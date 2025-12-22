ヘッドライン

2025年12月22日のヘッドラインニュース


株式会社湖池屋の創作ポテトチップス「ニッチリッチ」ブランドから、「ニッチリッチ トリュフとフォアグラ」「ニッチリッチ 伊勢海老と雲丹」の2品が2025年12月22日(月)から期間限定で登場します。「いずれもお酒との相性が良く、『至福の食べ合わせ』をお楽しみいただけます」とのこと。全国のコンビニエンスストアで順次販売が開始されます。

年末年始のおつまみに！贅沢な“やみつきの極み”ポテトチップス 「ニッチリッチ トリュフとフォアグラ／伊勢海老と雲丹」 12月22日から新発売
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


生作詞した曲をその場で歌った「みならいディーバ(※クリスマス生ライブ)」の盛り上がりレポート - GIGAZINE

人類史上「最悪の年」だといわれる西暦536年には何が起こったのか？ - GIGAZINE

「七面鳥のベーコン」は一体どんな味なのか？焼いて食べてみた - GIGAZINE

間違えて2台買った「Google Pixel 7」の注文を取り消したら15年使ったGoogleアカウントが永久BANされたとの体験談 - GIGAZINE

現生人類の起源を巡る謎とは？ - GIGAZINE

時差ぼけや睡眠時間の乱れに対して代謝は脳より素早く適応できることが判明 - GIGAZINE

タコが「一緒に狩りをしている魚を殴る」様子が撮影される、一体なぜタコは魚を殴るのか？ - GIGAZINE

筋肉が疲れて動かなくなる本当の理由とは？ - GIGAZINE

レトロな雰囲気の活版印刷がおうちで可能になる大人の科学マガジン「小さな活版印刷機」を実際に使ってみました - GIGAZINE

妊娠すると女性の脳に変化が起きて「母としての力」が強くなると研究で判明 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









正月用に買っておいた栗きんとんが食べられず、5歳の娘が朝から妻と喧嘩した結果「この年頃の可愛さの全てが詰まってるな」 - Togetter

とある中古マンションが売りに出されているが、告知事項のところにとんでもない事が書いてあった「全 所 有 者 が 室 内 で 病 死」 - Togetter

ストリートピアノで『世にも奇妙な物語』のテーマソングを弾いて街中を不穏な空気にしている人がいて、そういう使い方もあるんだと思った - Togetter

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
高校の「数学」再編へ　AIの学び重視しA、B、Cの区分なくす方向 [大学入学共通テスト][学習指導要領の改訂]：朝日新聞

H3ロケット みちびき5号機搭載 打ち上げ失敗 JAXA“2段目ロケットのエンジンが予定より早く燃焼停止” | NHKニュース | 宇宙、鹿児島県、通信

H3ロケット8号機打ち上げ失敗、衛星軌道投入できず　JAXA - 日本経済新聞

本が出ました📣『芸術をカテゴライズすることについて』｜方法論的な背景についての補足、Walton (2007)をもとに - obakeweb

花をつくる新メカニズム「フロリゲン・リレー」を発見 | YCU Research Portal

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
山上被告の「不遇な生い立ち」どう考慮　無期懲役求刑は「重すぎ」か [安倍晋三元首相銃撃事件　裁判]：朝日新聞

