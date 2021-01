Googleのエンジニアが「ウェブサイトの画像読み込み」を最適化する方法を解説

なお、こうした画像読み込みの最適化を行いながらブログを開発する人向けに、GoogleがGitHub上でテンプレートを公開しています。 GitHub - google/eleventy-high-performance-blog: A high performance blog template for the 11ty static site generator. https://github.com/google/eleventy-high-performance-blog

ウェブサイトを閲覧していると「画像の読み込みが遅い」という場面に遭遇したことがある人は多いはず。画像はウェブサイトのパフォーマンスを左右する要素のひとつであり、ウェブ開発において取り扱いに注意すべきものです。そんな画像をウェブサイトで扱う際の最適化方法について、Googleのエンジニアである Malte Ubl 氏が解説しています。 Maximally optimizing image loading for the web in 2021 https://www.industrialempathy.com/posts/image-optimizations/ ◆img要素にwidthとheightを指定する アスペクト比を維持したまま画像サイズを変更するには、「style」要素に「max-width: 100%」や「height: auto」と指定しておく手法がよく用いられます。この手法に加え、「img」要素に「width」と「height」プロパティを指定しておくと、ウェブブラウザは画像のダウンロード前に画像の配置場所を確保できるため、レイアウト崩れの指標である CLS を改善できるとのこと。

2021年01月09日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

