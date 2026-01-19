2026年1月19日のヘッドラインニュース
フツーの女子大生がFXで2000万円稼ぐべく奮闘する姿を描くマンガ「FX戦士くるみちゃん」のTVアニメ化が決定しました。放送は2026年予定で、ティザーPVが公開されています。
TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」公式サイト
https://fxkurumi-info.com/
TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」ティザーPV【2026年TVアニメ化決定!】FX Fighter Kurumi-chan Teaser Trailer - YouTube
©でむにゃん・炭酸だいすき／KADOKAWA／「FX戦士くるみちゃん」製作委員会
ティザービジュアルはこんな感じです。
原作マンガは『月刊コミックフラッパー』連載で、既刊8巻。2026年1月22日に最新9巻が発売されます。
Amazon.co.jp: FX戦士くるみちゃん 1 (MFコミックス フラッパーシリーズ) : でむにゃん, 炭酸だいすき: 本
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
カップ麺を食べようとしたら急用ができたときに見る動画 - ニコニコ動画
日本の民よ、怯えろ、竦め！— でるとん(🇺駐在×クレカ=happy🎉) (@Jpnexpatstudies) 2026年1月16日
これが$40(¥6,000)したアメリカの弁当、
否、
Bento boxだ‼
右で見切れてるのは致死量を超えた醤油だ🐟
良い子のみんなは絶対に注文するんじゃないぞ☝ pic.twitter.com/ACqoWxgXBa
定期的に軍人が確認しにくる作業用動画見つけたからこれで作業に緊張感が出て捗る pic.twitter.com/URjVuxoSE5— けぬた(KENUTA)｜ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ (@kenu_hachi) 2026年1月16日
手前から— 長崎バイオパーク公式 (@ngsbiopark) 2026年1月18日
ウサギ、ウサギ、ウサギ、ウサギ...？#ジュラン #グリーンイグアナ#長崎バイオパークpaw pic.twitter.com/En7mPMi5wA
I've never seen a better masterpiece than this, this is the best version 😍 pic.twitter.com/YDsUPOzVAF— Fellana (@lanaflverde) 2026年1月17日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
HPVワクチン論文に何が起きているのか 異例の公開質問状を読み解く（高山義浩） - エキスパート - Yahoo!ニュース
AIと研究不正②：Geminiの超危険な親切｜川原繁人のnote（言語学者・音声学者）
たらればさん、川村裕子です。この間は、西武でありがとう存じました。また日記文学に言及してくださり、ありがとうございます。『紫式部日記』や『和泉式部日記』は公開が前提の日記文学なんです。もっとすごいことになりますが……。それで『紫式部日記』の清少納言評のあたりは「書簡体」ということ… https://t.co/rZ5BHQoKCg— 川村裕子@蜻蛉日記 (@kagekageko) 2026年1月18日
【特集】京大 国際卓越研究大学 認定へ 「歴史的な大規模改革」で目指す姿 | 京都大学新聞社／Kyoto University Press
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】米大統領は、グリーンランド領有を支持しない国々に関税を課すことを示唆した：時事ドットコム
トランプ氏 “グリーンランド領有 同調しない国々に関税”示唆 | NHKニュース | グリーンランド、トランプ大統領、アメリカ
自民・森山前幹事長 首相の台湾答弁「言わなくてもいい発言だった」 - 日本経済新聞
