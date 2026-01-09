2026年01月09日 10時25分 ソフトウェア

ロジクールのアプリ「Logi Options+」「Logicool G HUB」のmacOS版で不具合発生、復旧方法はコレ



ロジクール製品の設定等が可能なアプリ「Logi Options+」および「Logicool G HUB」のmacOS版において不具合が発生していることをロジクールが認めました。ロジクールは復旧方法を紹介しています。



ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」および「Logicool G HUB」のmacOS版における不具合と復旧方法のご案内

https://press.logicool.co.jp/ja-jp/macos-troubleshooting/





ロジクールによると、「Logi Options+」および「Logicool G HUB」のmacOS版において、一時的にアプリが利用できなくなる事象が2026年1月7日より発生しているとのこと。



この問題は、アプリの動作に必要な証明書の期限切れにより発生したそうです。証明書の期限切れが影響しているため自動更新は機能せず、復旧のためには必ず手動でアップデートする必要があります。以下のページでアップデート手順を確認できます。



Options+ および G HUB macOS 証明書の問題 – Logicool サポート + ダウンロード

https://support.logi.com/hc/ja/articles/37493733117847-Options-および-G-HUB-macOS-証明書の問題





◆：Options+

1.Options+の更新「パッチ」インストーラーをリンク先からダウンロードする

2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、Macのユーザー名とパスワードで管理者権限を許可する

3.Options+の起動を待つ



◆：G HUB

1.G HUBのインストーラーをリンク先からダウンロードする

2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、Macのユーザー名とパスワードで管理者権限を許可する

3.「ソフトウェアはすでに存在します」という表示が出たらインストーラーを終了する

4.G HUBを起動する



修正版はmacOS 26 Tahoe、macOS 15 Sequoia、macOS 14 Sonoma、macOS 13 Ventura向けに公開済み。macOS 12 Monterey向けの修正版は追って提供予定とのことです。



ロジクールは「現在、長期的な解決策にも取り組んでおり、準備が整い次第、改めてご案内いたします。それまでの間、macOS版をご利用のお客様には、問題を速やかに解決するため、更新版インストーラーのダウンロードおよび実行を推奨いたします。 改めまして、お客様にはご不便・ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます」と伝えました。

