2026年4月10日のヘッドラインニュース
『名探偵コナン』のアニメ映画シリーズ最新作・劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が2026年4月10日(金)から公開となりました。本作は、かつて殉職した爆発物処理班の萩原研二の姉で、「風の女神」萩原千速を軸として展開される物語。スペシャルゲストとして横浜流星さんと畑芽育さんが参加しています。
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』風のPV【4月10日(金)公開】 - YouTube
シリーズの準レギュラーで本作に関わりの深いキャラクターについてわかる入門編映像も公開されています。
初めてでもわかる！劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』入門編【4月10日(金)公開】 - YouTube
なお、21時から放送される金曜ロードショーでは2025年公開の『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』が放送されます。
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(せきがんのフラッシュバック)』公開直前PV【4月18日(金)公開】 - YouTube
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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2ちゃんねる専用ブラウザ「Jane Style」でどうやって収益化するのか、気になるところをいろいろと直撃インタビュー - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ちょ、w逆やってw pic.twitter.com/LfMSbhqCrz— いちごもち (@hapirain521) 2026年4月9日
寝起きで怖い体験した。— こめやん (@CMYN_VRC) 2026年4月9日
気持ちよく寝てたら突然頭ぶっ叩かれていい時間に起きてしまった、されど一人暮らしだからそんな起こされ方想定していなかったもので何事かと思い目を開けたら自分の真横に添い寝状態の頭があってタブル驚き、これはアカンわと思って飛び起きた。…
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
酒をたまに飲み過ぎるだけでこんなに体に悪い、回復早める食品は | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
「東大教師が新入生にすすめる本」（『UP』2026年4月号）をPDFで公開しました - 東京大学出版会
政府、ゲノム編集ベビーを規制 子宮への移植に罰則新設 | NEWSjp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
NATO 約30か国の大使 今月中旬に日本を訪問する方向で調整 | NHKニュース | NATO、防衛、神奈川県
米副大統領、レバノンは停戦に含まれず 仲介国と食い違い | ロイター
イラン交渉役バンス氏、大統領選へ正念場 トランプ氏｢失敗なら責任｣ - 日本経済新聞
ホルムズ海峡再封鎖か イランメディア報道、イスラエルに反発 | 毎日新聞
側近も予測できなかった停戦合意 イラン攻撃で米が失ったもの | 毎日新聞
イラン海軍、ホルムズ海峡無許可通過の船舶「破壊する」と警告＝関係筋 | ロイター
バンス米副大統領、停戦歓迎も「薄氷」 迅速な進展要求 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
「平和憲法、日本の宝」全国１５０カ所で反戦デモ 国会前に３万人結集 時代の正体 高市政権考 | カナロコ by 神奈川新聞
常軌逸した発信繰り返すトランプ氏、かつての盟友からも正気疑う声「どうすれば罷免できるのか？」 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News
イラン攻撃「ほぼ全員がトランプ氏の直感に従った」、ネタニヤフ氏が説得・ベネズエラ成功で自信…反対バンス氏のみ : 読売新聞
