2026年4月10日のヘッドラインニュース

入社したての頃に、何したらいいか分からなくて周りの人に聞きまくっていたら、そのうちの一人から「作業中に話しかけないでもらっていい？」と言われて怯えたけど、でも何したらいいか分からないしなと思ってその後も仕事を探し続けていたら、一歩先まで提案してくれる所が𓆟さんのいい所、まで育った