2026年1月9日のヘッドラインニュース
不二家が「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」として新たなキャラクターたちを発表しました。「ペコちゃん」「ポコちゃん」「ドッグ」に加えて、「ねこにゃん」「ハムお」「うさぎちゃん」「ことりちゃん」「かめ吉」が仲間入りします。2026年1月23日に京王百貨店新宿店に催事出店される「ペコちゃんのチョコレート王国」にて「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」をあしらたったポーチが先行発売され、その後もグッズが続々と登場する予定です。
不二家の新たなキャラクターたちが「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」として2026年1月にデビュー！ - press20260109_1.pdf
(PDFファイル)https://www.fujiya-peko.co.jp/assets/pdf/press20260109_1.pdf
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
乾燥ひどすぎて今これ（トレ～ス） pic.twitter.com/SycWFJ31I0— 古歌院鞠花 (@lorieMate_jp) 2026年1月8日
ヤマトの公式LINE、語尾に「にゃ」てつけるとにゃんにゃん🐾してくれるサービス終わったの？😭😭😭— なん@𝟭𝔂🦖（24.2） (@nanchan_mata) 2026年1月8日
淡々と業務対応されて、ただ語尾ににゃをつける痛客に成り下がってしまって悲しい…🥲 pic.twitter.com/jmVw49hrvx
上司と出かけた時、トイレに行きたくて「お花を摘んできます」って離席しようとしたら、「では私もうんちに水をやってきます」と言って着いてきた「クソワロタ」 - Togetter
「アメリカみたいな巨大ポテチが売ってる！」と思って近寄ったら、まさかの商品だった「ポテチにしか見えない」「あながち間違いではない」 - Togetter
キナ臭いでした https://t.co/GQc69fBt0C— chanco (@chanco09751990) 2026年1月8日
【29歳でVtuberしてた時の世間の声】— おなつのにびたし🐈💜化け猫お姉さんVTuber (@o72nonibitashi) 2026年1月9日
『このVの声ババアすぎだろw』
『この声でVtuberやれるんだ』
『オカンの電話の時の声』
【今34歳でVtuberしてる世間の声】
『声若くね？』
『20代だと思ってた』
『オカンよくこの声する』
確変入った
あ、ありのままを話すぜ....角切りベーコンと角切りチーズいれてパン焼いたら両方消滅した「チーズはまぁ消えそうだけどベーコンも消えるのか…」 - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
銀歯をしていたら幻聴のようなものが聞こえる、銀歯ラジオと呼ばれる現象がある… 銀歯がある条件下で鉱石ラジオになり、放送電波を拾ってしまう事態が稀に起こる - Togetter
CRISPR-Cas3による新たなin vivoゲノム編集技術を開発 ―モデルマウスの肝臓でトランスサイレチン遺伝子の特異的欠失に成功―｜東京大学医科学研究所
6万年前の矢から毒物検出、当時の狩猟戦略に新たな知見 南アフリカ - CNN.co.jp
古代エジプト人の全ゲノムを初めて解析 意外な祖先が明らかに(1/2) - CNN.co.jp
小惑星ベンヌ、さまざまな糖とアミノ酸が見つかって旨味成分が豊かでダシを取るのに最適な可能性が出てきたぞ「急に宇宙に興味が湧いてきた」 - Togetter
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】五ノ井さん訴訟、和解成立へ 自衛隊性被害、国と元隊員 | NEWSjp
米ICE職員が移民取り締まり中に発砲、37歳女性が死亡 これまでに分かっていること - CNN.co.jp
サウジ、南部独立派指導者の協議欠席受けイエメンを攻撃 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
米移民当局職員、路上で発砲し女性死亡 現地ミネアポリスと政府で説明に食い違い - BBCニュース
トランプ大統領 “機関投資家の戸建て住宅購入を禁止する” | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ
