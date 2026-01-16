2026年1月16日のヘッドラインニュース
机の端っこに固定して片手でケーブルの抜き差しを可能とするクランプ固定式電源タップ「TAP-B114UC-2BK(ブラック)」と「TAP-B114UC-2W(ホワイト)」が2026年1月16日に登場しました。前面と背面に2個ずつのAC差し込み口を搭載しているほか、USB PD対応のUSB Type-Cポートも3個搭載しています。USB PDの出力は最大65Wです。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
今日見た激レア標識。 pic.twitter.com/Rj9Lx2YsiP— 神楽坂つむり (@tsumuri_f5) 2026年1月14日
うちの部ではないですが、静岡県庁でも今風の公的なポスター作成しています https://t.co/w0VZEtDeUH pic.twitter.com/O9FnZjyPMb— 静岡県交通基盤部 (@doboku_shizuoka) 2026年1月15日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
漫画の資料のために佐倉市歴史博物館に行ってきた。— 山崎峰水 (@minemizu03) 2026年1月14日
仕事とは微妙に関係ないが江戸時代にすでに人体模型作ってたのすごくない？
しかも作ったの農民だって… pic.twitter.com/Zq8LIqGyG5
NASA、25年は記録的高温と報告 発表資料では「気候変動」触れず 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
熊の人里出没、ドングリ不作影響せず？ 要因は果実か / 日本農業新聞
2025年の天文学最大の謎、史上最長のガンマ線バーストを観測 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
共産・志位和夫議長が次期衆院選不出馬の意向 16日午後に表明へ | 毎日新聞
プルデンシャル生命、顧客500人から着服など31億円 社長辞任へ：朝日新聞
【速報】東京都大田区選管、過去選挙も無効票不正か|47NEWS（よんななニュース）
外国人への不安の果てに ジレンマ陥る福祉国家、移民の「強制移転」：朝日新聞
立憲・公明、新党名は「中道改革連合」に決定 16日午後正式発表へ | 毎日新聞
衆院茨城5区、自民の擁立作業が混迷 支部長差し替えで分裂選挙の可能性も - 産経ニュース
1億円を盗んだ疑いで沖縄の中高生16人を書類送検 現金が持ち出された空き家は取り壊しへ | 沖縄タイムス＋プラス
ニューヨークのポケモンカード店に強盗 被害額「1500万円以上」：朝日新聞
トランプ氏、ICE巡る緊張で「反乱法」発動を示唆 ミネソタ州へ米軍派遣も - CNN.co.jp
ミシュラン二つ星レストラン、衛生検査で下から2番目の評価 刺身を問題視？ 英国 - CNN.co.jp
ベネズエラのマチャド氏、ノーベル平和賞メダルをトランプ氏に「贈呈」 - CNN.co.jp
全壊した家でも抱える二重ローン 震災から30年たっても返済義務 [阪神・淡路大震災]：朝日新聞
ＪＲで停電、山手線・京浜東北線が全線運休し午後１時ごろ再開の見込み…東海道線は再開 : 読売新聞
自民党に打撃、衆院小選挙区の2割で苦戦か 公明・立民の新党結成 - 日本経済新聞
「大川原化工機」えん罪事件受け 保釈の運用あり方議論 最高裁 | NHKニュース | 裁判、事件・事故
日本企業が支援の一環として ウクライナの医師などに住宅建設 | NHKニュース | ウクライナ情勢
俺が容疑者? 「正義の通報」が一転、5時間に及んだ取り調べ | 毎日新聞
中国メディア、立民・公明新党合意を速報 高市氏の対抗軸期待か：時事ドットコム
「ついていけない」「新党と言われても」 公明地方議員の懸念と困惑 | 毎日新聞
衆議院選挙:立憲民主と公明の新党、衝撃と批判…「接戦区は影響」「壮大な社会実験だ」 : 読売新聞
警察官があおり運転容疑、書類送検へ あおった相手を自ら一時逮捕も [兵庫県]：朝日新聞
