2026年1月19日のヘッドラインニュース


フツーの女子大生がFXで2000万円稼ぐべく奮闘する姿を描くマンガ「FX戦士くるみちゃん」のTVアニメ化が決定しました。放送は2026年予定で、ティザーPVが公開されています。

TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」公式サイト
https://fxkurumi-info.com/

TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」ティザーPV【2026年TVアニメ化決定!】FX Fighter Kurumi-chan Teaser Trailer - YouTube

©でむにゃん・炭酸だいすき／KADOKAWA／「FX戦士くるみちゃん」製作委員会

ティザービジュアルはこんな感じです。


原作マンガは『月刊コミックフラッパー』連載で、既刊8巻。2026年1月22日に最新9巻が発売されます。

Amazon.co.jp: FX戦士くるみちゃん 1 (MFコミックス フラッパーシリーズ) : でむにゃん, 炭酸だいすき: 本


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

古代ローマによる「大気の鉛汚染」が人々のIQ低下を引き起こしたという研究結果 - GIGAZINE

運動前の排便が認知機能と運動パフォーマンスに驚くべき効果をもたらすと判明 - GIGAZINE

IBMが従業員の功績に18万円を進呈する報奨プログラムをいきなり終了、未使用ポイント没収で社内に不満が噴出 - GIGAZINE

ぺらぺらの薄型軽量でまさに付箋のように使えるキングジムの電子メモ「Boogie Board(papery) BB-18」を使ってみた - GIGAZINE

広告ブロックは著作権侵害ではないという判決が下る - GIGAZINE

5000年前の「クリスタルの短剣」がスペインで見つかる - GIGAZINE

新型コロナウイルス対策のためビタミンD摂取量を増やすよう200人以上の科学者・医師が要望 - GIGAZINE

木星と同じサイズで10分の1の重さしかないわたあめのような惑星「スーパーパフ惑星」が見つかる - GIGAZINE

大人になっても想像上の友人を生み出す「タルパマンサー」とは？ - GIGAZINE

オランダが「オランダは正式な国名ではない」と宣言 - GIGAZINE

Instagramに最初に投稿された写真は実際どれなのかがリバースエンジニアリングで判明 - GIGAZINE

弾道ミサイル警報が誤報だとわかるとアダルトサイトのトラフィックは急増する - GIGAZINE

1日10時間座っている＆運動不足だと細胞が老化するという調査結果が明らかに - GIGAZINE

電話ボックスならぬ世界初の「自慰ボックス」が街頭に登場 - GIGAZINE

ロンドン地下鉄がエスカレーターを歩行禁止にした理由とは？ - GIGAZINE

街の中心にある巨大モニターがハッキングされポルノムービーが無修正のまま流される - GIGAZINE

「太陽の塔」が総費用8000万円で改造されて20世紀少年に出てくる「ともだちの塔」になっていたので近寄ってきました - GIGAZINE

最年少でマイクロソフトのシステムアドミニストレータ試験に合格した8歳の天才少年 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
カップ麺を食べようとしたら急用ができたときに見る動画 - ニコニコ動画






◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
HPVワクチン論文に何が起きているのか　異例の公開質問状を読み解く（高山義浩） - エキスパート - Yahoo!ニュース

AIと研究不正②：Geminiの超危険な親切｜川原繁人のnote（言語学者・音声学者）


【特集】京大 国際卓越研究大学 認定へ　「歴史的な大規模改革」で目指す姿 | 京都大学新聞社／Kyoto University Press

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】米大統領は、グリーンランド領有を支持しない国々に関税を課すことを示唆した：時事ドットコム

トランプ氏 “グリーンランド領有 同調しない国々に関税”示唆 | NHKニュース | グリーンランド、トランプ大統領、アメリカ

自民・森山前幹事長　首相の台湾答弁「言わなくてもいい発言だった」 - 日本経済新聞

国民民主、子育て支援金を廃止　「もっと手取り増やす」―衆院選政策案：時事ドットコム

食料品の消費税率、「時限的にゼロ」案　高市政権の衆院選公約に浮上 | 毎日新聞

事実婚の遺産相続、認めず　大阪高裁、別姓希望の夫婦 | NEWSjp

高市氏が１位　周辺4カ国首脳の好感度＝韓国世論調査 | 聯合ニュース

なぜ新党結成？公明・学会の事情◇電撃解散で急展開：時事ドットコム

新党名につく「中道」とは？　由来は仏教、政治的に見ると「宝の山」 [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合][立憲民主党][公明党]：朝日新聞

「行政指導には応じない」釧路メガソーラー問題、日本エコロジーが指導を拒否し伐採強行　調査巡り市と対立 HTB北海道ニュース

アメリカに支払う「兵器ローン」3000億円増加か　2023～2025年度分、円安の影響で　会計検査院：東京新聞デジタル

郵便局におけるミニストップ取扱商品（食品・日用品など）の試行販売開始 - 日本郵便

【速報】自民、衆院選で裏金議員の比例重複を容認へ|47NEWS（よんななニュース）

妻を数十人にレイプさせた男、余罪の捜査拡大 仏　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

もし前回衆院選で中道改革連合があったら？　議席試算、結果は第1党 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞

トランプ氏、欧州８か国に１０％の追加関税表明…グリーンランド領有反対「危険なゲームに興じリスク招いている」 : 読売新聞

トランプ氏が中間選挙「行うべきでない」と発言し物議…報道官は「ただの冗談」と説明、食い下がる記者に「真に受けているのはあなたのような人だけ」 : 読売新聞

米国民の過半数、トランプ氏の優先順位は「誤っている」　CNN世論調査 - CNN.co.jp

首相との意思疎通できてなかった　自民幹事長、衆院解散巡り認める|47NEWS（よんななニュース）

「迷惑でしかない」　36年ぶり「2月衆院選」なら受験シーズン直撃 | 毎日新聞




「当然合憲」公明・西田氏、安保関連法巡り「新党は賛同する人が参加」　立民は違憲掲げる - 産経ニュース

米、紛争解決の新国際機関構想　トランプ氏に全権、報道 | NEWSjp

衆院解散に賛成36%、反対50%　内閣支持率は高水準　朝日世論 [衆院選（衆議院選挙）2026][高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

衆議院選挙:新党「中道」参加への事実上の条件、安保法制合憲・原発再稼働の容認…公明・斉藤代表が見解 : 読売新聞

大阪ダブル選、自民・公明など擁立見送り決定　無投票の可能性も | 毎日新聞

こども家庭庁、学校で生徒同士の暴力行為の“動画拡散”問題で対策取りまとめ（2026年1月16日掲載）｜日テレNEWS NNN

【独自】歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者を現行犯逮捕…飲食店のドア蹴り壊す「酒に酔っていて覚えていない」容疑否認｜FNNプライムオンライン

【記事全文】歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者を現行犯逮捕　中村屋一門のホープ　2月に初代中村舞鶴襲名予定 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

「覚えていない」歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者を逮捕　店のドア破壊か | 毎日新聞

立民の安住幹事長、辺野古移設に「ストップは現実的ではない」　中道の方針説明 - 産経ニュース

移民と社会：「排外主義は怖い」　外国人規制強化、コンビニ大手首脳が抱く危機感 | 毎日新聞

長期金利 2.27％まで上昇 1999年2月以来 約27年ぶりの高水準 | NHKニュース | 金利、金融、衆議院選挙

【ライブ】高市首相“今週23日に衆議院解散”表明 | NHKニュース | 衆議院選挙、高市内閣、衆議院

＜竹内英明元兵庫県議の死から1年＞【1】ゆかたまつり（上）転がり膨らむデマ　発言ねじ曲げられ|リッチページA|神戸新聞NEXT

P-26-1_電磁加速システムの洋上射撃試験 - YouTube


新党 中道改革連合 基本政策を発表 “食料品の消費税率”“存立危機事態 自衛権行使”は | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、国会

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
愛知県岡崎市が夫婦とみられる80歳前後の高齢男女について情報を公式サイトで募る 2人について「80代にしては若い」という意見や過去の失踪事件との関連も指摘される - Togetter

多国籍の人々が働くNYの企業にいた時、多くの人々が昼食時は特定の料理しか食べていなかったが、日本人と50%程の韓国人だけが他国の料理にも積極的に挑戦していた - Togetter


面接で「あのー」「まぁ」といったフィラーが多い人は「今考えながら話してる時点で準備不足」と不採用になりがち←「職業による」等と批判が多いが一理ある？ - Togetter

「トクリュウや暴力団が可愛らしい、と思えるレベル」プルデンシャル生命保険、社員約100人が500人の顧客から金銭を詐取、着服などを行い被害総額は計31億円に上っていた - Togetter

石垣島のビーチに何やら奇妙なものが漂着していたが… 何ですか、これ？通報案件？教えて→有識者らが集まり、その正体について有力な情報が提供される - Togetter





弁護士が語る「法律相談で一番辛いのは『明らかに相手が悪いのに、証拠がないから勝てない』と伝える瞬間」…法律は"弱い者の味方"ではなく"準備した者の味方"である事実 - Togetter

暴行動画がSNSで拡散されていた事件で、熊本市の中3男子生徒を傷害容疑で逮捕… 「腹が立った」という理由で熊本市内の商業施設で別の男子中学生にけがを負わせる - Togetter


「暖かい部屋で食事をしたかった」ネットカフェで代金7622円を払わなかった60歳男が逮捕された事件、福祉に繋がるより即ワンストップでバグだと感じられる - Togetter

麻酔薬の生産ラインが止まってて麻酔薬は入荷未定で歯科用金属は金が品薄なせいで高騰して品薄になっておりこのままでは歯科治療ができないの恐れがある - Togetter

わたしのポンピドゥー・センター（2026.1.18追記） - 偏愛トラベラー | 田村美葉











ジャンクフードばかり食べてると栄養が偏って「腹は減るがなんか食べたい」状態になる？→栄養価を気にするなら納豆と卵とサバ缶を食おう - Togetter

初めて無水カレーなるものを作ったんだけど、蓋が閉まらない状態からこれになるのマジでおもろいな「少し水入れたでしょ？入れたでしょ？ｗ」 - Togetter

『裏のハローワーク』など裏社会に関する著作がある草下シンヤさん、犯罪から足を洗いたい人に「無駄なタクシー移動をやめる」ことを勧める「職質対策は分かる」 - Togetter