停戦でもホルムズ海峡は見通し不明 海運会社は「動けない」 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞
ホルムズ海峡正常化なお火種 土壇場の翻意、バンス副大統領が説得か - 日本経済新聞
指令室「ドア開いてない」と誤解し報告遅れ 特急「かいじ」トラブル：朝日新聞
「帝国主義に切り裂かれた」 訪中の国民党主席、日本の台湾統治批判：朝日新聞
イラン市民、橋や発電所で「人間の鎖」作りアメリカに抵抗 - BBCニュース
憲法改正反対デモ、全国へ連帯の輪広がる 国会前には3万人 | 毎日新聞
「終戦を」各地で集会 ペンライト振り平和願う | NEWSjp
憲法9条の改正やイラン攻撃などに反対『平和憲法を守るための緊急アクション』札幌駅前に約1400人…47都道府県140か所で一斉開催 | TBS NEWS DIG
「流れ良くない」辺野古転覆で出馬表明延期の玉城デニー氏陣営、9月知事選への影響懸念 - 産経ニュース
憲法改正に反対の市民団体など国会周辺で集会 “9条の堅持を” | NHKニュース | 憲法、国会、東京都
米、ホルムズ海峡の「交通渋滞」解消に向け支援 トランプ氏表明 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「高市総理は憲法守れ」「武力で平和はつくれない」国会前で改憲阻止や戦争反対を訴える緊急アクション：東京新聞デジタル
【閲覧注意】ネコに噛まれて化膿性腱鞘炎になり緊急手術をした跡が痛々しい…ヒトを含め動物による咬傷はとてもヤバいのでキズを負ったらすぐ病院へ - Togetter
最大16万人余が避難を余儀なくされる | NHKニュース | 福島第一原発、原発
【速報】レバノン全土で最大規模攻撃とイスラエル軍|47NEWS（よんななニュース）
アルテミスの乗組員4人、ISSと交信「この時をずっと待っていた」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
おもちゃの拳銃見せてスマホ80台奪った疑い、男ら逮捕 闇バイトか [東京都] [「闇バイト」犯罪]：朝日新聞
【速報】消費減税のレジ改修「1年必要」と事業者|47NEWS（よんななニュース）
イスラエル、米イラン停戦合意に「レバノンは含まれない」と主張 パキスタン首相発表と矛盾 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
国会前でデモ 憲法改正の動きと戦争に反対 ［写真特集1/11］ | 毎日新聞
＜独自＞船長「きちんと救命胴衣を着けていなかった」説明 辺野古転覆、着用指導が焦点 - 産経ニュース
海峡「人質」に狙い通りの展開 徹底抗戦続けたイランの思惑とは | 毎日新聞
JR東日本、潤滑剤（グリース）の在庫積み増しへ イラン情勢巡り - 日本経済新聞
トランプ氏が迫られた4回目「譲歩」 イランを空爆で圧倒したはずが [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢][トランプ再来]：朝日新聞
トランプ氏、イランを交渉の席に着かせるのに中国関与 AFPインタビュー 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
高市首相 イラン大統領と電話会談 ホルムズ海峡の航行の安全確保を強く求める | NHKニュース | イラン情勢、イラン情勢 日本への影響・対応、イラン
イラン、イスラエルにミサイル攻撃 トランプ氏の交渉延長直後 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
都構想の住民投票、統一選と同日実施を軸に検討 吉村氏が明らかに [大阪府] [日本維新の会]：朝日新聞
停戦に懐疑的なイラン国民、首都で米・イスラエル国旗燃やす姿も - CNN.co.jp
【三党談話】26年度予算の成立にあたって | 中道改革連合（略称：中道）公式
「紫電改」海底から引き揚げ 鹿児島・阿久根沖 国内現存2機目 | 毎日新聞
【解説】 トランプ氏が払う代償は大きい イランと停戦合意で戦争脱する道は開いたが - BBCニュース
ブラジル政府、中国BYDを「奴隷労働強いた企業」に認定 - 日本経済新聞
社民・福島氏「配慮足りなかった」と「発言封じ」を謝罪 大椿氏は… [社会民主党（社民党）]：朝日新聞