読む政治：半年前から水面下で交渉、極秘会談 立憲・公明が新党結成に至るまで | 毎日新聞
「公明票」目減り 自民現職42選挙区の当落に影響も 本紙試算 | 毎日新聞
花王、塗るだけでビルの汚れが剥がれる技術を開発 鍵は「内部応力」 | 日経クロステック（xTECH）
警察勾留中に「かっけ」弁当栄養不足原因か、揚げ物ばかりで野菜不足指摘される 千葉・松戸東署 - 社会 : 日刊スポーツ
「初の女性首相」でも高市氏とは正反対 堅実財政で評価のメローニ氏 | 毎日新聞
兵庫県警の警察官 神戸市内であおり運転か 近く書類送検の方針 | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県
立憲・野田氏「生きる道これしか」 公明に急接近、新党結成の舞台裏 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026][立憲民主党][公明党]：朝日新聞
都構想、有権者「何回やんねん」 吉村氏決意、うつむく市長 | NEWSjp
家賃滞納の容疑者「荷物はこれだけだ」と抱えた箱から煙…背中を刺された男性死亡、執行官は胸に包丁刺さったまま搬送 : 読売新聞
闇のＴＭ文書/統一協会と安倍氏つなぐ/「仲介者の役割」 萩生田氏を絶賛 | しんぶん赤旗｜日本共産党
個人情報1万人以上取得か、「なりすまし」開示請求疑いの男ら 中国人組織との関係も捜査 - 産経ニュース
立民・枝野氏と柚木氏、公選法違反容疑で書類送検 令和6年の衆院選巡り告発 - 産経ニュース
「核保有」反対６割 賛成１６％、政権支持層も同調少数―時事世論調査：時事ドットコム
＜独自＞菅義偉元首相が次期衆院選に不出馬、政界引退へ 「体力面を考えた」 - 産経ニュース
新党「中道改革連合」が設立 略称は「中道」 公約策定など急ぐ | 毎日新聞
JR山手線と京浜東北線の全線で運転再開 トラブルの原因調査中 | NHKニュース | 鉄道、交通・インフラ、東京都
ノーベル平和賞メダルをトランプ氏に「贈呈」、ヴェネズエラの野党指導者マチャド氏 ホワイトハウスでの会談で - BBCニュース
レアステーキ丼か 10代女性がＯ157食中毒で重症 店は営業停止に 山口・周防大島町 | TBS NEWS DIG
子どもが凍死、テントの上にビル倒壊 援助届かないガザの過酷な冬 - CNN.co.jp
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【クラファンより再建のご報告】— ワールドファーム (@worldfarm01) 2026年1月15日
火災により全焼してしまった、ハヤテノフクノスケを輩出した牧場を再建したい─ その強い思いから、このプロジェクトは始まりました。…
「バス問題解決のためにバス釣りのための釣り堀を認めるべきではないか？」という意見は他でも頂いたことがありますし、自分も以前に考えたことがあるので、これを機にRPで現時点の私見を述べたいと思います。… https://t.co/Xd5qfsxyB2— サメ社会学者Ricky YouTube&サメブログ (@shark_sociology) 2026年1月15日
ドイツで滅ぶべきもの…自分の誕生日に自分で作ったケーキを職場に持参する文化「幼稚園児ならまだわかるけど33歳」「自分が！？自分の！？」 - Togetter
入社後に丁寧な研修があってサポートしてくれる先輩や上司のいる環境は恵まれている、中小だといきなり現場に放り出されたり放置されたりすることもある - Togetter
イギリスに来てすごくモヤモヤしていることがある、それは「人助けが気軽にはできない」ということ… 犯罪に巻き込まれる危険性から純粋な「人助け」ができなくなってしまった - Togetter
杉田智和さんの「店員や後輩に対する接し方で人間性の本性が出るといつも思う」という話が共感を集める、立場が弱い相手への態度に本性が出る？ - Togetter
「触れたら一撃必殺の巨大な当たり判定が目の前を通ると思うと、駅のホームを通過する電車が怖く感じる」駅のホームや通過に恐怖を感じる人は意外と多い話 - Togetter
アメリカで世話になった人の通夜や葬式に出るために他州に来ると、家族以外はほぼみんなお年寄りだったが日本人だと言うと「原爆はすまんかったな…」と何回か言われてる - Togetter
