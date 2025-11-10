2025年11月10日のヘッドラインニュース

もしかしてなんですけど、

人間って30過ぎたあたりから、



1日の全部が

「お金を稼ぐ時間」と

「身体の調子を整える時間」と

「ダルくてなにもする気になれない時間」



で埋め尽くされて、

自分が本当にやりたいことをする時間なんて

1秒も取れない状況が普通だったりする？