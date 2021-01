2021年01月09日 16時00分 モバイル

モデレーションフリーのSNSアプリ「Parler」がApp Store上から削除される危機、その理由とは?



2018年に開設されたソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の「Parler」は、「コンテンツのモデレーションを永遠に行わない」と公言しているサービス。そのParlerに対して、Appleが「問題のあるコンテンツを削除しない場合、24時間以内にアプリをApp Store上から削除する」と警告しています。



2020年のアメリカ大統領選挙の中で、Twitterを初めとするソーシャルメディアは選挙に関する間違った情報が拡散されることを防ぐために、コンテンツモデレーションに力を注ぎました。コンテンツモデレーションによって大きな影響を受けたのは、過激な発言を続けるトランプ陣営だったため、モデレーションを行わないことを信条とするParlerのもとにはトランプ大統領の支持者が押し寄せることとなりました。



このParlerに対して、Appleが「問題のあるコンテンツを削除しない場合、24時間以内にアプリをApp Store上から削除する」と警告していることが明らかになっています。Appleは電子メールで「Parlerはサービス上に存在するすべてのユーザー生成コンテンツに対して責任を持つ必要があり、これらのコンテンツがユーザーの安全と保護に関するApp Storeのガイダンスを満たしていると確認する責任があります」「危険で有害なコンテンツを提供するアプリはApp Store上で配布することはできません」と述べ、Parlerに対して問題のあるコンテンツの削除を促しています。



Appleが「問題のあるコンテンツ」として挙げているのは、現地時間の2021年1月6日にトランプ大統領の支持者が連邦議会議事堂を襲撃した事件に関するコンテンツ。この襲撃はトランプ大統領が自身の支持者に対して「連邦議会議事堂へ向かうように促した」ことから起きたと報じられています。



そのため、FacebookやTwitch、Shopifyといったサービスが早々にトランプ大統領のアカウントを無期限追放処分としており……



Twitterも当初は事件に関連する投稿のみをブロックしていたものの、最終的にトランプ大統領のアカウントを永久凍結処分としました。



こういった動きに続く形で、Appleはプラットフォーム上で連邦議会議事堂への襲撃に関するコンテンツがそのまま放置された状態となっているParlerに対して、問題のあるコンテンツを削除するように要請しています。Appleは「Parler上に投稿された問題のあるコンテンツ、2021年1月6日にワシントンDCで起きた暴動を計画・調整・促進するためにParlerアプリが使用されており、これにより人命が失われたという非難や苦情が数多寄せられました。Parlerは違法で危険な活動を計画および促進するために引き続き使用されているようです」と電子メールの中で指摘しました。



なお、電子メールの中でAppleはParler上に投稿された「問題のあるコンテンツ」を複数挙げています。





これらの投稿が24時間以内に削除されなければ、ParlerをApp Store上から削除するとAppleは警告しています。AppleはParlerに対して、「アプリ上から問題のあるコンテンツをすべて削除し、審査のために改訂されたバイナリを送信してください。この種のコンテンツには、『我々のメッセージに添付されている事例と同様のコンテンツ』『現在または将来的に政府施設への危害または攻撃につながるようなコンテンツ』が含まれます。さらに、このメッセージに返信する形で、『アプリからコンテンツをモデレーションおよびフィルタリングする方法』と『この種の好ましくないコンテンツのモデレーションおよびコンテンツフィルタリングを改善するために何をするかについての詳細情報』を提供する必要があります」と通知したそうです。



AppleはParlerがApp Store Reviewガイドラインの「1.2 ユーザー生成コンテンツ」に抵触していると指摘しています。



1.2 ユーザー生成コンテンツ

ユーザー生成コンテンツを含むAppでは、知的財産の侵害や匿名の嫌がらせなど、特定の問題が生じることがあります。悪用を防ぐため、ユーザー生成コンテンツやソーシャルネットワーキングサービスを含むAppは以下を備えている必要があります。



・不適切な内容がAppに投稿されることを防ぐ手段

・ユーザーが不適切なコンテンツを報告し、それに対して迅速に対応することができる仕組み

・不適切な言動を行うユーザーをブロックする機能

・ユーザーがすみやかに連絡できる、デベロッパの連絡先情報



これらの動きに対してParlerの共同所有者であるダン・ボンジーノ氏は、「これはイデオロギー的な判断であって、原則的な判断ではない」と述べ、Apple側の判断を非難しています。加えて、Parlerユーザーに対して「市民の自由に対するこの破壊的な決定について、情報を広めて下さい」と呼びかけました。





なお、記事作成時点ではParlerはApp Store上からインストール可能なままですが、Androidの公式アプリストアであるGoogle Play上からはすでに削除されています。



