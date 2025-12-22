2025年12月22日のヘッドラインニュース

小説を書く人はすべからく語句を正確に使うべきだと思う。最近はむしろ確信犯的に間違える人がいてそう言う人を見ると琴線に触れるし、穿った見方をするとわざと姑息な手で注目を集めてるのかとすら思う。破天荒なのも良いけど、自分が役不足だと自覚した上で高い敷居を越えるための努力をして欲しい。