2026年1月19日のヘッドラインニュース

私はそういうのはスルーできるんだけど、元ギャル雑誌編集として「ギャル＝頭と性格が良く筋を通す」みたいな最近のギャルの歴史改変には心底ウンザリしていて、素行も悪いし軽犯罪上等だし世間から後ろ指さされてもギャルをやっていたというギャルの根幹にある価値をバカにしすぎだと思ってる。