国民民主、子育て支援金を廃止 「もっと手取り増やす」―衆院選政策案：時事ドットコム
食料品の消費税率、「時限的にゼロ」案 高市政権の衆院選公約に浮上 | 毎日新聞
事実婚の遺産相続、認めず 大阪高裁、別姓希望の夫婦 | NEWSjp
高市氏が１位 周辺4カ国首脳の好感度＝韓国世論調査 | 聯合ニュース
なぜ新党結成？公明・学会の事情◇電撃解散で急展開：時事ドットコム
新党名につく「中道」とは？ 由来は仏教、政治的に見ると「宝の山」 [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合][立憲民主党][公明党]：朝日新聞
「行政指導には応じない」釧路メガソーラー問題、日本エコロジーが指導を拒否し伐採強行 調査巡り市と対立 HTB北海道ニュース
アメリカに支払う「兵器ローン」3000億円増加か 2023～2025年度分、円安の影響で 会計検査院：東京新聞デジタル
郵便局におけるミニストップ取扱商品（食品・日用品など）の試行販売開始 - 日本郵便
【速報】自民、衆院選で裏金議員の比例重複を容認へ|47NEWS（よんななニュース）
妻を数十人にレイプさせた男、余罪の捜査拡大 仏 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
もし前回衆院選で中道改革連合があったら？ 議席試算、結果は第1党 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
トランプ氏、欧州８か国に１０％の追加関税表明…グリーンランド領有反対「危険なゲームに興じリスク招いている」 : 読売新聞
トランプ氏が中間選挙「行うべきでない」と発言し物議…報道官は「ただの冗談」と説明、食い下がる記者に「真に受けているのはあなたのような人だけ」 : 読売新聞
米国民の過半数、トランプ氏の優先順位は「誤っている」 CNN世論調査 - CNN.co.jp
首相との意思疎通できてなかった 自民幹事長、衆院解散巡り認める|47NEWS（よんななニュース）
「迷惑でしかない」 36年ぶり「2月衆院選」なら受験シーズン直撃 | 毎日新聞
・野村證券→放火強盗殺人未遂— ちゃわんご＠投資の沼 (@chawan_wabita) 2026年1月17日
・金融庁出向中の裁判官→インサイダー取引
・三菱UFJ→金庫から十数億盗難
・損保ジャパン→証券偽造約8000万円詐取
・三井住友信託→証券代行部部長がインサイダー取引
・東証社員→インサイダー取引関与
・ネット証券→セキュリティ突破されて勝手に持ち株売買される…
Jリーグと秋田市との議事録。#秋田 #秋田市 #ブラウブリッツ秋田 #Jリーグ— 若松尚利 n_waka 🍏 元・万博マニア / 秋田市議会議員 / ネットメディア&デザイン屋さん (@n_waka) 2026年1月16日
開示は無料ですが、写しの交付にはコピー代の110円かかっています。
有償のものを有権者にも分かる用に無料で公開していいのかビミョーかもしれませんが、議員が手に入れた市の資料なので、出しておきます。… pic.twitter.com/qYQvt5F8HJ
プルデンシャル生命保険の社員ら約100人が約500人の顧客に対し 30億円超を着服した件。その主な事例— 官報ブログ (@kanpo_blog) 2026年1月18日
------------
・架空の金融商品への投資を持ち掛け、プルデンシャル生命の申込書類 や、プルデンシャル生命の社名が記載された書面を利用し金銭を受取… pic.twitter.com/5S0ft3LLdm
「当然合憲」公明・西田氏、安保関連法巡り「新党は賛同する人が参加」 立民は違憲掲げる - 産経ニュース
米、紛争解決の新国際機関構想 トランプ氏に全権、報道 | NEWSjp
衆院解散に賛成36%、反対50% 内閣支持率は高水準 朝日世論 [衆院選（衆議院選挙）2026][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
衆議院選挙:新党「中道」参加への事実上の条件、安保法制合憲・原発再稼働の容認…公明・斉藤代表が見解 : 読売新聞
大阪ダブル選、自民・公明など擁立見送り決定 無投票の可能性も | 毎日新聞
こども家庭庁、学校で生徒同士の暴力行為の“動画拡散”問題で対策取りまとめ（2026年1月16日掲載）｜日テレNEWS NNN
