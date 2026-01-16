2026年01月16日 17時00分 試食

生チョコの塊「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」＆義理チョコにちょうどいい「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」試食レビュー



生チョコをぜいたくに使った延べ棒のような「生ブラックサンダー」のミルクチョコレート味とホワイトチョコレート味をセットにした「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」が2026年1月15日に登場しました。さらに、ベルギー製造チョコレートを使ってしっとり食感のガトーショコラ風に仕上げた個包装タイプの「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」も同日に登場しています。両製品がGIGAZINE編集部に届いたので、実際に食べて見た目や味を確かめてみました。



「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」、「ブラックサンダーGREATガトーショコラ」が2026年1月15日（木）より新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社

https://www.yurakuseika.co.jp/news/1765/



左側が生ブラックサンダー GREAT SELECTIONSで右側がブラックサンダーGREATガトーショコラです。





まずは生ブラックサンダー GREAT SELECTIONSから食べてみます。





名称は準チョコレート。「BLACK」と「WHITE」の2種類が入っていて、どちらにもチョコレート、クリーム、ココアクッキー、プレーンビスケットなどが使われています。





1本当たりのカロリーはBLACKが636kcalでWHITEが666kcal。





箱を開けると、白黒のチョコレートバーが現れました。





長さは14cm前後。大きさが分かりやすいように手で持つとこんな感じ。





皿の上に出してみました。上側がBLACKで下側がWHITEです。どちらも表面が滑らかな質感になっています。





BLACKを包丁で切って断面をチェック。生チョコレートとココアクッキーとプレーンビスケットがミルクチョコレートで包まれています。ミルクチョコレートのうち34％はベルギー製造クーベルチュールチョコレートです。





食べてみると、普段のブラックサンダーとは明らかに異なり食感がやわらかで、ねっとりした歯ざわりとともにチョコレートの甘さが口の中に広がります。ココアクッキーとプレーンビスケットはザクザクした食感なので、確かにブラックサンダーの仲間であることが分かる仕上がりです。なお、材料にブランデーが使われていてアルコール分が0.2％含まれています。





WHITEの断面はこんな感じ。生チョコレートとココアクッキーとプレーンビスケットがホワイトチョコレートに包まれています。ホワイトチョコレートにはスイスの乳牛から採取したメドウミルクが4.9％含まれています。





WHITEもBLACKと同様にブラックサンダーらしからぬ柔らかさが特徴的。WHITEはかなり甘い味付けで、「カカオの風味を楽しむチョコレート」というよりは「濃厚な甘さを楽しむチョコレート」といった感じです。WHITEもBLACKも舌の上に生チョコレートがとろけて、普段より上等な贈り物のチョコレートを食べている感覚を存分に楽しめました。





ブラックサンダーGREATガトーショコラも食べてみます。





原材料にベルギー製造チョコレート、準チョコレート、チョコレートケーキ、チョコレートチップが含まれています。





カロリーは1袋当たり95kcal。





ブラックサンダーGREATガトーショコラは10袋入っていました。個包装に分かれているので人に配りやすいです。





見た目はこんな感じ。





チョコレートコーティングの中にはチョコレートケーキが包まれていて、しっとりとした食感が楽しめます。クッキーやビスケットが入っていないので、ブラックサンダーっぽさはほとんどありません。口の中でチョコレートケーキがホロホロ崩れるのが楽しいチョコレートに仕上がっていました。





生ブラックサンダー GREAT SELECTIONSは税込2500円、ブラックサンダーGREATガトーショコラは税込1000円で、どちらも以下の公式オンラインストアから注文できます。



生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS

https://shop.yurakuseika.co.jp/products/30020-set





ブラックサンダーGREATガトーショコラ

https://shop.yurakuseika.co.jp/products/30019





ちなみに、通常のブラックサンダーはAmazon.co.jpでまとめ買い可能で、20本入りが税込864円(1本当たり43円)です。



Amazon | 有楽製菓 ブラックサンダー大人買いBOX 20本 | 有楽製菓 | チョコレート 通販