トランプ氏、米防衛企業の配当や自社株買い禁止へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
チームみらい安野氏が資産報告を訂正 保有株68万超を3250に [チームみらい]：朝日新聞
【速報】イベント会社社長を児童買春などの疑いで逮捕 GACKTさんファンクラブ運営も─警視庁（2026年1月9日掲載）｜日テレNEWS NNN
女子中学生のAV制作疑い、芸能関連会社役員を逮捕 警視庁 - 日本経済新聞
トランプ大統領“イラン当局がデモ参加者殺害なら軍事的措置” | NHKニュース | イラン、米イラン対立、アメリカ
イランの反体制抗議、首都などで規模が拡大 多くの映像が示す - BBCニュース
トランプ氏「国際法は不要、従うかは定義次第」 - 日本経済新聞
トランプ氏、中国が台湾で何をするかは習主席「次第」＝ＮＹＴ | ロイター
ベネズエラが「多数」の政治犯釈放を開始、マチャド氏は歓迎 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
原発事故で公務員宿舎に避難、明け渡し命令が確定 最高裁が上告棄却 | 毎日新聞
東京・大森のマンション殺人 被害者は音響設備会社社長の44歳男性 | 毎日新聞
歌舞伎町でタイマン 10分決闘の末に相手死なす 容疑で26歳逮捕 | 毎日新聞
“アジア最大級の詐欺組織”華人系企業会長を拘束 中国へ移送 | 毎日新聞
死亡女性は「狂った左派」 米副大統領、発砲した職員を擁護 | NEWSjp
イラン首都で街頭デモ勃発、反政府活動が全国に拡大 - CNN.co.jp
ロシア、ウクライナ領内の外国部隊は「正当な標的」 英仏の部隊派遣合意受け - CNN.co.jp
【速報】トランプ氏、米ロ核軍縮合意の失効容認|47NEWS（よんななニュース）
領有「成功のため必要」と大統領 グリーンランド、米紙報道|47NEWS（よんななニュース）
米、ガザ和平移行伝達か イスラエルに、条件顧みず|47NEWS（よんななニュース）
「中学生って言っちゃだめだよ」芸能関連会社元社長が15歳の女子中学生に不同意性交か 動画撮影などの疑いも… 別の女性との“わいせつ動画1700点” 警視庁 | TBS NEWS DIG
米ミネアポリス射殺、連邦当局が捜査から州を排除 州捜査当局 - CNN.co.jp
中学生とのわいせつ行為を撮影、無断で動画を販売…ＡＶ新法違反の疑いで会社役員を逮捕 : 読売新聞
ロシア、欧州の平和維持部隊派遣計画を非難 ウクライナとその支援国は「戦争の枢軸」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
空自コンサート中止に言及した小泉防衛相に、沖縄・玉城知事「こちらにも思い寄せて」 - 産経ニュース
米軍最高司令官としての権限、制約は「自身の道徳観」のみ トランプ氏 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
“アジア最大級の犯罪組織” カンボジア企業トップ拘束 中国が発表 | 毎日新聞
【速報】輸出規制は「民生用に影響なし」と中国|47NEWS（よんななニュース）
読む政治：「作ったカネは盛大にばらまく」元県議が証言 使途公開5％の“闇” | 毎日新聞
米軍の電子攻撃機「グラウラー」、ベネズエラ作戦で要に 専門家分析 - 日本経済新聞
グリーンランド取得、トランプ氏を本気にさせた6人衆 富豪や反中派 - 日本経済新聞
中国、日本の核保有警戒 NPT会議で呼びかけへ|47NEWS（よんななニュース）
「米国の要求に沿った行動を」 ベネズエラにバンス副大統領|47NEWS（よんななニュース）
生活保護引き下げ分の全額支給見送りに不服 原告側 審査請求へ | NHKニュース | 厚生労働省、裁判
政治資金の使途公開、実質5％のみ 自民45都道府県連幹事長の支部 | 毎日新聞
中学生とのわいせつ動画AV制作し販売容疑 芸能会社長を逮捕 [東京都]：朝日新聞
賠償金払わず出頭要請にも応じなかった女性を略式起訴…「逃げ得を許す」と不起訴不当に : 読売新聞
川口クルド人ら視察妨害事件、さいたま地検が不起訴 県議ら「威迫されても泣き寝入りか」 「移民」と日本人 - 産経ニュース
「岡田克也氏のこと」立民・原口氏、野田氏の「媚中」発言を批判 岡田氏は有本氏に再反論 - 産経ニュース
中国在住の日本人 去年10月時点で前年比4600人減少 | NHKニュース | 中国、外務省
なぜ外国人職員の採用やめる？ 三重県の検討に撤回求める声広がる | 毎日新聞
来週、対ロシア制裁法案を採決か トランプ氏が支持と共和党重鎮 | NEWSjp