【独自】歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者を現行犯逮捕…飲食店のドア蹴り壊す「酒に酔っていて覚えていない」容疑否認｜FNNプライムオンライン
【記事全文】歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者を現行犯逮捕 中村屋一門のホープ 2月に初代中村舞鶴襲名予定 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
「覚えていない」歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者を逮捕 店のドア破壊か | 毎日新聞
立民の安住幹事長、辺野古移設に「ストップは現実的ではない」 中道の方針説明 - 産経ニュース
移民と社会：「排外主義は怖い」 外国人規制強化、コンビニ大手首脳が抱く危機感 | 毎日新聞
長期金利 2.27％まで上昇 1999年2月以来 約27年ぶりの高水準 | NHKニュース | 金利、金融、衆議院選挙
【ライブ】高市首相“今週23日に衆議院解散”表明 | NHKニュース | 衆議院選挙、高市内閣、衆議院
＜竹内英明元兵庫県議の死から1年＞【1】ゆかたまつり（上）転がり膨らむデマ 発言ねじ曲げられ|リッチページA|神戸新聞NEXT
P-26-1_電磁加速システムの洋上射撃試験 - YouTube
新党 中道改革連合 基本政策を発表 “食料品の消費税率”“存立危機事態 自衛権行使”は | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、国会
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
愛知県岡崎市が夫婦とみられる80歳前後の高齢男女について情報を公式サイトで募る 2人について「80代にしては若い」という意見や過去の失踪事件との関連も指摘される - Togetter
多国籍の人々が働くNYの企業にいた時、多くの人々が昼食時は特定の料理しか食べていなかったが、日本人と50%程の韓国人だけが他国の料理にも積極的に挑戦していた - Togetter
言語学者としてコメントします。要点は— 丸山 岳彦 / Takehiko Maruyama (@maruyama_take) 2026年1月17日
・元ポストの「15分の会話で「まぁ」が92回」は、通常の2倍。
・「フィラーが多い＝準備不足・自信がなさそう、致命的」は状況次第。
・「「まぁ」「なんか」を使いたくなったら一呼吸おく」は、無理筋？
以下、連投します。数字は最後に挙げる参考文献です。 https://t.co/h24hFhFCB1
面接で「あのー」「まぁ」といったフィラーが多い人は「今考えながら話してる時点で準備不足」と不採用になりがち←「職業による」等と批判が多いが一理ある？ - Togetter
「トクリュウや暴力団が可愛らしい、と思えるレベル」プルデンシャル生命保険、社員約100人が500人の顧客から金銭を詐取、着服などを行い被害総額は計31億円に上っていた - Togetter
石垣島のビーチに何やら奇妙なものが漂着していたが… 何ですか、これ？通報案件？教えて→有識者らが集まり、その正体について有力な情報が提供される - Togetter
今回奮発して事前に座席指定料金払って最後尾の窓側並び2席取ってたのに、通知も何もなく座席変更されて今これ https://t.co/8PyhXja8mo pic.twitter.com/ATPNGQ8x3A— 旅する音楽家🇦🎹🎻✈ (@music_and_trip) 2026年1月16日
ファミレス来たら、間もなくラストオーダーですって言われたからはーい！って急いで頼みました、店員さんにこれ以上頼んでもお作りできませんので〜。と声かけられて、わかりました〜と10分待ってたら「厨房閉めてしまってもう頼んだものすら作れません」と言われて意味が分からん理解不能すぎた…突然…— 松井 祐香里👑ほくりくアイドル部 (@yukarihime04) 2026年1月16日
弊社代表 藤﨑忍より— ドムドムハンバーガー (@domdom_pr) 2026年1月16日
ドムドムを応援してくださっている皆さまへ🐘
この度、（株）レンブラント・インベストメントから（株）ドムドムフードサービスの株式を取得し、マネジメント・バイアウト（MBO）を実施いたしました。… pic.twitter.com/tBif28wxq9