【速報】イランからミサイル発射とイスラエル軍|47NEWS（よんななニュース）
【速報】海峡開放しなければ大規模攻撃と米大統領|47NEWS（よんななニュース）
【解説】 アメリカはイランで何を達成したのか - BBCニュース
高市首相 「OTC類似薬」追加負担 がんや難病患者など対応検討 | NHKニュース | 医療・健康、国会、衆議院
イラン ホルムズ海峡を再び封鎖と宣言 木原官房長官「コメントは差し控える」日本船舶42隻足止めに事態沈静化を強調｜FNNプライムオンライン
自衛隊派遣「憲法9条のおかげで断れた、は戯れ言」維新・馬場前代表 [高市早苗首相][米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢][日本維新の会]：朝日新聞
カンボジア・タイ国境地帯の詐欺拠点が公開 犯罪組織の実態は | NHKニュース | カンボジア、タイ、事件・事故
アングル：「神の加護」大義にイラン戦 トランプ政権、キリスト教福音派へ露骨な傾斜 | ロイター
れいわ新選組が党内向けに緊急声明「万一、何らかの弾圧で逮捕されるのは山本代表と大石共同代表です」内部からは「陰謀論のようなことを言うな」と猛反発 | デイリー新潮
高輪ゲートウェイ「危険な大階段」で複数けが人…JR東が対策 隈研吾氏設計説は誤情報 - 産経ニュース
【速報】皇居内に中国籍の男性が許可なく入構 通勤時間帯で身分確認されずか
中国共産党・習近平総書記 台湾最大野党・国民党の鄭麗文主席と北京で会談
京都小6行方不明「海外旅行に行くと聞いた」 小学校は厳戒の始業式
【独自】「ホルムズ海峡は航行可能」ペルシャ湾の船が無線受信
ファーストリテイリング柳井正氏「世界経済、戦争続くが分断はされず」 - 日本経済新聞
トランプ氏、保守派論客を長文投稿で痛烈非難 米イラン戦争への批判受け - CNN.co.jp
「お嫁さんにしてね」は色恋営業か 「20億円貢いだ」男性が起こした損賠訴訟の高い壁 - 産経ニュース
米保守内紛 トランプ氏、対イラン攻撃に反対する右派コメンテーターを非難 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
ロシア、ノーベル平和賞の人権団体に活動禁止処分 独立系新聞を家宅捜索 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
ネタニヤフ氏の汚職裁判再開へ、戦時制限緩和で 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
＜政治部取材メモ＞転覆死亡事故を直視できない共産党 幹部「沖縄では報じられていない」 - 産経ニュース
ネタニヤフ氏、レバノンと交渉表明 ヒズボラ武装解除へ攻撃は続行 - 日本経済新聞
停戦に安堵するテヘラン市民 市内には「勝利」と「不安」の声 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
中道、沖縄の元衆院議員らが辺野古移設中止を提言 執行部に党内議論開始を要請 - 産経ニュース
イラン革命防衛隊が「機雷地図」公開 ホルムズ海峡南側の通航を禁止 - 日本経済新聞
児童買春容疑で日本人逮捕 ラオス警察、宿泊先に強制捜査|47NEWS（よんななニュース）
イスラエル首相、レバノンとの和平交渉開始指示 米で来週開催 | ロイター
「どこにでもトランプ」の公共空間 公園、紙幣… 虚栄超える危うさ [トランプ再来]：朝日新聞
ネタニヤフ氏の汚職裁判12日に再開 イスラエル、非常事態宣言解除で | ロイター
「選挙制度全体を変えるのが筋でしょう」国民・参政・みらいの3トップが座談会で一致団結「数で押し切るな」 | 文春オンライン
青切符詐欺で広島の高校生が被害 「反則金」2000円、その場で手渡す - 日本経済新聞
「中山美穂さん長男が20億円相続放棄」報道を例に質疑 参政・塩入氏が税制見直し求める - 産経ニュース
日本のレアアースに勝算は──中国の輸出規制、南鳥島の試掘成功をどう見るか（Yahoo!ニュース オリジナル 特集）
自作ボードゲーム10種超 参加強要の消防士長を懲戒処分 愛知 | 毎日新聞
米共和党、トランプ氏の戦争権限制限する民主党の試み阻止 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエルのミサイル防衛導入検討 自民・小野寺氏「実戦で成果」