人口５００人の世界遺産「白川郷」に外国客１１１万人…受け入れ負担大きく観光協会「そろそろ限界」 : 読売新聞
ベネズエラ、カベジョ内務・法務相らが実権掌握か 米専門家分析 - 日本経済新聞
乗務員のインフル感染増で人員確保困難に 熊本市電、10～12日は減便運行 通常の８割程度で｜熊本日日新聞社
ベネズエラの石油は「世界有数の不純な石油」 トランプ氏が手に入れたら地球に何が起きるのか - CNN.co.jp
米中西部ミネアポリスでICE職員が発砲、女性死亡 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
福島第一原発 「凍土壁」の冷却装置が一時停止 原因調査へ | NHKニュース | 福島第一原発、福島県、原発
原子力規制庁職員、業務用スマホを中国で紛失 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
首相の答弁、実態と乖離 支部から個人へ6千万円超 | NEWSjp
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
セットドリンクバー＋トッピング半熟卵のスマホオーダーが通る件について— サイゼリヤ警察 (@saizeriYapolice) 2026年1月8日
確認した結果は
｢店裏ではエラーが吐き出されており、このオーダーをそのまま黙認するかそれとも突撃されてトッピング以外の何かを注文するように言われるか否かはその時の店の判断次第｣
という結論に至りました。…
中の人が先にお知らせしてくれましたが、— しゃーくていむ (@Shark_Tehm1975) 2026年1月8日
ナリタマフディーが昨日帰ってきました。
オースミハルカのラストクロップとして期待も大きかったですが、現役時代は思うような成績を残せませんでした。… pic.twitter.com/dFGkuG0xTB
富士山の頂上にある富士山本宮浅間大社の奧宮で“賄い係”をしている植田めぐみさんの活動内容が凄い「ハイパーなんでもできる人…」 - Togetter
整体での"骨盤が歪んでます"という言葉への注意喚起が話題に→医師が実際に診察した"骨盤が歪んでる"事例「あの…それはもう…」 - Togetter
放牧地は外敵いないし安全— 高昭牧場 (@Koushou_F) 2026年1月9日
↓
脅威から逃げる必要なし
↓
緊張感のない生活(=暇)
↓
娯楽を欲する
↓
＿人人人人人人人人＿
＞ 野次馬の完成 ＜
￣Y^Y^ Y^Y^Y^Y^Y￣ pic.twitter.com/Nj1dkWLKRC
米国のとある駐車場で大泣きしている女性が近寄ってきた→結局力になれず罪悪感にかられていたら再びその人を目撃「唖然とした」 - Togetter
身近にいる”真似してくる人”… された経験がない人は「服のコーデぐらいで」というが、真似する人の目的はターゲットの生き方、立場、全てを奪うことなので、やられる側は恐怖 - Togetter
夫がハムスターと暮らし始めたことをきっかけにアカウントを作り、頼み事をしてきた「咀嚼音以外が入ってないかチェックして」可愛い空間すぎる - Togetter
吉野家の角煮ウマイから絶対食べたほうがイイよ♨ pic.twitter.com/chUQODTMBq— クドウ秘境メシ (@kudo_pon) 2026年1月8日
歌舞伎町のトー横で決闘し相手を死なせた男が逮捕、明治以来の刑法かつ珍しい法律が適用されたことに様々な反応「刃牙の地下格闘技場みたいなやつって現実だとダメなのか」 - Togetter
田舎に行くなら“僕は地域のためにこれができます”という武器を何か持っておくといいので除雪機は本当におすすめ。これに勝てるのは狩猟免許しかない - Togetter
読書メモ：『なぜ悪人が上に立つのか―人間社会の不都合な権力構造』 - 沼の見える街
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
暴行動画の件で県警は異例の早さで対応したが、結局ネット上での私刑が一番合理的みたいになってるのが最悪で、普通に司法の敗北だと思う話 - posfie
Tailwind CSSの騒動から考える、生成AIがOSSビジネスを壊す瞬間 - Sweet Escape
高速伝送を実現する、薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブルを発売｜サンワサプライ株式会社
【トピック】発火リスク少なく超長寿命なナトリウムイオン電池の実力 開発者に聞いた- 家電 Watch
「そもそも生成AIでやるべきでない問い」に、企業が挑んでしまう問題｜深津 貴之 (fladdict)
