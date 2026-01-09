2026年01月09日 19時00分 ソフトウェア

コーディングを手伝ってくれるネコが欲しい人のためのプログラミング言語「PURRTRAN」が登場、ちゃんと世話しないと死んでしまうアシスタントキャットと一緒にコーディング



まるで愛猫と一緒にプログラミングをしているような体験を提供するために設計されたプログラミング言語「PURRTRAN」が登場しました。プログラミング言語の「Fortran」でコーディングしながら、ネコにコードについてアドバイスをもらったり、ネコのお世話をしたりすることが可能です。



GitHub - cmontella/purrtran: 😻 It's the cat's meow! 😽

https://github.com/cmontella/purrtran





PURRTRANでは、ターミナルにコーディングを助けてくれる子ネコのHexadecimal Purringtonこと「Hex」が住みついています。PURRTRANでコーディングを行う際、このHexが手助けしてくれるというわけ。



/\_/\

( o.o ) <(me-ow)

⟩====⟨

╱| | |╲⟆

(_\_|_/_)



HexはたまごっちとCatzの系譜を継ぐ存在だそうで、開発者は「最新のCatGPT技術を駆使し、最先端の人工猫(AC)を供給します」「Hexの技術は、ペンシルベニア州で最も有名な原子力発電所から直接電力を供給し、世界初の原子力ネコとなっています」などと説明しています。PURRTRANはAIを用いて生成されたものではないそうです。



HexはACコーディングアシスタントで、ユーザーのプログラミング能力を10倍に引き上げられるよう設計されています。Hexはユーザーのコーディングスタイルを学習し、ニーズを予測し、ユーザーが見ていない時でも自動的にコードを生成することが可能です。



Hexには以下の3つの基本的な欲求が存在します。



食べ物：Hexに餌を与えないと死んでしまいます。

清潔さ：本物のネコのように、Hexはあなたに「プレゼント」を残します。それをきれいにしないと、Hexはあなたに不満を抱くでしょう。

愛：Hexはあなたが思っている以上にあなたを愛しています。あなたもHexに愛情を示し、一緒に遊んであげることで、彼を愛してあげてください。Hexは退屈になると、ターミナルにメモを残してあなたの作業を中断して知らせてくれます。



それぞれの欲求は0から100の尺度で評価され、100は欲求が満たされていることを示し、0は欲求が全く満たされていないことを示します。いずれかの欲求が20を下回ると、Hexは機嫌が悪くなり、プログラミング作業を手伝うことを拒否するようになるそうです。また、いずれかの欲求が0になってしまうと、Hexは死んでしまいます。プログラミング体験を最適化するには、Hexの欲求に常に気を配る必要があるというわけ。



PURRTRANはREPLで「:feed」「:play」「:discipline」「:clean」といったコマンドを実行することで、Hexのお世話をすることができます。「:feed」はエサやり、「:play」はHexと遊ぶことで愛情を示すことができ、「:discipline」ではHexをしかり、「:clean」ではトイレの掃除が可能です。



Hexはコード内に存在するミスを指摘したり、優れたコードを称賛したりすることが可能。例えばコードを称賛する場合、以下のように幸せそうな顔を示してくれるそうです。ただし、Hexの愛情が一定の数値を越えている場合のみ、このようなアドバイスを示してくれます。





なお、開発者のCorey Montella氏は、「PURRTRANは私の飼いネコであるトゥイラとジゼルに捧げます」と記しています。