【速報】銘柄米3983円/5kg 去年2月以来の3000円台 全国スーパー約1000店舗 農水省
【速報】農水省、食品用資材の流通状況把握へ|47NEWS（よんななニュース）
米国防総省、ナンバー3によるバチカン大使「恫喝」報道を否定 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
辺野古移設現場を研修旅行で見学「沖縄県の平和学習の考え方と共通」 玉城知事が認識示す - 産経ニュース
性別変更で女性刑務所に収監されるはずが逃亡の独ネオナチ、チェコで拘束 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
沖縄・辺野古沖転覆事故、運動関係者の声は ｜ 週刊金曜日オンライン
イラン攻撃の軍事機密で2600万円稼ぐ 戦争も賭ける予測市場の危うさ - 日本経済新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
アメリカの諜報機関が敵対組織の生産性を落とすために作成した『サボタージュマニュアル』はみんな読んだ方が良い「うちにもスパイがいるのか？」 - Togetter
小5の娘が新担任から「お守りをランドセルにつけるのは禁止。特定の宗教の物を身に着けるときは親の申請が必要」と言われたらしい→「信仰の自由」とは - Togetter
仕事ができない人と働いてて「言っても無駄」というフェーズは通り過ぎた 目の前にいるけど"どうでもいい"と思える方法を教えて - Togetter
ダイソーの種で育てやすいのはどれか - 東雲製作所
「女児の帰宅後の情報量」と「男児の帰宅後の情報量」にはものすごい差があって、男児は枯れた花しか出さないし女児は歩く情報局みたいだ - Togetter
「ささみを茹でた後に冷ましてたら猫に茹で汁を盗まれた」水分補給のためのアイデアとして定評があり、感謝してる飼い主さんが多数いた - Togetter
コープの配達員、おそらく服を洗っていないか風呂に入っていないかで悪臭が酷い…袋にまで臭いが移っている。営業所に伝えても改善されないのでパルシステムに変えるか… - Togetter
アメリカのメイン州の兄貴「もうすぐフィドルヘッドの季節だ！待ちきれない！」日本人「アメリカでも山菜食べるんか！？！？」 - Togetter
クロ現で就職氷河期世代の子供が一人で貧困に困っていたのに「自己責任だから」と生活保護を拒否しているのを見ていて、自己責任論や貧困の連鎖に思うところがある - Togetter
近所の小学生と道ですれ違うと礼儀正しく挨拶してくれるので感心していた→友人からあることを教わって以降、小学生の影があるとメタルギアのスネークの様に移動するようになった話 - Togetter
お坊さんなので言いますが、この国の「みんなで楽をしよう」とせず「みんなで苦しもう」とする風潮はあまりよくないと思います。 https://t.co/gQpFpDAdnH— 青しょうが (@atahuta123) 2026年4月9日
「ガチすぎて笑えない」ギャンブルで大負けした人は映画版『カイジ』みたいに暴れるのではなく絶望で動けなくなったり放尿してしまうこともある、という話 - Togetter
「オペレーションが不安定になり品質低下でコケる」数年で全国に270店舗展開したが5,800万円で売却という結果になった「鰻の成瀬」 その急拡大を怪しむ声が続々と - Togetter
近所の花見が「なおご家庭のおかずを何品か持ち寄ってください」形式だったせいで女性陣が誰も参加しない流れに→「なぜ家庭のおかずなのか」「不公平が出るやん」 - Togetter
「ショックすぎて立ち直れない」水道の請求予定額がまさかの10万円超え… 気付かぬうちに普段使ってないソーラー給湯機から漏水し、とんでもない請求額になった話 - Togetter
「友だちともっと遊びたかった。あのときのぼくの時間はもう二度と戻ってこない」小3から小学校卒業まで週3で塾に通った子どもが涙の訴え… 子どもを追い詰めた「親心」 - Togetter
新入社員の子に教えてて、分からないことがあるか聞いたら「どこが分からないのかが分からないです」と言われて思わず「私もそうだった」と返答… 確かに覚えること多すぎる - Togetter
「俺たちの教科書が繋がってる〜！！」と盛り上がる息子たち。— Simao55 (@Simao_55) 2026年4月9日