男子トイレの高回転率は— あぶぶ＠健全 (@abubu_newnanka) 2026年1月16日
・他人のチンチンが見える距離でオシッコする
・オシッコしたあと拭かない
の過酷な小便器環境で成り立ってるので、女子トイレ側はそもそもこの高回転率を目標値にしちゃ駄目だって。
弁護士が語る「法律相談で一番辛いのは『明らかに相手が悪いのに、証拠がないから勝てない』と伝える瞬間」…法律は"弱い者の味方"ではなく"準備した者の味方"である事実 - Togetter
暴行動画がSNSで拡散されていた事件で、熊本市の中3男子生徒を傷害容疑で逮捕… 「腹が立った」という理由で熊本市内の商業施設で別の男子中学生にけがを負わせる - Togetter
(･～･ ).｡oO(昔からこれ、輸入できない？って聞かれる回数が一番多い商品なんですよね。— 三幸貿易公式 (@SANKO_TRADING) 2026年1月17日
残念ながら輸入できないのです（安息香酸Naが指定品目以外で使用禁止の為）。
なので個人使用目的で買ってくるしか無いのです。
但し、他人に渡したり販売したら食品衛生法違反です。… https://t.co/0UGbjZYKfw
「暖かい部屋で食事をしたかった」ネットカフェで代金7622円を払わなかった60歳男が逮捕された事件、福祉に繋がるより即ワンストップでバグだと感じられる - Togetter
麻酔薬の生産ラインが止まってて麻酔薬は入荷未定で歯科用金属は金が品薄なせいで高騰して品薄になっておりこのままでは歯科治療ができないの恐れがある - Togetter
わたしのポンピドゥー・センター（2026.1.18追記） - 偏愛トラベラー | 田村美葉
1月15日、東京・杉並区のアパートで強制執行に訪れた執行官ら2人が刺され、1人が亡くなる痛ましい事件が起きました。逮捕された男性は「生活保護を打ち切られた」と供述していると報じられています。報道によれば「保護を受けながらスキマバイトを始めたが、それが原因で保護を廃止された」とのこと。… pic.twitter.com/BufxdEcuBs— 佐々木大志郎｜年末年始支援のクラファン挑戦中！ (@dai46u) 2026年1月17日
お世話になります— らーめん 護什番 (@5ojyuban) 2026年1月17日
SNS配信者の方々になんですが
苦手そうなら大残しをしてまで活動を頑張らないでほしいと思います。
特に今日うずら増して、うずらすら残して帰る配信者の方、投稿したらしっかりお前大残しだよなとコメントしますね
食えないで困ってる人など沢山いると思います
頼みますよ
SNSの前に、まずは先生に相談して— タガメ＠沼の底から (@tagamekamo) 2026年1月17日
だってさ。
忘れないでね。
名古屋の教育委員会は、いじめで自殺した子の親に、
「いじめをした子を加害者とは言わないでください」って言いに行ったんやで？
教育委員会も加害者を守るんやで？
担任の先生に相談？…
つくづく外国人技能実習制度の失敗は残念だ。— 星野茂樹（『解体屋ゲン』原作者） (@KowashiyaGEN) 2026年1月18日
うまく機能していれば、毎年50万人単位で民間人の相互理解者を40年以上生み出し、それはアジア全域の安全保障に寄与したはずなのに…。…
私が伝えたかったのは、動画が出回り続けることを肯定しているわけでは決してなく、６省庁がいじめの根本的な解決を話し合うよりも先に、会議後すぐ「動画削除」を要請したというその優先順位に、違和感があったということです。…— 小杉沙織 (@saorin0212) 2026年1月18日
説明しよう！— 山吹オルカ🅨オタク医師時々VTuber (@YamabukiOrca) 2026年1月19日
整形外科とか接骨院とか鍼灸院とかいろいろあってわかりにくいと思うけど、いちばん大きな違いは「国家資格の違い」なのだ！… https://t.co/dH1wFeF4ni
これは郵便局の立地だけで描いた北海道マップです pic.twitter.com/WVauy2yR38— 地理Bの旅 (@chiri_b_geo) 2026年1月18日
私は何度も方々で説明してるんですが、これはインドの言語の2桁の数詞(11, 12, 13...19, 20-99) がものすごくイレギュラーな形をしているので学校で何度も暗唱させられるのと、それを2桁の掛け算の形で暗唱する一部の進学校が存在することをインド全体の教育と勘違いした日本人が広めた与太話です。 https://t.co/aIE49VWaI1— Aisanazman Marukwamy (愛沙奈まみ) (@marukwamy) 2026年1月18日
