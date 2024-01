コンテナ船の95％がスエズ運河を避けて喜望峰を回るルートを選択、イエメン内戦でフーシ派による船舶への攻撃が続いているため

アメリカのカリフォルニア州に本社を置く物流テックのスタートアップ・Flexportが、世界中の海洋運送業者が紅海経由のルートを避けてアフリカ南方の喜望峰を回るルートを選択していると報告しています。その理由はイエメンにおける内戦だとのことです。 Global Ocean Carriers Halt Red Sea Transits – What to Expect https://www.flexport.com/blog/global-ocean-carriers-halt-red-sea-transits-what-to-expect/ イエメンの親イラン武装組織であるフーシ派がドローンや弾道ミサイルを使って船舶への攻撃を活発化させていることから、フランスを本拠とする世界有数の海運会社であるCMA CGMは2023年12月16日に、「安全上の懸念の高まりと乗組員の安全性の確保」を理由に 紅海 と バブ・エル・マンデブ海峡 を経由してスエズ運河に向かうすべての船舶を一時停止すると発表しました。Flexportによると、太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河は干ばつによって通過が難しくなっており、多くの海運会社がスエズ運河を通って大西洋に向かうルートを選択していました。

2024年01月09日 23時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1i_yk