見てみたら本当に凄かった😳！
何これ、凄すぎ！！ pic.twitter.com/sWn0GaOU9p
うちの猫は遊んでほしいときにおもちゃを持ってくるんだけど、人間が応じられないと「このおもちゃじゃダメなのかも」と考えるみたい - Togetter
「こんなばあに何を聞きたいんや？」地域に長年住まう老女（91）を訪ねなければ判明しなかった…滋賀県に現存する“謎の遺構”の“まさかの正体” | 文春オンライン
De mon expérience l’été c’est la moins bonne saison pour un voyage touristique au Japon :— Mathieu 🇯 (@tokyovisite) 2026年4月9日
😶 trop humide
🥵 la chaleur baisse peu la nuit
🫠 UV très fort
🤕 forte chaleur humide dure à supporter voire malaises
🦟 les moustiques (Tokyo…)
🌀 risque + élevé de typhon
🤯 le monde https://t.co/BGXGe8HcDP
入社したての頃に、何したらいいか分からなくて周りの人に聞きまくっていたら、そのうちの一人から「作業中に話しかけないでもらっていい？」と言われて怯えたけど、でも何したらいいか分からないしなと思ってその後も仕事を探し続けていたら、一歩先まで提案してくれる所が𓆟さんのいい所、まで育った— 𓆟 (@ureitos) 2026年4月9日
新入社員に自分の給与明細を示して人事に止められたけど良い先輩では？なお雇用契約に公開してはいけないと書いてあることがあるので注意 - Togetter
いじめもない、家庭トラブルもない、学校も普通、けがも病気もないけど学校に行かなくなってしまう「マイルド不登校」が増えているらしいという話 - Togetter
「橋上北改札口」— まさし (@osaka_nakagawa) 2026年4月9日
ここに改札口があれば、グランフロント方面へ行くのにどれだけ便利であっただろう。そう思うのは、私だけでしょうか？
目の前のエスカレーターが干渉し、スペースが厳しいのはわかります。しかし、それでも前を通るたびに「あればな」と思ってしまいます。
工夫の余地はなかったの？ pic.twitter.com/GjYSzXuqZo
高市総理が家事や仕事で寝れないの、夫が介護サービス受けることを承諾したら6割くらい解決するのでは→滝川クリステルの子育ての話を知り「そういうことなんだろうな」 - Togetter
イギリス人から無茶ぶり『日本人は割とカジュアルに俳句を詠めるらしいね？』→『春が来た 美味しいドーナツ 食べたいな』と詠んだらまさかの指摘が入った - Togetter
1週間近く右耳の聴こえが悪く、不安の中ついに耳鼻科を受診→聴力検査の結果バカデカい耳垢が溜まっていただけで終了、5分2410円の耳かきを達成 - Togetter
しゃぶ葉ってお肉だけ注文して出汁は隣の席の人のを使ってしゃぶしゃぶしても大丈夫ですか？「こいつは何を言ってるんだ」 - Togetter
午前退勤した後輩から悲壮な声で電話がかかってきたのでこれは重大ミスかと身構えたら、とあるものを託すお願いだった「お安いご用だ！」 - Togetter
アキバの客引きを回避する3つの方法は「イヤホン」「何も持たない」「ガン無視」です→実際無視するのが1番だが、4つ目の選択肢を挙げる人たちが多数 - Togetter
東日本大震災の被災地支援で泥かきをしていたおじいさんと仲良くなったが、名刺交換したら「京大名誉教授」と書いてあって腰を抜かした思い出「何その在野の超一流プロ」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ネタバレ記事は許されるか、「文字だけで本質伝わらない」と無罪主張…「ゴジラ」上映する異例の裁判に : 読売新聞
Windows 11でClaude Codeのマルチエージェント開発環境をホントの1から構築してみた 〜WSL + Arch Linux + tmuxで画面分割表示まで～ | DevelopersIO
社内業務をAIに開放 — 自社MCPサーバー群一挙公開！
RAGとAgentic Searchの戦争を 終わらせに来た!!!
