実写映画版「NARUTO-ナルト-」をマーベル映画「シャン・チー」シリーズのデスティン・ダニエル・クレットンが手がけることに

・関連記事

実写ドラマ版「ONE PIECE」の続編制作を原作者・尾田栄一郎が伝える特別映像公開、制作陣は12シーズン程度の展開を希望 - GIGAZINE



実写版ONE PIECEのルフィ役を原作者・尾田栄一郎が「君以外想像できない」と絶賛する対面映像公開 - GIGAZINE



Netflixが実写映画版ガンダムの制作を発表、監督は「キングコング:髑髏島の巨神」のジョーダン・ヴォート=ロバーツ - GIGAZINE



Netflixの実写ドラマ版「幽☆遊☆白書」ティーザー予告編映像公開 - GIGAZINE



Netflixの実写版「カウボーイビバップ」のシーズン2がキャンセルされる - GIGAZINE



実写映画版「ロックマン」はNetflixで配信か - GIGAZINE



「君の名は。」ハリウッド実写版をJ・J・エイブラムスがプロデュース、脚本は「メッセージ」のエリック・ハイセラー - GIGAZINE



実写版『鋼の錬金術師』曽利文彦監督インタビュー、CGや背景への徹底的なこだわり「言葉を重ねるよりもぜひともご覧いただきたいです」 - GIGAZINE



2024年02月24日 15時20分00秒 in 映画, マンガ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.