嫁が「oasis聴きすぎて、テープが伸びてドンルクが聴けなくなった」とわけわからんことを言うので見たらホントだった。Amazon Musicで、他にも聴けない曲多数。誰か解決策教えてください🙏 pic.twitter.com/9OPra0Q8kZ— ｴｶ 徳 (@natsnrakmr) 2026年1月8日
授業中『Wikipedia使っていいですか？』と言われたので『信頼性が低いから公のサイト使おう』と声掛けても全然引き下がらない→端末の画面を見たら“植木ペディア”だった - Togetter
広がる被害、動き鈍い日本政府 Grokの性的ディープフェイク | 毎日新聞
中国のプリント基板屋さんである ALLPCB に問い合わせました。今週、中国商務省から日本への輸出禁止の通知を受け取ったそうです。今後、日本の顧客からの注文は受け付けない事も確認しました。— 💛🤍だいちゃん💜🖤†🏳🏳 (@de_giko) 2026年1月8日
以上、情報共有でした。
日中関係の悪化の影響がここにも…。改善の糸口が見つかるといいなあ😢
ALLPCB公式から声明が出たようですね！よかった。— 💛🤍だいちゃん💜🖤†🏳🏳 (@de_giko) 2026年1月9日
"All normal order processing for non military and civilian use has now been fully restored"
日本語訳：「非軍事および民間用途向けの通常の受注処理は、すべて完全に復旧しました。」https://t.co/TmmvN16xnM
株式会社Cygames、AIを活用したサービスやツールの開発・提供を行う子会社「株式会社Cygames AI Studio」を設立 | お知らせ | 株式会社Cygames（サイゲームス）
ＡＮＡがドローン物流を全国で事業化へ…離島に医薬品、災害時は孤立地域へ食料を輸送 : 読売新聞
[ドコモが取り組む通信品質改善の今、なぜ基地局を「3倍」で整備するのか] - ケータイ Watch
【独自ドメインをご利用中の方】はてなブログへの CloudFront 導入に伴う設定確認・変更のお願い - はてなブログ開発ブログ
Logicoolのマウスの挙動がおかしくなった原因がアプリ側の問題だったのだが「オフラインで動いてくれよ」と感じる - Togetter
↓復旧手順は以下の記事にまとめました。
ロジクールのアプリ「Logi Options+」「Logicool G HUB」のmacOS版で不具合発生、復旧方法はコレ - GIGAZINE
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
腰が死にました pic.twitter.com/rqrN9Nn8pv— 川尻こだま (@kakeakami) 2026年1月8日
存在しない記憶─── https://t.co/pQUniVJLji pic.twitter.com/4gwxEcAInI— ばふぁこ🌼C107 2日目東6 カ32a (@_yurubafa_) 2026年1月8日
三下ドラゴンちゃん １/２#マンガ pic.twitter.com/Nz2f5D4hPB— MOR(モア)@skeb募集中 (@MOR_angol) 2026年1月8日
1月13日（火）21時配信📢— アニメ『このすば』公式アカウント (@konosubaanime) 2026年1月8日
／
『この素晴らしい世界に祝福を！』
アニメ10周年記念生配信🎉
＼
アニメ放送10周年となる2026年1月13日当日に実施の生配信特番！
メインキャスト4名の出演が決定しました✨
🌈日時
2026年1月13日（火）
21時00分開始予定！
🌈出演#福島潤 #雨宮天 #高橋李依 #茅野愛衣… pic.twitter.com/FifBdIdYXU
2026年1月8日
────•✦•────— 繧｢繝九Γ繝九ョ繧｣繧ｬ繧ｪ繝輔ぅ繧ｷ繝｣繝ｫ (@needygirl_anime) January 9, 2026
𝟏/𝟏𝟎 𝟔:𝟎𝟎 𝒑𝒎 𝑱𝑺𝑻
────•✦•────
オタクのハートを一撃ポイズン♡https://t.co/9jOI0Ffcn0 pic.twitter.com/nTurVKBXsm
TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期ノンクレジットエンディング映像 | berry meet「初恋」 - YouTube
TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期ノンクレジットオープニング映像 | ME:I「LとR」 - YouTube
TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」ノンクレジットOPムービー／OPテーマ：King Gnu「AIZO」｜毎週木曜深夜0時26分（24時26分）～MBS/TBS系28局にて放送中!! - YouTube
TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」ノンクレジットEDムービー／EDテーマ：jo0ji「よあけのうた」｜毎週木曜深夜0時26分（24時26分）～MBS/TBS系28局にて放送中!! - YouTube
TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）ノンクレジットオープニング映像｜2026年1月より放送・配信中！ - YouTube
TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）ノンクレジットエンディング映像｜2026年1月より放送・配信中！ - YouTube
TVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり〜』ノンクレジットエンディングムービー｜ 石原夏織「星眼鏡」 - YouTube
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』キャラクターPV：μ（ミュー） - YouTube
TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』ノンクレジットエンディング映像 第1話｜ジャヒー(CV.大橋彩香),ドゥ(CV.久野美咲),アーリマン(CV.大塚明夫)「いっこにこにこ」 - YouTube
TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』番宣CM｜2026年1月10日(土)放送開始 - YouTube
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』第1話「奇面組登場！」予告 - YouTube
R-TYPE TACTICS I・II COSMOSの発売につきまして - YouTube
『伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル』システムトレーラー - YouTube
ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年1月9日] - YouTube
『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ティザートレーラー - YouTube
ハイパーポップ コレクション | PlayStation®5 - YouTube
『Dead by Daylight』 | 「ストレンジャー・シングス 未知の世界」チャプター2 | オフィシャルトレーラー - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』パックマン パック トレーラー - YouTube
いよいよ明日から開催ですがここでもう一度お気持ち表明しときます。原画を売ろうと思ったのはそもそも僕の死んだ後に遺族がその処理をどうするのかなと考えたことからです。自分でも処理に困るなら遺族はなおさらでしょう。捨てたり焼いたりするより欲しい人に買ってもらおうと思ったというわけです。 https://t.co/SzWiX2I4to— 寺沢大介 (@anagono_oishii) 2026年1月9日
#サンキューピッチ— あきもつ (@Akim_X) 2026年1月8日
阿川監督 轟監督 pic.twitter.com/VK2SDOUPfU
みさくらなんこつの今日的影響、ざっと思いついただけでも、— dragoner (@dragoner_JP) 2026年1月8日
・ふたなりの普及
・濁点がつく喘ぎ声のような何か
・ダブルピース
・NTRにおけるビデオレター
があるなあ…。発明者でないのもあるんだけど、普及・一般化に絶大な影響を与えている。https://t.co/88tfiKILln
『信じて送り出した～』発表当時の私自身の所感が出てきた。当時、あまりに尖りすぎてドン引きしてたけど、今はフツーになったのはまさにゾルトラーク……https://t.co/f4o5kNlKMx— dragoner (@dragoner_JP) 2026年1月9日
「物語シリーズはまず時系列順で追うといいよ」と言う人は危険なので逃げてください→「出た順の方がいい」「原作者にしか時系列わからないだろ…」 - Togetter