Gemini for Home の早期アクセスを開始：AI でご自宅をより便利に
YouTube上のJRA関連コンテンツの取り扱い JRA
いきなりこれが発出されたのは、私の一筆啓上のせいな気がしてならないが（とても偉い人からメッセージ頂きました）。ただ、NGを強く打ち出すだけでは— 須田鷹雄 (@sudatakaoshoten) 2026年4月9日
・メディアは使えない
・人気のあるユーチューバーとかはチクられるから使えない（←本来イリーガルでも、JRAに反射的利益がある）…
DuckDBとTaskfileで作るBQ×スプレッドシートの使い捨てEDA環境 - エムスリーテックブログ
GitHub Copilot CLIを"タダ"で体系的に学べるコースをやってみた
なぜグーグルは日本独自「Pixel 10a」を発売するのか 価格も日本の規制にマッチ【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch
Claude Codeくんのデフォルトeffort levelをmaxに固定する
東京地裁、オンライン決議認めず 会議は法令違反|47NEWS（よんななニュース）
セブンイレブンのこれ何？ pic.twitter.com/IDotVEylpH— 木村カレラ (@nisinobita) 2026年4月8日
「トロイの木馬除去費用」セブンイレブンのこれ何？→持っていったら店員さんが優しく諭してくれます - Togetter
オブジェクトストレージ ファイル書き込み時の整合性チェック仕様変更についてのお知らせ | さくらのクラウドニュース
「YAPC::Tokyo 2026」、東京ビッグサイトで開催します!!! - YAPC::Japan 運営ブログ
男性に「ノー」と言っただけで刺される オンラインではびこる女性蔑視、暴力を助長か ブラジル 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
インタビュー：原油供給不安、中ロ連携で対日情報工作か 明大教授ら分析 | ロイター
――対日情報工作の概要は。
発端は、３月８日に確認されたＸ（旧ツイッター）への投稿だ。ロシア政府との関係が疑われるアカウントが「日本の大手石油会社がロシアからの石油輸入を再開した」といった趣旨の情報を英語で発信した。もちろん、２０２２年のロシアによるウクライナ侵攻以降、日本はロシア産原油の輸入を原則停止している。名前の挙がった各社も投稿内容を否定した。
なんで病院Google口コミはOKで裁判官はダメなんだよ https://t.co/if8eFPEZfK— 竹内翔祐:新橋の開業医 ニュー新橋ビル住人 東京ﾋﾔﾘﾊｯﾄ (@takenaika) 2026年4月10日
AIエージェントはGUIの世界を殺すのか：小寺信良のIT大作戦（1/4 ページ） - ITmedia NEWS
転職してエクセルファイルを読み解いてHTMLに変換する仕事をしていたが、悪役令嬢は出てこないし、勇者パーティーも追放されなかった話
『日本の猫画像を見ると「あ、日本の猫だ」と分かるようになってきた』海外との交流が盛んなTwitterで「日本の猫って輪郭が丸いよね？」と評価される - Togetter
当社のクラウドサービスへの不正アクセスに関するお知らせ｜株式会社いえらぶGROUP
SUUMOからのお知らせ
現時点において、当社が提供するサービスへの不正アクセスによる攻撃・侵入は確認されておらず、また、当社からお客様情報が漏えいした事実も確認されておりません
一部SNS・メディア等での情報漏洩の指摘について | お知らせ | 株式会社CHINTAI
本件につきまして、事実関係の有無を含め、調査を実施いたしました結果、当社からのお客様情報の漏えいの事実は確認されませんでした。
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城を見たのできっとわかりあえる記事を書いた - あのにますトライバル
ザ・ワールド再現したらやばいw— おーやん⚡️ストフェス (@bujerman) 2026年4月9日
頑張って能力発動してるのえらい pic.twitter.com/caDrDGXwN5
【子育てちゃん】教科書に登場した女子高生キャラクター、ネットで人気になるも公式から声明が出される - posfie
D&D新和版の終わり｜川本幸作
メスガキ竹取物語（1/2） pic.twitter.com/AmZAn3tnvb— 冥玄キトラ🐢🐯新作準備中 (@asukakitorabb) 2026年4月10日
