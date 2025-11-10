2025年11月10日のヘッドラインニュース

ヘッドライン

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、公開から52日間で観客動員543万人、興行収入83億1000万円を突破したことがわかりました。入場者プレゼント第5弾として、原作者・藤本タツキさん描き下ろしの「デンジ＆レゼ インスタントフォト風カード」の配布が決まっています。


また、2025年11月14日(金)には応援上映が開催されるということで、サメの魔人・ビームを演じる花江夏樹さんによる指南映像も公開されました。

＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』応援上映指南映像 - YouTube

© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社

◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


石垣島のビーチに巨大な漂着物が...船？飛行機の一部？なんだろう→有識者らが集まり議論が加速、特定する猛者が現れ「X民の狂気...なんでわかんの」 - Togetter








◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
東京大学 学内広報 NO.1599　｜　淡青評論

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】北海道積丹町議の威圧発言で猟友会出動停止|47NEWS（よんななニュース）


立花孝志・NHK党首を名誉毀損容疑で逮捕　元兵庫県議への中傷で | 毎日新聞

自民県議「中傷許せぬ」　立花党首逮捕に　N党との参院会派には抗議 | 毎日新聞

岩手県に津波注意報　M6.9　宮城と岩手で震度4 | 毎日新聞

交番で当直中に性行為　警察官2人を減給処分　神奈川県警 | 毎日新聞

立花孝志容疑者　県警「逃亡、罪証隠滅の恐れ」で逮捕　発言意図追及 | 毎日新聞

NHK党・立花孝志容疑者逮捕　中傷された別の県議「ほっとした」 | 毎日新聞

【書類送検】市職員を「犯罪者」と怒鳴りつけ…威力業務妨害の疑い　三郷市議、取材に「政治活動のため」 - YouTube


NHK党・立花孝志容疑者を名誉毀損容疑で逮捕　兵庫県警「具体的な証拠品の隠滅が懸念された」 - YouTube


信じがたい『ロリ川柳』まで…教師の“盗撮共有グループ”最後の1人逮捕 チャットの内容明らかに「捕まらないように…」 - YouTube


政治団体 NHK党の立花孝志党首を逮捕 自殺の元県議への名誉毀損容疑 兵庫県警 | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県

NHK党の立花孝志容疑者を逮捕　兵庫県警、元県議への名誉毀損容疑 [兵庫県]：朝日新聞

牛肉高騰にいらだち　トランプ氏が司法省に価格操作疑惑の調査指示 | 毎日新聞

外免切替厳格化で合格率56ポイント急落　ひき逃げ中国人「日本語わからぬと言えばいい」　「移民」と日本人 - 産経ニュース

ピーター・ターチン「ゾーラン・マムダニ旋風は民主党がカウンター・エリートの過激左翼に乗っ取られつつあることの兆候かもしれない」（2025年11月8日） – 経済学101

【速報】茨城県神栖市長選で得票同数|47NEWS（よんななニュース）

市長選得票同数、くじ引きで決着　茨城県神栖市、新人当選|47NEWS（よんななニュース）

「黒幕」と批判展開　逮捕の立花党首、SNSと街宣で「火種」発信 | 毎日新聞

偽情報、デマ、中傷…「SNS選挙」の在り方に一石　立花党首逮捕 | 毎日新聞

踏切の車の事故防止へETCで音声注意　 JR西日本が全国初、五日市駅近くで実験 | 中国新聞デジタル

「迷惑民泊」に住民ＮＯ　大阪市が一転、設置申請終了の波紋　業者は懸命のイメージ回復策 - 産経ニュース

ＮＨＫ党の立花党首を逮捕　元県議の名誉毀損容疑―兵庫県警：時事ドットコム

【速報】兵庫・斎藤知事「コメントすること　これからも差し控えていきたい」　N党・立花容疑者の逮捕後　記者の囲み取材で言及 | MBSニュース

【速報】「虚偽の発信や誹謗中傷の被害を受けた一人として、安堵しております」奥谷県議がコメント　立花党首、逮捕受け | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ

【速報】定数削減、今国会中の合意困難と自民幹事長|47NEWS（よんななニュース）

【迫る年末年始 卵どうなる】”エッグショック”は再来するか？ 鳥インフル続発で約68万羽殺処分 スーパーの中には入荷が発注の”半分程度”になった店も―専門家は「2023年の再来、可能性は極めて低い」｜FNNプライムオンライン