一家心中や親子心中、許せないんよ— のものも®エリンギ愛 (@nomonomo99) 2026年1月18日
父の会社が倒産したとき
祖母が「一家心中しよう」と言ってきて、強烈に怒りが込み上げたの思い出す。
当時中1だったけど「ふざけんな、死にたきゃ勝手に死ね！どんなことしたって生き延びてやる」って言った。子どもの人生勝手に終わらせようとすんな
これのせいで、田辺とか新宮市出身の大学受験生は全員和歌山市に"わざわざ泊まって"共テを受けるわけだが。— 見向きもされやん和歌山人bot☘ (@wakayamajin_bot) 2026年1月18日
このとき、確実に受験生は「紀南は不便である」という事実を強く実感してしまうわけで
大学卒業後に戻って来るモチベは一気に下がるし、人が減って当然…なんよな
紀南に共テ会場を。 https://t.co/PcLCnsQWx4
ジャンクフードばかり食べてると栄養が偏って「腹は減るがなんか食べたい」状態になる？→栄養価を気にするなら納豆と卵とサバ缶を食おう - Togetter
初めて無水カレーなるものを作ったんだけど、蓋が閉まらない状態からこれになるのマジでおもろいな「少し水入れたでしょ？入れたでしょ？ｗ」 - Togetter
『裏のハローワーク』など裏社会に関する著作がある草下シンヤさん、犯罪から足を洗いたい人に「無駄なタクシー移動をやめる」ことを勧める「職質対策は分かる」 - Togetter
自転車やバイクに乗ってる人なら、小直径タイヤが段差や障害物に弱くいかに恐ろしいのか…って分かるので、あの乗り物を被災地の足にという考え方は即却下すると思う。— 松田未来 新連載COMICユニコーンにて近日公開！ (@macchiMC72) 2026年1月18日
私はそういうのはスルーできるんだけど、元ギャル雑誌編集として「ギャル＝頭と性格が良く筋を通す」みたいな最近のギャルの歴史改変には心底ウンザリしていて、素行も悪いし軽犯罪上等だし世間から後ろ指さされてもギャルをやっていたというギャルの根幹にある価値をバカにしすぎだと思ってる。— 安原まひろ (@MahirOrihaM) 2026年1月18日
ギャルは素行も悪く軽犯罪上等な存在だったのに「頭と性格が良く筋を通す」みたいに歴史改変されている→創作に出てくるギャルや一部のギャル文化の話に - Togetter
本日、太宰府天満宮の御神木「飛梅」の花が開花いたしました。— 太宰府天満宮【公式】 (@dazaifutenmangu) 2026年1月19日
境内の梅は1月下旬から3月上旬にかけて開花し、2月中旬に見頃を迎える見込みです。
皆様のご参拝を心よりお待ちしております。#太宰府天満宮 #菅原道真公 #天神さま#菅原道真公1125年大祭 #飛梅 #開花 pic.twitter.com/7T8q7UISrp
最近、俺は「いじめをなくそう」より「いじめという言葉をなくそう」って思っているんだよな。いじめと言って拡散されてくる動画は、どうみても「暴行」「傷害」「集団暴行罪」下手すれば「殺人未遂」だ。それに対して「いじめ」という言葉はあまりに軽い。あと横で煽っている奴らは「現場助勢罪」な— 高知東生 (@noborutakachi) 2026年1月18日
あんなタイヤがちっちゃくて不安定なヴィークルが災害の時に役に立つわけないじゃん。荒れた路面や照明に乏しい道、乱れた交通状況で使っていい代物じゃない。危ないし邪魔。いらんとこにしゃしゃってこないでほしい。 https://t.co/VGKBUfZufN— bao (@baobabustroll) 2026年1月17日
いじめの調査をしていて、いじめた側が地元の有力者や権力者の子供だと、学校はもちろん地元の警察など、地元総出でいじめた側を守るための動きが起こり、時には調査を止めさせる脅迫文が届いたり、怪文書が出回ることすらあるという話 - posfie
若者狙う「後出しマルチ」 マチアプから消費者金融、あわや加害者に：朝日新聞
どこまでも「電話かける側」の目線なんだよなあこれ。— トモナリ (@trhttmnr) 2026年1月18日
仕事の手を止めさせられて、興味ない話を聞かされる「電話かけられる側」のことを一切考慮してくれていない。