インドの人って二桁の掛け算覚えてるんですよねってインド人に聞いたら「おぼえてない。みんなからそれ言われるけど、その言説どこから発生したのか意味がわからない」と言われた - Togetter
「医師国家試験当日だが？」高市首相が衆議院解散に向けた動きをしているが、大学入試など受験シーズンと選挙が重複していることに賛否両論 - Togetter
宿泊していたヴィラが寝ているあいだに燃え始め煙が充満、フロントに連絡するも「換気してください」と言われ誰も来ず…自分たちで消防車を呼び翌日ニュースになった - Togetter
「司法書士としては最悪級の事件」大阪で新たに逮捕された地面師グループ、その中には司法書士がいた...「あのドラマが助長したんじゃないのか？」と指摘も - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
店用にamazonでマッキーまとめ買いしたんだけど、なんか書き心地が違う気がするな〜と思ってよく見たらマッキーじゃなくてマツキニだった…え、なにこれ？ pic.twitter.com/WzAoksrV6q— 岸田メル (@mellco) 2026年1月15日
こういうことをされないよう、ライオン株式会社は「NO17」も商標登録していますhttps://t.co/x6XNgA1VLk pic.twitter.com/3Xuyr8SG97— ふんわりふわり (@funwari_fuwari) 2026年1月15日
社長・上司を装ったメールが急増中— 警視庁匿名・流動型犯罪グループ対策本部 (@MPD_tokuryu) 2026年1月14日
会社の社長などをかたって、社員にニセのメールを送りつけ、会社のお金をだましとられるといった被害が発生しています。
「業務プロジェクトに対応するためLINEグループを作成して招待して」
など一見業務に思える内容です。ご注意を。#特殊詐欺 #不審メール pic.twitter.com/dYiopR7tU5
暇な空白氏にとって「大本命の一つ」だった住民訴訟で、どうやら全面的に敗訴したとのこと - 法華狼の日記
「パフォーマンスチューニングのために普段からできること」〜なぜ突然システムが遅くなるのか？ISUCON優勝者が語る計測と推測のリアリティ 〜 - KAKEHASHI Tech Blog
最近アメリカでは、無言電話をかけて何か喋らせて切断し、その録音から再現した同じ声のAIで家族にオレオレ詐欺をしかけるという、ヤバい手口がじわじわ広がっている - Togetter
MIPSがMIPSを売る会社でなくなっていた件……RISC-V命令セット採用NPU「S8200」を発表 - PC Watch
「弊社のデータが漏洩した」などの指摘について | お知らせ | 朝日新聞社の会社案内
玉木雄一郎が名誉棄損で訴える検討をしたyoutubeチャンネルについてのメモ - 電脳塵芥
15日発売「Nothing Phone (3a) Lite」は楽天モバイルなら3万円台、「CMF」や「(3)」とどう違う？ - ケータイ Watch
LINEグループ作成を要求されるCEO詐欺メールについてまとめてみた - piyolog
商品券詐欺疑いで再逮捕の容疑者 “ぜい弱性ないか探した” | NHKニュース | 事件・事故、IT・ネット、東京都
銅と銀の高騰がPCパーツ直撃？電源やクーラーに値上げの噂 - PC Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
日本の「美少女」概念、スペイン人には理解不能だった pic.twitter.com/o0mSt9iNGS— いづみみなみ (@idumi_minami) 2026年1月15日
サイゼのプリンに塩胡椒かけて食べたらうますぎた日記です pic.twitter.com/re0lycFtGP— てっぷな🐟 (@teppuna) 2026年1月15日
違法な手段は論外だけど、「作者や公式に還元」なんて考えられるのは余裕ある社会人くらいなので、学生がブックオフや図書館を利用することにケチをつけないで - Togetter
『攻殻機動隊』シリーズがPrime Videoで見放題に、まだゴーストが囁いてない人は絶対観てほしい「もしもハマったらアップルシードやパトレイバーも楽しめるはず」 - Togetter