パペットスンスン初めてみた時の絵日記— 脳天スパークおじさん (@supaoji93) 2026年1月8日
個人的にノンノンのイラストを描く回めっちゃ好き！#漫画が読めるハッシュタグ #コミックエッセイ pic.twitter.com/tqmt0KDLWo
近所の人から軽トラ2台分のボドゲを引き取ったけど箱と中身が別に保管されていて途方に暮れてしまった→お宝の山なのでなんとか仕分けした方がいい？ - Togetter
想定内の補習組 pic.twitter.com/qilqIJpiDB— しんごー＠冬コミ新刊メロブ委託中 (@bycilefighter) 2026年1月9日
【設営ボランティア募集】#関西コミティア75 の設営お手伝いを大募集。事前申込不要。1月25日（日）当日朝8時00分までにインテックス大阪2号館前へ直接集合。お荷物は所定の位置にてお預かり。貴重品は身に着けて。作業用軍手は本部にて貸与。— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年1月8日
▼詳細ブログ▼https://t.co/ku2wuwnn04
コミケで出会った素敵な人 pic.twitter.com/ggrlIjnIsq— 焼肉ちゃん🥓🥬 (@gyukaku_dondon) 2026年1月8日
2024〜2025年C104〜C107— 焼肉ちゃん🥓🥬 (@gyukaku_dondon) 2026年1月9日
初参加から2年間のコミケの思い出まとめ
他にもいっぱいあるからまた描くかも。 pic.twitter.com/ATFmCcXwYg
2月22日（日）東京ビッグサイト東4・5・6ホールで開催される「COMITIA155」参加（当選）サークルリストを公開しました。— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年1月9日
落選となったサークル・キャンセルの申請があったサークルは掲載されていません。https://t.co/R2Eq7Izlyt… pic.twitter.com/O6X9UH37Tp
「なろう系」は物語の舞台やだいたいの展開を共通化することで読者の参入ストレスを下げたという点で「時代劇」「時代小説」の後継者だ、という話 - Togetter
昨年の終盤から急速に人気を拡大したマインクラフトARG「The King in Yellow」: Don't turn left.｜雨宮純
すごくふんわりとしたルール説明から始まる突然のデスゲーム#足立レイ #BuckshotRoulette https://t.co/2kONSRO1Zk pic.twitter.com/GWv8eR6eFo— 和田島イサキ (@wdzm) 2026年1月7日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
フェルメール展公式サイト
フェルメールの代表作「真珠の耳飾りの少女」、日本へ貸し出し 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ブリジット・バルドーさん葬儀、極右ルペン氏や反捕鯨活動家ワトソン容疑者も参列 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
映画『Black Box Diaries』について｜大島新
伊藤詩織さんの説明に元代理人の西広陽子弁護士らが反論 「事実に基づいて発言してほしいと切に願う」【反論全文あり】：東京新聞デジタル
全日本柔道選手権で4度の優勝 王子谷剛志選手(旭化成）が現役引退 | MRTニュース ｜ ＭＲＴ宮崎放送
◆新商品（衣・食・住）
人気シリーズからやみつき必至の新提案「オニオンチーズチキンかつ」発売｜松のや｜松屋フーズ
キユーピーハーフが大幅リニューアル キユーピー マヨネーズと同様の卵黄タイプに進化し、卵黄ならではのコクとうま味を実現 | ニュースリリース | キユーピー
マッキー発売50周年、パッケージデザインを一新 公式キャラクター「Hi! Mckee」デザインを採用し、1月より順次展開 | ゼブラ株式会社
アニメ『呪術廻戦』コラボキャンペーン「ファミマの総則(ルール)」を 1月13日（火）より開催！ 『死滅回游』コラボ商品の発売や串もの袋も期間限定で『死滅回游』仕様に！ 描き下ろしビジュアルを使ったオリジナルグッズも展開！｜ニュースリリース｜ファミリーマート
MAZDA NEWSROOMマツダ、新塗装色「ネイビーブルーマイカ」を開発｜ニュースリリース
フットボールシューズ「MIZUNO α Ⅲ」シリーズ発売｜ミズノ株式会社