米ウェンディーズ 数百店舗閉鎖へ 長引くインフレで外食控え | NHKニュース | アメリカ、物価高騰、小売業

ＮＨＫ党の立花孝志党首、前兵庫県議の名誉毀損容疑で逮捕…百条委元委員長の県議「安堵した」 : 読売新聞

日本最長つり橋公園でも無許可工事か　万博パビリオン巡り書類送検の業者―レストランやトイレ担当・大阪：時事ドットコム

兵庫知事選機に真偽不明な発信続けた立花氏　選挙にも出馬繰り返す [兵庫県]：朝日新聞


【速報】台湾有事巡る答弁、政府見解にしないと首相|47NEWS（よんななニュース）

高市首相「自民はN党と統一会派組んでいない」　立花党首逮捕受け | 毎日新聞

名誉毀損疑いで逮捕の立花党首“発言した事実争わず”と供述 | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県、選挙

中国の大阪総領事、高市首相の答弁に「汚い首は斬ってやるしかない」投稿…外務省が抗議 : 読売新聞

「国光外務副大臣のSNS投稿 事実誤認で注意した」木原官房長官 | NHKニュース | IT・ネット、国会、衆議院

国光副外相、質問通告「2日前ルール」勘違い?　抗議受け自民注意へ | 毎日新聞

質問通告めぐる国光外務副大臣の事実誤認投稿に野党側が抗議 | TBS NEWS DIG

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
入学金や制服、端末代は自腹　26年春に始まる高校無償化の注意点 | 毎日新聞

大学で『教室にいる人数』と『出席登録されてる人数』が違いすぎたため、確認作業＆不正した人出席全取り消しという祭りが行われていた - Togetter

ミスドのレジに並んでいたら車椅子のおじいちゃんが買うのを諦めて帰ろうとしているのが見え...追いかけて「一緒にドーナツ選びましょ！」と声を掛けたら「今日のことは忘れません」と言われ涙腺がゆるんだ - Togetter












複数人で作業を分担してやろう、という時にオロオロして指示待ちになってしまう人は「自分の行動が迷惑をかけないか」が最優先になってしまっている？ - Togetter

日本海側の温泉街は恐ろしい、1万円くらいでカニがついた豪華な食事が出る旅館に泊まれる→東京で同じ額を出しても素泊まり出来るかどうか - Togetter

恵比寿に1日1000円で利用できるコワーキングスペースをノリで作ったら大赤字になっている話→実は全体では黒字「人はこうやって儲けているのか」 - Togetter

一人暮らししたてでお金が無かった時にマルチやってる人にめっちゃ前のめりに聞くフリしたら3回くらいはタダ飯連れて行ってもらってた→「稼げてることをアピールするために奢らなければならない」 - Togetter

「わたしがモンブランを作るとどうしても蕎麦になってしまうのですが、たたり神になる前になんとかなりませんか？」→モンブランに見える工夫やより実践的なアドバイスが集まる - Togetter

なぜ公立高校が強い都道府県と私立高校が強い都道府県があるのか徹底考察する｜イブリース

40代が成長するためには。｜こぎそ

ファミレスでバイトしていた時に子供連れの家族を案内した後でお子様食器を持っていったらお母さんに「どういうつもりですか！？」って激怒され...→事情を聞くと頭真っ白に - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
[11/09 追記あり]某フォトコンテストで”確かな撮影技術と構成の巧みさ”が評価され最優秀賞を獲った作品が著作権フリーの生成AI画像コンテンツだった→もうプロも見抜けないレベルになってるのか - Togetter

iPhoneのeSIMクイック転送がMVNOで使えない――IIJ谷脇社長「キャリアには働きかけている」 - ケータイ Watch

Affinity アプリが永久無料と聞いてこれで脱 Adobe できるかと思ってるあなたに、Affinity 歴約 5 年の私から伝えておきたいこと / JeffreyFrancesco.org

スペースを開いていたら謎の知らない女2人がスピーカーリクエストを送ってきたので適当に許可したら俺の話ガン無視で2人だけで話し始めてマジで怖かった - Togetter

【15億円の赤字に下方修正】バルミューダの没落に見る「ブランディングの敗北」｜企業分析ハック

反イスラム感情惹起に生成AI動画が使用されることが増えてきた - 電脳塵芥

40代くらいの孤独死は『みんなスマホなどのネットデバイスを握りしめたまま亡くなってる』と聞き、私もこれになりそうだと思った→様々な見解が集まる - Togetter

24時間で最速マシンを作れ。ルール無用24時間タイムアタック - ニコニコ動画


【後編】それでも私は、書くことを選んだ―― Temu不審アカウントに挑んだ無名記者の記録 | おたくま経済新聞

私は高音を失聴しているので非常ベル等の警報音は聴こえないが、スマホの緊急地震速報のチャイムはなぜか聴こえる不思議...この音を考えた人はすごい - Togetter

2025年カクヨムAI小説騒動の全貌と本質｜新大宮@Web小説界隈ナビゲーター

オープンソースAIを基盤とした開かれたAI社会とデジタル主権を構築するための公開提言 ― 米中依存のリスクを低減し、透明性・自律性・競争力あるAI基盤を構築 ― – Open Source Group Japan – オープンソース・グループ・ジャパン

