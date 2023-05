クッピーラムネのような駄菓子っぽい爽快な味わいと蒸しパン特有のふわっと食感が楽しめる「クッピーラムネ蒸しぱん」を食べてみた

・関連記事

クリームソーダ感がはじける炭酸飲料の「のむハロハロソーダラムネ風味700ml」をミニストップで買って飲んでみた - GIGAZINE



あのシロノワールにブラックモンブランのザクザク食感が合体した「シロノワール ブラックモンブラン」をコメダ珈琲店で食べてきた - GIGAZINE



祇園辻利の宇治抹茶やほうじ茶がふわもち食感のドーナツとふんわり軽い食感のシュードーナツに練り込まれた「misdo meets 祇園辻利 第二弾」試食レビュー - GIGAZINE



マクドナルドがレトロな喫茶店の世界観をイメージした「喫茶店のコーヒーゼリーパフェ」「喫茶店のプリンパイ」「喫茶店のクリームソーダ」試食レビュー - GIGAZINE



砂糖不使用&果汁70%使用でストイックな甘さの「三ツ矢フルーツリッチプラス」を飲んでみた - GIGAZINE



セサミストリートのエルモとクッキーモンスターがかわいいドーナツに変身した「HAPPY SWEET SESAME STREET」をクリスピー・クリーム・ドーナツで買って食べてみた - GIGAZINE



濃厚な卵の風味とクリーミーで甘い香りが昔懐かしいセブン-イレブンの「不二家レストラン 昔ながらのバニラアイスバー」を食べてみた - GIGAZINE



口の中でパチパチはじける「ハロハロパチパチクリームソーダ」、フローズンデザートがシャリッと崩れる「果実氷温州みかん」をミニストップで買って食べてみた - GIGAZINE



2023年05月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.