Instagramに最初に投稿された写真は実際どれなのかがリバースエンジニアリングで判明

・関連記事

Instagramの創設者2人が突然辞任した背景には何があったのか? - GIGAZINE



InstagramなどのSNSのユーザーは美容整形を検討する傾向がある - GIGAZINE



Instagramインフルエンサーは急激に力を失いつつある - GIGAZINE



Instagramが「いいね!」の数を非表示にするテストを実施へ - GIGAZINE



「性的な意味でナスと桃の絵文字を使用すること」をFacebookとInstagramが禁止へ - GIGAZINE

2020年01月19日 09時00分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.