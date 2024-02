Netflixの王座を奪ったアフリカのストリーミングサービス「Showmax」とは？

NetflixやAmazonプライム・ビデオなど、数多くの企業が動画ストリーミングサービス市場における覇権を求めて世界中でしのぎを削っています。アフリカの動画ストリーミングサービス市場では、2015年に創業した「 Showmax 」という動画ストリーミングプラットフォームがNetflixを抜いて最も人気のあるストリーミングプラットフォームになったことが報告されています。 How Showmax, an African streaming service, dethroned Netflix - Rest of World https://restofworld.org/2024/showmax-subscription-africa-netflix/