沖縄の離島に押し寄せるキャッシュレス化の波【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch

リープフロッグ現象への批判及び実情：なぜ途上国はスマホやChatGPTを持っても国は発展しないのか｜inpostarrr

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ゲームメディアとインディーゲーム業界は、ハラスメント問題にどう向き合うのか｜Steam回遊

「NEEDY GIRL OVERDOSE」に関しての現状説明 - 20251107 - 株式会社Xemono

2025年11月現在、Xemono社はNEEDY GIRL OVERDOSEには関わっておりません。
現在の状況と開発中にしたことをまとめておきます。


機関車を暴走させるゲームです！【Railroads Online】 - ニコニコ動画


かえらずの駅 - ニコニコ動画


比類なき捕まった奴隷とかがぐるぐる回すやつ - ニコニコ動画


「常温で10年間保管していたチョコが見るも無惨な姿に...」→チョコよりも10年間常温保存していた投稿主にリプ欄戦慄、さらに衝撃の一言「やはり型を取って食品サンプル化しておいて良かった」 - Togetter









TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV第1弾｜2026年4月放送開始！ - YouTube


TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）メインPV｜2026年1月放送開始！ - YouTube


『果てしなきスカーレット』11月21日（金）公開【日本から世界へ】～海外映画祭～ - YouTube


TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』メインPV第1弾｜《2026年1月放送開始！》 - YouTube


【Lyric Video】SI-VIS「Braver Dreamer」｜ TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第6話劇中歌 - YouTube


TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」市川香菜（CV.田村ゆかり）バースデー記念映像｜映画化決定！2026年2月13日(金)全国公開 - YouTube


TVアニメ「花ざかりの君たちへ」PV｜2026年1月4日（日）より各局にて順次放送開始！！ - YouTube


ClariS「リンクス」×「魔法少女まどか☆マギカ」Collaboration Movie - YouTube


『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［冨岡義勇］ - YouTube


【果てしなきスカーレット】11月21日（金）公開～ 果てしなき篇～ - YouTube


【藤本タツキ 17-26】「Creator's Time」カットダウン版 - YouTube


アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』ティザーPV第2弾｜日本語吹替版が2026年2月より放送開始 - YouTube


TVアニメ『文豪ストレイドッグス わん！2』ティザーPV | 2026年アニメ化決定！ - YouTube


「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」キャラPV＜ディアナ＞CV.前田佳織里 - YouTube


【果てしなきスカーレット】　エンディングテーマ「果てしなき」特別PV　歌：芦田愛菜　＜11月21日（金）公開＞ - YouTube


TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』ティザーPV｜2026年4月放送開始 - YouTube


TVアニメ「拷問バイトくんの日常」メインPV | 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！ - YouTube


「僕のヒーローアカデミア All's Justice」 ゲーム紹介トレーラー - YouTube


『CODE VEIN II』 ルゥ・マグメル（CV:石見 舞菜香）|キャラクタートレーラー - YouTube


『CODE VEIN II』 ルゥ・マグメル（CV:石見 舞菜香）| キャラクタートレーラー - YouTube


『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（DLC紹介編①） - YouTube


『マインクラフト』x「ドラゴンボールZ」DLC 公式トレーラー - YouTube


『真空女忍』 - Launch Trailer | PS5® Games - YouTube


『Destiny 2』: 反逆 | 新しい武器と装備のトレーラー - YouTube


弊社所属タレントになりすましたアカウントについて | カバー株式会社

イニシャルD好きの方、教えてください！ユーロビートで「ゴシゴシパワーあわあわあわあわ」って聞こえる曲って何ですか？ - Togetter

権利関係で“中の人”継続断念「金額も含めて難しい」Vtuberが涙の告白　2018年から活動、キャラは存続の可能性｜よろず〜ニュース

将棋界のサグラダ・ファミリア　将棋倶楽部24、終了決めた席主の思い | 毎日新聞

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演者に関するお詫びとご報告 | 企業情報 | 東映株式会社

この度、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演しておりました今森茉耶が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に抵触する行為を行っていた事実が判明いたしました。


入手困難な宝塚チケット、私設ファンクラブ通じ購入できるものの…不透明な「お花代」の慣行今も : 読売新聞

聞かれたから答えた - YouTube


日本テレビ・菅谷大介アナウンサー（53）死去　スポーツ実況などで活躍（2025年11月10日掲載）｜日テレNEWS NNN

◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)モスバーガー＆カフェにだし香る心ほぐれる新メニュー登場！「あごだし香る 和風粥」「鶏だし香る 台湾風粥～ 鹹粥～」～店内でもご家庭でも！朝食や夜にぴったりな「お粥」を販売開始～

