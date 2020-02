2020年02月05日 13時00分 ネットサービス

ディズニーのストリーミングサービス「Disney+」は開始3カ月で2680万人が加入



ディズニーが2019年11月から開始した独自のストリーミングサービス「Disney+」について、2020年2月までの3カ月で2680万人が加入したことが、ディズニーの2020年第1四半期決算で明らかになりました。



The Walt Disney Company Reports First Quarter Earnings for Fiscal 2020 | Business Wire

https://www.businesswire.com/news/home/20200204006003/en/Walt-Disney-Company-Reports-Quarter-Earnings-Fiscal





This is how many people subscribe to Disney+

https://www.pocket-lint.com/tv/news/disney/150973-this-is-how-many-people-subscribe-to-disney



ディズニーは「Disney+」でディズニー作品やマーベル作品、「スター・ウォーズ」シリーズなどを独占的に見放題にすることで、サービス開始前に100万人以上の登録者を集めていました。



ディズニーのストリーミングサービス「Disney+」はサービス開始前から登録者が100万人を突破していることが明らかに - GIGAZINE





開始から3カ月での加入者数2680万人は、アナリスト予想の2000万人を大きく上回るもので、ロバート・A・アイガーCEOも満足のコメントを出しています。



また、ディズニーの子会社となった動画配信サービス・Huluも、「Disney+」を見られるプランが登場したことで、加入者数が2280万人から3040万人へ33%増加しました。





「Disney+」は、さらにこれからの数カ月で数百万人規模の加入が見込まれており、さらなる利益をディズニーにもたらすであろうことが期待されています。



なお、2020年2月時点で「Disney+」が利用可能なのはアメリカ、カナダ、オランダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国。サービス開始前に「2年以内にほぼ全ての主要市場で開始予定」との発表があったので、2021年までには日本でも利用可能になるはず……。