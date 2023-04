日本全国の「24時間営業のガソリンスタンドが存在しないエリア」をまとめた地図が超便利

・関連記事

ガソリン10万リットル以上がガソリンスタンドの給油機から盗まれる - GIGAZINE



石油ファンヒーターにガソリンを誤って給油してしまったらどうなるのか? - GIGAZINE



車の未来が「電気自動車一択」である理由とは? - GIGAZINE



電気自動車はガソリン車より大幅にエネルギー効率がいい、その理由とは? - GIGAZINE



1回ガソリンを満タンにしただけで約8兆円の請求をされた男 - GIGAZINE

2023年04月10日 23時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.