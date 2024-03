「Google Chrome 123」安定版リリース、CSSやWeb APIの強化によりウェブコンテンツ表現力が向上

・関連記事

「Google Chrome 122」安定版リリース、ストレージのバケットごとに永続化を選択する設定やメインスレッドのイベントの原因をトラッキングすることが可能に - GIGAZINE



「Google Chrome 121」安定版リリース、生成AIを使った支援機能が登場&AndroidデバイスでWebGPUが標準で有効化される - GIGAZINE



Chrome使用中に「無料でGPT-4とチャットしましょう!」「Bingを規定の検索エンジンに設定しましょう」というポップアップを表示する機能がWindowsに追加されウイルスを疑うユーザーも出現 - GIGAZINE



Chromeで共有辞書を使用した圧縮のテストが開始される、リピーターが多いウェブサイトで極めて効果的 - GIGAZINE



Chromeの「ブックマーク追加時の動作」が変更されて名前やフォルダを編集するのに必要なクリック数が増加 - GIGAZINE



自分がGoogle ChromeのサードパーティーCookie廃止テストに参加しているかどうかチェックする方法 - GIGAZINE

2024年03月20日 11時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

You can read the machine translated English article here.