TVアニメ「拷問バイトくんの日常」キャラクターPV”ヘラ”| 2026年1月4日(日)より好評放送・配信中！ - YouTube
『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』「HUNDRED LINE 2」30秒CM（Nintendo Switch™/Steam®） - YouTube
『HUNDRED LINE -最終防衛学園- Original Soundtrack』試聴動画 - YouTube
TVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ティザーPV┋2026年7月放送開始 - YouTube
TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』ノンクレジットED｜花澤香菜「Cipher Cipher」 - YouTube
TVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり〜』ノンクレジットオープニングムービー｜ 阿部真央「Ding-dong」 - YouTube
TVアニメ『勇者刑に処す』ノンクレジット主題歌映像│SPYAIR「Kill the Noise」 - YouTube
TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』ノンクレジットオープニング映像｜石原夏織「We Can Do!!」 - YouTube
『葬送のフリーレン』第29話「じゃあ行こうか」次回予告／1月16日(金)よる11時放送 - YouTube
『Marathon』開発者インタビュー: ランナーシェル紹介 - YouTube
HEART of CROWN – Release Trailer | Nintendo Switch & Steam - YouTube
セガこ〜ろでコマ撮りアニメ！第1弾『いただきま〜す』 - YouTube
『Lovish』 - 発売日告知トレーラー | PS5® - YouTube
『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』35周年 記念トレーラー - YouTube
『CASSETTE BOY』リリーストレーラー - YouTube
「ビッグブリッヂ」の意外な評価から「封印の書」の恐怖ギミックまで ――植松伸夫氏が「FF5」のBGMを語ったトークイベント「ff vol.4」レポート - GAME Watch
ダッフィーの偽物のぬいぐるみを販売し裁縫業の女 を逮捕→これ全部手縫い？？？だとしたら、普通にテディベア作家として売れるのでは…？ - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画館がQRコードで入場できる用になったのは便利だけど、紙の半券が欲しくて行ってる節がある「あの紙切れはその2時間をちゃんと生きた証拠なんだ」 - Togetter
「なぜライブハウスでドリンク代がかかるのか」を解説した一枚の画像がこちら 納得する声が集まる一方で「飲食店扱いしてほしくない」と疑問を呈す声も - Togetter
サポーター入場禁止処分の解除について | ファジアーノ岡山 FAGIANO OKAYAMA
映画『蒸発』予告編(日本劇場公開版） - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
キッコーマンから、国産米100％でつくった「マンジョウ 国産米 本みりん」新発売！ | キッコーマングループ 企業情報サイト 2026年01月
「いつでも新鮮」シリーズから「丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620mlと「うどんがうまいだししょうゆ」200ml新発売！ | キッコーマングループ 企業情報サイト 2026年01月
“ふわっとろ～”なたまごを使ったお弁当が登場 「絶品登場！ふわっとろ～たまご弁当」 天津炒飯・キーマカレー・トマトハンバーグ弁当・オムライスを 1月20日（火）より順次発売 ～「ちょいデリ」にはお値段そのまま、ゆでたまごをトッピング！～｜ニュースリリース｜ファミリーマート
【松のや】こだわりの肉質「超厚切りリブロースかつ」新発売｜松屋フーズホールディングス
