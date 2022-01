広告ブロックは著作権侵害ではないという判決が下る

ウェブサイト上の広告を非表示にする、いわゆる「アドブロック」と呼ばれるツールについて、「ウェブサイトの権利者の著作権を侵害するものではない」という判決がドイツのハンブルク地方裁判所により下されました。 Adblocking Does Not Constitute Copyright Infringement, Court Rules * TorrentFreak https://torrentfreak.com/adblocking-does-not-constitute-copyright-infringement-court-rules-220118/ ウェブ広告はウェブサイトの運営者にとって収益をもたらすといった側面を持っている一方、一部の過剰な広告や目障りな広告がユーザーの可読性を損ねているという問題もあります。こういった問題に直面したユーザーは、広告を非表示にするアドブロックツールを使用することがあります。

・関連記事

ネット上の記事から広告を消すAdblockは合法であると裁判官が判断した理由 - GIGAZINE



広告除去機能のユーザーをブロックするニュースサイトが登場し開発会社とバトル勃発 - GIGAZINE



「広告ブロッカーをオフにしてください」というポップアップ自体を広告ブロッカーが非表示にしないのはなぜか? - GIGAZINE



「広告ブロック」をうたうブラウザ拡張機能が実際はページに広告を挿入していたことが判明 - GIGAZINE



使える「広告ブロック拡張機能」10選 - GIGAZINE



広告をブロックする「Adblock Plus」が広告の販売を開始 - GIGAZINE

2022年01月19日 10時37分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.