某公式声優さんの動画を見て描いたトリッカル/ｽﾋﾟｷの４コマ #トリッカル pic.twitter.com/xlucAzfrLo— 秋雨シュウ (@ShuAkisame) 2026年4月9日
2026年4月10日
アニメ『デート・ア・ライブF Last Date』ティザーPV - YouTube
【ED映像】TVアニメ『MAO』ノンクレジットエンディング｜TV Anime MAO Ending｜TRUE「呪愛」 - YouTube
TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」ノンクレジットエンディング映像|愛美「ドラマチック逃避行」 - YouTube
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『フロントミッションサード:リメイク』パッケージ版 トレーラー - YouTube
トリトドン基地 pic.twitter.com/Bdb8wetMus— ドゥビドゥバ (@gerogero00001) 2026年4月9日
小学生の頃から、アマ大会では基本的に年配の方に王将を譲るようにしていました。— 林 隆弘（Takahiro Hayashi） (@takhaya) 2026年4月10日
将棋ウォーズでは、そうした心理的な上下関係をなくすため、完全に同格の「双玉」を採用しています。 https://t.co/TW757haMpN
400億おめでとう㊗— なしゅび🍆 (@ggggteketeke) 2026年4月9日
映画お疲れ様でした！ pic.twitter.com/oRXRfKcUbC
死に戻り pic.twitter.com/VUI5lF5EMk— tenten (@tentenchan2525) 2026年4月10日
TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニング映像に関するご報告 - WITSTUDIO
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
英、K・ウェストの入国を拒否 出演予定の音楽フェス中止に 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
リオ五輪の競技場で火災、屋根の半分が焼失 - BBCニュース
昨日4月9日— 藤村忠寿 (@fujiyansuidou) 2026年4月9日
水曜どうでしょう新作ロケが終了しました
どこかで情報が漏れたとしても
絶対に！
なにも聞かない方がいいですよ
【記事全文】【藤井聡太名人と一問一答】名人戦第1局で糸谷哲郎八段に先勝「構想力が問われる局面が非常に多かった」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
【名人戦】藤井聡太名人に敗れても「糸谷ワールド」全開 「斬新」糸谷哲郎八段見せ場たっぷり - 将棋 : 日刊スポーツ
プロジェクト・ヘイル・メアリー 感想 | Privatter+
【独自】お笑い芸人・長州小力さんを道交法違反の疑いで書類送検へ 東京・中野区役所前で赤信号を無視、免許証の期限も2か月近く切れる 警視庁 | TBS NEWS DIG
今月いっぱいで騎手を引退することを決意致しました。— 石神深一騎手公認 障害ジョッキー応援X (@kawarabanHB) 2026年4月8日
理由はいろいろとありますが自分のレース組み立ての悪さ、騎乗スタイルが悪くなり結果が出せなくなったことが1番であります。期待に応えられない悔しさ、関係者、ファンの方々に本当に申し訳ないと思いました。…
「好きな映画について教えてください」面談で想定外の質問をされてテンパり「ネタバレはしてほしくないタイプですか？」と確認してしまった話…それは大正解なのでは？ - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
万博グルメで22万食を記録した大人気メニュー「ワンハンドBENTO」が進化して百貨店出店に初挑戦！4月29日にリニューアルオープンするあべのハルカス近鉄本店 惣菜エリアでほっかほっか亭常設店舗が登場！ | 株式会社ほっかほっか亭総本部のプレスリリース
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2026年4月9日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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