戦車の進軍を物理的に食い止めるトラップ「竜の歯」とは？

by *Sil 戦車 は分厚い装甲や強力な火砲を備え、無限軌道により道路以外の不整地でも移動できる車両であり、第二次世界大戦では地上戦の主力となりました。戦車の登場以来、人々は戦車を迎え撃つさまざまな方法を考え出しており、中でもシンプルかつ効果的なものが「 竜の歯 」と呼ばれる障害物です。 Dragon’s Teeth - Stopping Tanks in Their Tracks - Tank Historia https://tankhistoria.com/cold-war/dragons-teeth/ 第一次世界大戦で戦車が登場すると防御側は即座に対戦車兵器の開発を始め、戦車もこれに対応する形で性能強化が進められましたが、火砲を搭載した装甲車両を無限軌道で動かすという戦車の基本構造は長らく変わっていません。そのため、戦車はほとんどの車両が通れないような荒れ地でも進軍できるものの、幅のある川や塹壕(ざんごう)などを乗り越えることはできません。竜の歯は、こうした戦車の弱点を突いた人工障害物です。 竜の歯はさまざまな形状・素材・配置で展開されますが、最も一般的に見られるのは、以下のように鉄筋コンクリートなどで作られた四角錐(しかくすい)の障害物が密に並んだものです。戦車が竜の歯を乗り越えようとすると、底部が先端部に乗り上げて地面と無限軌道が離れ、動けなくなってしまうという仕組みになっています。「竜の歯」という名称は、多くのブロックが近接して配置された様子が竜の歯のように見えることから名付けられました。

2022年11月10日 07時00分00秒

