大ヒット公開中】 - YouTube
【公式アニメ】『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』第1話～第6話イッキ見！ - YouTube
【公式アニメ】『シティーハンター』第1話～第4話イッキ見！ - YouTube
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』特報２【4月10日(金)公開！】 - YouTube
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』本予告【4月10日(金)公開！】 - YouTube
TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」猫の日スペシャル動画 - YouTube
【MV】SQ （CV.鬼頭明里）「Love Me☆Liar!」| TVアニメ『グノーシア』BD&DVD第3巻2026年2月25日(水)発売！ - YouTube
『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 本予告【2026年4月24日 ROADSHOW】 - YouTube
番外編「かけだすモナカ」『響け！ユーフォニアム』【期間限定配信】 - YouTube
【魔法科高校の劣等生】「3分でわかる魔法科」④ ～来訪者編～｜劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube
緒方恵美「Persona」リリックビデオ（『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』エンディング主題歌） - YouTube
TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ゲームPV「キャンドルウッズ」｜2026年1月7日（水）より好評放送・配信中 - YouTube
【PV】『百妖譜(ひゃくようふ）第1期・第2期 傑作選』≪2026年4月1日(水)より放送開始≫ - YouTube
TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV第2弾〜かみさま大集合〜｜2026年4月4日より放送開始！ - YouTube
YouTube「遊戯王OCGチャンネル」にて本編公開中！ New episode every month on the "Yu-Gi-Oh! OCG Channel! - YouTube
【公式アニメ】 精霊術の使い手Ⅲ「風霊使いウィン」/ Spirit Charmers III: “Wynn the Wind Charmer” - YouTube
「俺だけレベルアップな件: ARISE」が『フォートナイト』に登場 - YouTube
【原神】キャラクタートレーラー ファルカ（CV：杉田智和）「騎士道精神」 - YouTube
『モンスターハンターストーリーズ3』開発チームによるゲーム紹介 - YouTube
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ストーリートレーラー（モンスターハンターフェスタ'26） - YouTube
『NieR:Automata／ニーアオートマタ』1,000万本突破記念PV - YouTube
浮気調査を依頼した雨晴はうちゃん「その写真の撮れ方はおかしい」【A.I.VOICE劇場】 - ニコニコ動画
【3号、卵買ってきて】このポンコツがよお【ずんだもん 九州ソラ】 - ニコニコ動画
【BF6】パペットスンスン実況.imitate - ニコニコ動画
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「批評の限界超えた」19歳女子選手への中傷 対策は世界共通の課題 [ミラノ・コルティナオリンピック]：朝日新聞
開智未来高校 野球部監督による不適切なSNS投稿を謝罪「教育者としてあるまじき不適切なもの」 : 日刊やきう速報
神奈川大跡地へのトレセン移転が破談 大学が川崎競馬組合を提訴へ：朝日新聞
なぜ韓国で松田聖子が人気？初の韓国公演で見えた「世代を超えて愛される理由」 #エキスパートトピ（桑畑優香） - エキスパート - Yahoo!ニュース
皆様実は..！#仮面ライダーアインズ— 天翔天音official (@AmaneT_official) 2026年2月23日
に初めて変身する
人生で一生に一度の瞬間を父が一緒に
見届けてくれました。
それはとても心強くて、
私の中で一生忘れられない瞬間になりました。
改めて、
仮面ライダーアインズとして変身することができて心から感謝の気持ちでいっぱいです！… pic.twitter.com/uasRfAxlRe
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の公式アカウント、ネタバレするな予告編見るなって投稿に原作者のお墨付き動画を送りまくっていて苦労が伺える。 pic.twitter.com/Qcsw6wcCdF— もつれら (@mtmtsf) 2026年2月21日
もうやっぱこれぐらいバシッとルール化してくれた方が私は嬉しいなあと思う— マルメロ (@k81878264) 2026年2月23日
実際とても快適だった👏✨
各アーティスト、歌っていい場面/ダメな場面を明確にした方が全体の満足度上がるのでは🤔
「周りの迷惑にならない範囲で」みたいなボンヤリさでは難しいと思う
いろんな人いるし pic.twitter.com/wCSrlJbyQG
で、何でネタで勝負しないの❓ https://t.co/AXOdCW4pM9— ゴー☆ジャス(宇宙海賊) (@Gorgeous55555) 2026年2月21日
【微閲覧注意】まじでグロいの苦手だから、映画館の鑑賞マナーの唇おばけみてぇなやつが後ろのやつに席を蹴られて唇の骨がポキッと折れるシーンで体調悪くなる - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)ジューシーな牛カルビでごはんが進む一杯！すき家が「牛カルビ焼肉丼」を今年も販売
