「Cloudflareは著作権侵害サイトに貢献していない」という判決が下る

インターネットインフラ企業であるCloudflareが「著作権侵害サイトをブロッキングせず野放しにし、著作権侵害をほう助していた」として権利者から権利者から訴えられていた件について、2021年10月6日付けでCloudflareの主張を認め、著作権侵害のほう助には当たらないとする判決が下されました。



2018年11月にドレスメーカーのMon Cheri BridalsとMaggie Sottero Designsが、「Cloudflareはドレスメーカーの著作権を侵害するウェブサイトを遮断しなかった」として、著作権の寄与侵害で提訴し、陪審裁判を求めました。



問題のウェブサイトは違法コピーのドレスを通信販売しており、ドレスメーカーの写真を勝手に使用していました。著作権侵害の警告を出しても、既存のサイトがなくなってすぐに別の新しいサイトができるだけで、メーカー側と違法業者側でいたちごっこが続いていたとのこと。メーカーによれば、著作権を侵害するウェブサイトは365件以上で、Cloudflareにはこれまで数千件の削除申請を送信したそうですが、メーカー側は「Cloudflareは通知を無視してきた」と主張し、Cloudflareにも著作権侵害の責任を追及しています。





これに対し、Cloudflare側は「根本的な誤解に基づく訴訟であり、原告の訴えが認められれば著作権の寄与侵害の解釈が拡大されることになります」「私たちはホスティングプロバイダーではなく、著作権を侵害しているとされるコンテンツをインターネットから削除することはできません」と主張し、略式判決を求めました。



そして、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所のVince Chhabria判事は、「少なくともこの記録では、Cloudflareが根本的な著作権侵害に実質的に貢献していると陪審員は結論づけることはできないため、陪審判決を求める原告の申し立てを却下し、Cloudflareの略式判決を求める申し立てを認める」という判決を下しました。



その上で、Chhabria判事は「単に著作権侵害者にインターネットサービスを提供することは『重大な貢献』とはみなされない」と述べ、「著作権侵害のプロセスにおいて重要なステップを担っている場合は寄与侵害が認められるものの、これはあまり広範に解釈されるべきではない」としました。



Cloudflareは「裁判所は著作権の寄与侵害という点のみで判決を下しており、『デジタルミレニアム著作権法(DMCA)のセーフハーバーによって私たちがいかなる責任からも保護されている』という私たちの持論を展開するまでに至りませんでした」「当社は以前から、サービスの種類によって著作権侵害に対処する能力や責任が異なることを理解しており、そのことを念頭に置いて不正使用に関するポリシーを設計しました。このような原則が広く認知されることで、当社は、第三者とユーザーとの間の紛争にいちいち巻き込まれることなく、セキュリティや信頼性の高いサービスを提供し、より良いインターネットの構築に貢献することができます。それがインターネットのためになると考えています」と述べています。