1件アポ取るために99人に迷惑かけるこのシステム、そろそろなんとかならないのかなあ。 https://t.co/oeldDubRgz
公共を拒否し、国からの離脱を求める人々が社会を破壊する──『破壊系資本主義――民主主義から脱出するリバタリアンたち』 - 基本読書
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ThinkPad X1 Carbonがついに“開けやすい”時代へ。新構造のGen 14を詳しく見てきた - PC Watch
合唱制作の歴史が変わった。Synthesizer Vが実現した「16人AI合唱」という革命 | DTMステーション
(1/2)— ンバヂ (@nbaji9) 2026年1月16日
『好きな惣菜発表ドラゴン』の作者のンバヂです
引用元の動画の内容について、恐らく当事者や関係者やファンなどの皆様にとって重要な内容かと存じます
しかし全然関係がない自分の作品(発表ドラゴン)が巻き込まれており、また発表ドラゴンの使い方としても間違っております
(↓続き) https://t.co/JXDHBCe3uL
Let's EncryptでIPアドレス証明書を発行できるようになったので試した - ASnoKaze blog
アイコン、背景、プロフィールの記載は、実在している人間で動かしている垢を丸コピ。メルカリやヤフオクの無断転載詐欺サイトと同じ手法。これで機械で作ったランダム性ではない自然な設定を得ている。あとは、botと通報して本物にも被害が行くフレンドリーファイアー構造にしているか。… https://t.co/NbAwqIVoE5 pic.twitter.com/35fXN4E49q— dirG (@Dirg_rocketdyne) 2026年1月18日
協会のサイトの取組結果、— くるくるおばけ＠ブログ「大相撲取組内容」 (@kuru2obake) 2026年1月19日
四股名がテキストから「画像」になった件。
難しい漢字も表記できているけれど、
「検索」ができないー。
力士名を検索しても、該当取組を見つけられないの。
漢字でもひらがなでもダメ。
やっぱり「テキスト」じゃないと、不便だな…https://t.co/8uAsbPJWQa #sumo pic.twitter.com/yI4O3DBCIu
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
壁から抜けない足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
『葬送のフリーレン』第2期ノンクレジットオープニング映像／OPテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE／フリーレンOP - YouTube
『葬送のフリーレン』第2期ノンクレジットエンディング映像／EDテーマ：「The Story of Us」milet／フリーレンED - YouTube
声優業界には、あまり語られない暗黙の前提があります。— ムトウ@音響SEM (@kouichi_mu7381) 2026年1月16日
それは、声優事務所が声優を現場に送り出す際、アニメや番組に対して「一定以上の演技レベルを必ず担保する」という最低保証を背負っているということです。
オーディションに受かったから安心、という単純な話ではありません。…
滅茶苦茶悪い顔してる王子（超絶善人）と結婚させられるやつです（1/2） pic.twitter.com/ETAVGL5pYH— 魔木 (@inknoshimi) 2026年1月17日
アライさんマンション ショートアニメ ■一人ぼっち食堂 - ニコニコ動画
【ゆかりさん教えて！】狐が入っていないのに、きつねうどんって名前なのはなんで？ - ニコニコ動画
なるほどね https://t.co/GtZfy1Mn8h pic.twitter.com/RsbcU6Q5MM— 柊タイガー⭐︎ (@h_tiger) 2026年1月14日
【設営ボランティア募集】 #関西コミティア75 の設営お手伝いを大募集。— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年1月17日
事前申込不要。
1月25日（日）当日朝8時00分までにインテックス大阪2号館前へ直接集合。お荷物は所定の位置にてお預かり。貴重品は身に着けて。作業用軍手は本部にて貸与。
