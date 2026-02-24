2026年02月24日 19時05分 試食

ローソンの「ブルー」にちなんだ商品が10種類登場したのでその青さを確かめてみた



2026年2月24日、ローソンからコーポレートカラーの「ブルー」にちなんだ10商品が登場しました。それぞれが「ブルー」に絡めたデザインになっているとのことで、実際にどんなものなのか確かめてみました。



ローソンのコーポレートカラー“ブルー”にちなんだ 菓子や即席麺など１０品を全国のローソンで発売｜ローソン公式サイト

https://www.lawson.co.jp/company/news/detail/1519391_2504.html



以下が登場した10商品です。商品名と価格は左上から次の通りです。

・「カルビー 青いじゃがりこ シーフード味52g」(税込210円)

・「エースコック スーパーカップ1.5倍 青い海の味 クリーミーシーフード味ラーメン」(税込328円)

・「しあわせを呼ぶ青いいちごミルク 340g」(税込258円)

・「ハリボー 青いハリボー ハッピーバーサリー 70g」(税込214円)

・「おやつカンパニー しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味」(税込160円)

・「チロルチョコ しあわせを呼ぶ青いラムネもち袋 5個入」(税込108円)

・「森永製菓 しあわせを呼ぶ青いハイチュウ ソーダ味 68g」(税込248円)

・「ヤマザキビスケット しあわせを呼ぶ青いノアール リッチミルククリーム 8枚」(税込194円)

・「不二家 ミルキー しあわせを呼ぶ青いコーラ味」(税込194円)

・「青いチョコミント 70ml」(税込194円)





順番に食べてみます。まずは「青いじゃがりこ」から。





原材料はじゃがいも、魚醤パウダー、野菜エキスパウダー、ほたてエキスパウダーなど。カロリーは258kcalです。





「製品の青い色はクチナシ色素由来です」と記載があります。





外側が塩気のある味わいで、かんでいるうちに中からも塩味の何かが染み出してくるような感覚があります。原材料には魚介類のパウダーが複数使われているはずですが、シーフード成分はあまり感じられず。





続いてエースコックのクリーミーシーフードラーメンを試食します。





原材料はチーズパウダーや魚介エキス、バターオイルなど。





カロリーは479kcalです。





中から調味油と粉末スープとかやくを取り出します。





粉末スープとかやくを投入。





お湯を入れてフタを閉じ、3分待ちます。





3分後、フタを開けて調味油を投入。調味油はコーンスープのような黄色でした。





よく混ぜたら完成です。





クリーミーさの中に魚介のうまみがあるシーフードヌードルで、味だけでなく香りもしっかりシーフードですが、バターと魚醤が混じったようなクリーミーな香りはややクドさがあります。





続いて「いちごミルク」を飲んでみます。





カロリーは291kcalで、原材料はぶどう糖果糖液糖、いちご果肉など。





付属のストローをフタに直接させばすぐ飲めるタイプの飲料ですが、今回は中の色を確認するためフタを開けてみます。





中身はこんな感じ。およそいちごミルクとは思えない薄青色が特徴。ただ、青いだけで中身は普通のいちごミルクでした。脱脂粉乳の甘さが早めに引いて砂糖の甘さが残るような味わいです。いちごの風味はやや弱め。いちごの果肉が入っているので味わいに変化が生まれます。





次は「青いハリボー」です。





原材料は濃縮還元りんご果汁など。カロリーは1袋当たりで237kcalです。





いろいろな形をした青いグミがいくつか入っていました。若干の清涼感と、りんごのようなブルーベリーのような少しの酸味を感じられるグミです。





以下は「しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味」。





原材料は野菜エキスやチキンエキスなど。カロリーは328kcalです。





味は普通のベビースターラーメンですが、見た目はやや緑がかった青色。塩とチキンエキスの濃い味、野菜エキスの香り、サクッと砕ける食感が楽しい味わいで、ほんのわずかにピリ辛です。「青さ」にちなんだ味の特徴はないようです。





続いてチロルチョコを試食。





カロリーは1個あたり33kcal。原材料は水飴やココアバター、でん粉などです。





1袋にチロルチョコが5個入っていました。





見た目はこんな感じでキレイな水色。





中には「もちグミ」が入っていて、柔らかめのチョコを噛むとモチッとしたグミが現れて食感の変化が楽しめます。チョコはラムネの風味があり、ラムネの爽やかさが甘いチョコに溶け込んでグミと混じり合うような味わいでした。





今度は「青いハイチュウ」を食べてみます。





原材料は水あめや香料、クチナシ青色素など。カロリーは1粒あたり18kcalです。





個包装されたハイチュウがいくつか入っていました。固形物が混ざっていない純粋な柔らかいハイチュウで、噛めば噛むほどソーダの酸味と甘い香りが出てきました。





次は「しあわせを呼ぶ青いノアール」です。





原材料は小麦粉やショートニング、クチナシ色素など。カロリーは1パック8枚当たり384kcalです。





ビスケットの柔い甘さを感じられる、オーソドックスなビスケットです。





最後から2つ目、「不二家 ミルキー しあわせを呼ぶ青いコーラ味」。





原材料は水あめや加糖練乳など。カロリーは1粒当たり15kcalです。





「コーラ味の駄菓子といえばこんな香り」とパッと連想できるほどオーソドックスなコーラの香りがします。味自体はミルキーで甘いのですが、コーラの香りが練乳の香りに混じって常に漂うため、やや違和感があります。





最後はアイスの「青いチョコミント」。パッケージはローソンの看板のようなデザインです。





原材料は準チョコレートや水あめ、スピルリナ青色素など。カロリーは154kcalです。





ミントの香りにチョコの香りが負けておらず、両方の香りを同じ強さで味わえる品。中に入ったパリパリのチョコチップが食感にアクセントを加えてくれます。





10商品全て、2026年2月24日から全国のローソン店舗(ローソンストア100除く)で販売されています。

