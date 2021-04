2021年04月10日 09時00分 メモ

「心の知能指数」が高い人はフェイクニュースを見つけるのが得意だと判明



インターネットが発達した現代においてフェイクニュースの拡散は大きな問題となっており、研究者らによってAIを用いてフェイクニュースを検出する試みや、フェイクニュースへの抵抗力を得られるゲームの開発も行われています。新たな研究では、自分や他人の感情を知覚して制御する「心の知能指数(EQ)」が高い人ほど、フェイクニュースを見抜く能力が高いことが示されました。



Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246757



Fake news: people with greater emotional intelligence are better at spotting misinformation

https://theconversation.com/fake-news-people-with-greater-emotional-intelligence-are-better-at-spotting-misinformation-157265





インターネット利用者やSNSのユーザー数が増加した結果、2016年にイギリスで行われたEU離脱の是非を問う国民投票や同年のアメリカ大統領選挙といった重要な政治的イベントにおいて、SNSを中心に広がったフェイクニュースが結果に影響を及ぼしたことがわかっています。また、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックでもフェイクニュースが拡散され、「COVID-19の流行は5Gが原因」とする陰謀論が広まったり、ワクチンに対するフェイクニュース拡散防止にSNS各社が追われたりしています。



フェイクニュースを拡散する人の中には、大衆の意見を変えて政治に影響を与えようとする強い政治的意志を持って活動している人もいるものの、その多くはフェイクニュースの拡散によって得られる金銭的な利益が目的だとのこと。



金銭的な利益を得るためにフェイクニュースを拡散する人々は、極端だったり野蛮だったりする主張を行って大衆の興味を引き、自身が運営するウェブサイトにアクセスするように誘導し、広告収益を得ています。主張が極端であればあるほど人々がクリックしたり共有したりする可能性が高まるため、フェイクニュースはより極端な内容になりがちです。





フェイクニュースがさまざまな面で問題となっている中、研究者らは「どういう人がフェイクニュースにだまされやすいのか?フェイクニュースを見抜く能力が高いのはどのような人か?」といった点の研究を進めています。2019年には、カナダ・レジャイナ大学の心理学者であるゴードン・ペニークック氏が、アメリカの偏向した政治情勢に関わるニューストピックを用いて、フェイクニュースに影響を受けやすい被験者とそうでない被験者の違いを評価しました。その結果、「分析的な思考ができるかどうか」が、フェイクニュースを見抜けるかどうかの主要な因子の1つだとわかったとのこと。



さらに、イギリスのストラスクライド大学やグラスゴー大学の研究チームは、ペニークック氏の研究をさらに発展・補完するための実験を行いました。研究チームはイギリスに住む87人の被験者に対し、健康・犯罪・移民・教育・気候変動といったさまざまなトピックに関するニュースを見せました。このニュースには正しいものもあればフェイクニュースもあり、被験者らはそれぞれのニュースについてどれほど信頼できるかを回答しました。研究チームが被験者の回答を分析したところ、被験者は100%の精度で本物のニュースとフェイクニュースを区別することはできなかったものの、平均するとフェイクニュースに疑念を持ちやすい傾向がみられたそうです。



こうしたフェイクニュースには「過度に感情的で誇張されたコンテンツ」が含まれていることが多いため、研究チームは「自分の感情を知覚してコントロールしたり他人の感情を理解する『心の知能』が高い人ほど、コンテンツの感情的な部分と事実を区別して考えることが可能となり、フェイクニュースを見抜く能力が高くなるのではないか?」と考えたとのこと。そこで被験者に対して心の知能指数(EQ)を測定するテストを実施し、判明したEQとフェイクニュースを検出する能力の関連を調べました。



その結果、研究チームの予想通りに「EQが高い人ほどフェイクニュースを見抜く能力が高い」という傾向が明らかになりました。既存の研究では、心の知能は訓練を通して改善することができることが示されているため、研究チームは今回の結果を受けて、「フェイクニュースを検出する能力を上げるために人々のEQを向上させる方法」の開発に取り組んでいるとのことです。