▼詳細ブログ▼https://t.co/ku2wuwnn04 pic.twitter.com/QTPyK59ZOg
世界史に「ベルサイユのばら」登場 Xで受験生「見とけば良かった」 | 毎日新聞
初星学園 「一体いつから」Official Music Video (HATSUBOSHI GAKUEN - Ittai itsukara) - YouTube
TVアニメ「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」PV第1弾｜ClevatessⅡ - YouTube
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonメインPV第2弾│2026年4月放送開始 - YouTube
【ブルアカ】だから――アリスは、絶対に諦めません。 - YouTube
パ。-パンジャンの運動について-（カービィのエアライダー）VOICEROID実況 - ニコニコ動画
中国の若者とガールズバンドクライ：井芹仁菜が持つ氷河期魂｜上海在住のえいちゃん
インドぞうを深追いするな: カメックスのデザインが変わった話
【『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編主題歌】TRUE「ToCoda」Animation Music Video - YouTube
「ルックバック」BD&DVD 発売直前スペシャル新CM／1月21日(水)発売 - YouTube
【Boys side】TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール ノンクレジットED映像 ｜「Singing Over -Boys side-」SI-VIS - YouTube
【Lyric Video】SI-VIS「Trust me」｜TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第15話劇中歌 - YouTube
【2026年4月放送開始】TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』PV第2弾 - YouTube
アニメ「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-」ノンクレジットエンディング映像【ENHYPEN「CRIMINAL LOVE」】 - YouTube
【推しの子】第二十五話「入れ込み」エピローグムービー - YouTube
TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』メインPV第2弾｜《2026年4月放送開始！》 - YouTube
TVアニメ『盗掘王』第1弾PV【2026年7月よりフジテレビ、関西テレビほかにて放送開始！】 - YouTube
セガこ〜ろでコマ撮りアニメ！第2弾『エミーのモグラたたき』 - YouTube
『アークナイツ：エンドフィールド』 -1月22日正式リリースPV｜PS5®ゲーム - YouTube
『CODE VEIN II』ゼノン・グリフゴート（CV:子安武人）|キャラクタートレーラー - YouTube
『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』キャラクター紹介映像：セフィロス - YouTube
『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』キャラクター紹介映像：エアリス - YouTube
とんかつおばけ pic.twitter.com/srNJE36gj1— pandania (@pandania0) 2026年1月18日
ドワーフのお落書きですわ😊— おいしいアイスクリーム屋さん (@kimikahonma) 2026年1月18日
彼ら彼女らの多くは鉱山に生息しているので、基本的に防毒マスクを着けていますわ。かなり高度な技術を用いたマスクですが、その形は結構特徴がありますの。
それが、人間がよくする誤解のもとになったのですわ。… pic.twitter.com/i9SyscjX8n
タウンオブお嬢さま。 pic.twitter.com/iR7Bh0qVbP— カコミスル (@cacomistle_tail) 2026年1月18日