ギャルは素行も悪く軽犯罪上等な存在だったのに「頭と性格が良く筋を通す」みたいに歴史改変されている→創作に出てくるギャルや一部のギャル文化の話に - Togetter




いじめの調査をしていて、いじめた側が地元の有力者や権力者の子供だと、学校はもちろん地元の警察など、地元総出でいじめた側を守るための動きが起こり、時には調査を止めさせる脅迫文が届いたり、怪文書が出回ることすらあるという話 - posfie

若者狙う「後出しマルチ」　マチアプから消費者金融、あわや加害者に：朝日新聞


公共を拒否し、国からの離脱を求める人々が社会を破壊する──『破壊系資本主義――民主主義から脱出するリバタリアンたち』 - 基本読書

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ThinkPad X1 Carbonがついに“開けやすい”時代へ。新構造のGen 14を詳しく見てきた - PC Watch

合唱制作の歴史が変わった。Synthesizer Vが実現した「16人AI合唱」という革命 | DTMステーション


Let's EncryptでIPアドレス証明書を発行できるようになったので試した - ASnoKaze blog



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
壁から抜けない足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画


喰種ｦｲｼﾞﾒﾇﾝﾃﾞ… - ニコニコ動画


『葬送のフリーレン』第2期ノンクレジットオープニング映像／OPテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE／フリーレンOP - YouTube


『葬送のフリーレン』第2期ノンクレジットエンディング映像／EDテーマ：「The Story of Us」milet／フリーレンED - YouTube




アライさんマンション ショートアニメ ■一人ぼっち食堂 - ニコニコ動画


【ゆかりさん教えて！】狐が入っていないのに、きつねうどんって名前なのはなんで？ - ニコニコ動画


ｽﾋﾟｷの地鳴らし - ニコニコ動画




世界史に「ベルサイユのばら」登場　Xで受験生「見とけば良かった」 | 毎日新聞

初星学園 「一体いつから」Official Music Video (HATSUBOSHI GAKUEN - Ittai itsukara) - YouTube


TVアニメ「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」PV第1弾｜ClevatessⅡ - YouTube


TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonメインPV第2弾│2026年4月放送開始 - YouTube


『鳴潮』ショートアニメ | 救う - YouTube


【ブルアカ】だから――アリスは、絶対に諦めません。 - YouTube


パ。-パンジャンの運動について-（カービィのエアライダー）VOICEROID実況 - ニコニコ動画


中国の若者とガールズバンドクライ：井芹仁菜が持つ氷河期魂｜上海在住のえいちゃん

インドぞうを深追いするな: カメックスのデザインが変わった話

【『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編主題歌】TRUE「ToCoda」Animation Music Video - YouTube


「ルックバック」BD&DVD 発売直前スペシャル新CM／1月21日(水)発売 - YouTube


【Boys side】TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール ノンクレジットED映像 ｜「Singing Over -Boys side-」SI-VIS - YouTube


【Lyric Video】SI-VIS「Trust me」｜TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第15話劇中歌 - YouTube


【2026年4月放送開始】TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』PV第2弾 - YouTube


アニメ「DARK MOON　-黒の月: 月の祭壇-」ノンクレジットエンディング映像【ENHYPEN「CRIMINAL LOVE」】 - YouTube


【推しの子】第二十五話「入れ込み」エピローグムービー - YouTube


TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』メインPV第2弾｜《2026年4月放送開始！》 - YouTube


TVアニメ『盗掘王』第1弾PV【2026年7月よりフジテレビ、関西テレビほかにて放送開始！】 - YouTube


セガこ〜ろでコマ撮りアニメ！第2弾『エミーのモグラたたき』 - YouTube


『アークナイツ：エンドフィールド』 -1月22日正式リリースPV｜PS5®ゲーム - YouTube


『CODE VEIN II』ゼノン・グリフゴート（CV:子安武人）|キャラクタートレーラー - YouTube


『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』キャラクター紹介映像：セフィロス - YouTube


『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』キャラクター紹介映像：エアリス - YouTube








ちいかわの家ってほぼ和歌山とれとれヴィレッジじゃない？ここで資格の勉強合宿とかしたら面白そう→「たしかに似てる」「私はここだと思ってた」などの声集まる - Togetter






オリジナルアニメ「グロウアップショウ」キャラクターペアビジュアル第4弾 解禁【酒匂雫&スヴェトラーナ】公式X ⇒ @growupshow - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「ブシロード新春大発表会2026」高尾奏音さんピアノ演奏 - YouTube


朝乃山、故郷愛ゆえに…応援マナー苦言「多分、富山の人と思う」　仕切りで大声「敬意も考えて」【大相撲】：中日スポーツ・東京中日スポーツ



◆新商品（衣・食・住）
植物由来の素材を使用したコーラ『green cola』1都3県のコンビニエンスストア限定で5月12日発売