DMM TVで呪術廻戦 死滅回游 前編を3話まとめて視聴したわ。— 柴田亜美&staff (@s_ami_staff) 2026年1月19日
声一緒だったわ。
やはり京都弁で思いっきり愉快に不愉快な台詞言っとったわ。 柴田亜美 https://t.co/9tLmIX6STy
TVアニメ #スレイヤーズ30周年 スペシャルコンサート無事終演‼— 富士見ファンタジア文庫公式/1月20日新刊発売 (@fantasia_bunko) 2026年1月18日
ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました✨
神坂先生、あらいずみ先生のオフショットをパシャリ📸#スレイヤーズ35周年 記念 スレイヤーズ展 〜ごぅずおん〜横浜会場も
マルイシティ横浜で1月25日まで開催中‼ pic.twitter.com/6Cui9rr2g2
2026年1月19日
ちいかわの家ってほぼ和歌山とれとれヴィレッジじゃない？ここで資格の勉強合宿とかしたら面白そう→「たしかに似てる」「私はここだと思ってた」などの声集まる - Togetter
苦しみ味わい時間を設ける篠澤さん pic.twitter.com/rfue9nQ2H6— しんごー＠冬コミ新刊メロブ委託中 (@bycilefighter) 2026年1月19日
お知らせの通り、しばらく休載の期間をいただきます。— はまじあき🎸ぼざろ⑧巻発売中📚 (@hamazi__) 2026年1月18日
医師の判断のもと療養に努めながら、連載再会後にもっと楽しんでいただける様な内容をお届けできるよう充電してきます。
再開を楽しみにしていただけたら嬉しいです！… https://t.co/JuvmUmAM4R
／— スクエニ公式ゲームガイド (@SQEX_GAMEGUIDE) 2026年1月19日
『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律』
オフィシャルパンフレット
重版決定📚
＼
コンサート会場で販売いたしましたパンフレットにつきまして、
完売のためお手に取っていただけなかった皆様には、誠に申し訳ございません。… pic.twitter.com/DZGwskd5Hx
出版社は目の敵にされやすいので、こういうことを言うと怒られたりするけど、この話はかなりガチ— オタクペンギン(社長) (@NovelPengin) 2026年1月19日
ぶっちゃけ今は『10本に1本当たればいい』すら成立してなくて、ヒットの天井が下がって、本だけの売上では損益分岐点を越えない、みたいなことになってます
ソースは出版社ゼロからやってるボク https://t.co/q3wpVZPAGe
フォトスポット禪院直哉 pic.twitter.com/rx3pSsZYSM— イマソ刈り (@imasogari8119) 2026年1月18日
オリジナルアニメ「グロウアップショウ」キャラクターペアビジュアル第4弾 解禁【酒匂雫&スヴェトラーナ】公式X ⇒ @growupshow - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「ブシロード新春大発表会2026」高尾奏音さんピアノ演奏 - YouTube
朝乃山、故郷愛ゆえに…応援マナー苦言「多分、富山の人と思う」 仕切りで大声「敬意も考えて」【大相撲】：中日スポーツ・東京中日スポーツ
#香港マラソン に招待選手として出場し、2時間19分52秒で16位でした。— 川内 優輝 Yuki Kawauchi (@kawauchi2019) 2026年1月18日
風が強く、予定よりもスローだったので15km付近までは先頭集団についていけましたが、「遅い、行け行け」と煽られてペースアップした集団から脱落しました。… pic.twitter.com/zVc6xeXydk
明日の日経新春杯に出走するライラックの有馬記念騒動を改めて振り返る— 競馬インフォメーションクラブ(個人で運営) (@keiba_info_club) 2026年1月17日
エリザベス女王杯で9人気3着に激走
↓
有馬記念を引退レースに据え、
鞍上も来年調教師になる藤岡佑介騎手が想定
↓
ライラックはファン投票32位で
投票上位10頭の優先出走圏内
↓
阪神ＪＦ後、有馬記念の特別登録馬が発表… pic.twitter.com/Eb1qHCKfWT
◆新商品（衣・食・住）
植物由来の素材を使用したコーラ『green cola』1都3県のコンビニエンスストア限定で5月12日発売