リニアで観光誘客　JR東海、新駅設置の奈良県と動画配信 - 産経ニュース

エプスタイン氏の遺産から新たに写真公開、著名人や有力者との関係裏付け - CNN.co.jp

【速報】米国務省は、日本政府高官による核保有発言に対し「日本は核不拡散の世界的なリーダーだ」とのコメントを出した：時事ドットコム

台北で無差別襲撃　9人けが　容疑者がビルから転落か／台湾 - フォーカス台湾

プーチン氏「ウクライナ人の死、ロシアに責任ない」と主張　戦争の責任は「欧米にある」 - 産経ニュース

【速報】非核三原則、あらゆる選択肢検討と防衛相|47NEWS（よんななニュース）

赤坂サウナ店火災 警察検証で電源入れると非常ボタン正常作動 | NHKニュース | 火災、東京都

【速報】核兵器保有発言「警戒すべき」と中国|47NEWS（よんななニュース）

鈴木農相 “コメ価格暴落防ぐには生産抑えることも必要” | NHKニュース | コメ、農林水産省、農業

台湾 台北 殺傷事件 3人死亡 容疑者は事前に現場に 計画的犯行か | NHKニュース | 台湾、事件・事故


「ごめんね」自らの手でロープをかけ…アルコール性認知症の息子(当時55)に絶望し　殺人の罪に問われた母親（80）が法廷で語ったこととは | IRAW by RCC

「市川まみはダミー候補だった」　3年前の市川市長選挙、女性が会見「田中甲市長の陣営が擁立」：東京新聞デジタル

ゼレンスキー大統領 “ロシア占領地域では大統領選できない” | NHKニュース | ウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領、プーチン大統領

急増するパキスタン人に相次ぐ攻撃…ロケット花火やバット「嘘だと思われる」ユーチューバーへの取材で見えた目的と誤情報　地域社会での共生に深い影 | TBS NEWS DIG

「ガリガリ君」値上げ、来年3月から90円に　前回の値上げは2024年【赤城乳業】 | 食品産業新聞社ニュースWEB

維新代表、核保有発言を擁護　政府高官の「個人的見解」：時事ドットコム

米国の報復攻撃、少なくとも5人のIS戦闘員が死亡 シリア人権監視団　写真7枚　国際ニュース：AFPBB News

「あなたたちは来なくていい」、365日押し寄せる観光客に欧州の住民は辟易(1/2) - CNN.co.jp

近鉄特急に衝突・炎上の車、遮断機手前で停車の車を押し出し進入…追突された車は踏切外に走り難を逃れる : 読売新聞

保守・島田洋一氏が高市首相との電話内容暴露、維新吉村代表「名誉にかかる」と撤回求めるも拒否 - 政治 : 日刊スポーツ

全国平均は70％超も大阪の公立高校には学校司書ゼロ　尾を引くのは16年前の「改革」 - 産経ニュース

【独自】裏金議員6割、企業献金が増　事件化の年、集金力は維持|47NEWS（よんななニュース）

米司法省、エプスティーン元被告の捜査資料など公開　多くが黒塗りで民主党は批判 - BBCニュース

人権大国は幻想？　東野篤子氏が読み解くフィンランド「つり目」騒動 | 毎日新聞

山形マット死事件、遺族が当時の生徒３人を３度目提訴…損害賠償請求権の消滅防ぐ目的 : 読売新聞

「国保逃れ」指摘受け、維新が全所属議員に関与の有無を調査へ [日本維新の会]：朝日新聞

トランプ氏の関連資料消える　性的人身売買疑惑の富豪文書|47NEWS（よんななニュース）

内閣府の世論調査 悪い方向に向かっている分野「物価」73％ | NHKニュース | 内閣府、物価高騰

高市内閣支持横ばい67%　経済対策に一定評価　毎日新聞世論調査 | 毎日新聞

急増するパキスタン人に相次ぐ攻撃…ロケット花火やバット「嘘だと思われる」ユーチューバーへの取材で見えた目的と誤情報　地域社会での共生に深い影 | TBS NEWS DIG (1ページ)

6歳でコンクリート詰めにされた玲奈さん　なぜ18年放置されたのか：朝日新聞

西九州新幹線、佐賀県の「未整備区間」進展なら「駅―空港」の交通強化支援…国交省次官が知事と会談へ : 読売新聞

北欧を襲う植物プランクトンの渦　ノルウェーで100万匹の魚が酸欠死 - 日本経済新聞

柏崎刈羽原発、26年1月に再稼働　地元同意の手続き完了へ - 日本経済新聞

「さなえちゃんドレッシング」の女性強調に違和感…　エプロン姿の高市首相、アンコンシャスバイアスでは？：東京新聞デジタル

長期金利 10年もの国債の利回り2.1％に 約26年ぶりの高水準 | NHKニュース | 金利、金融、日本銀行（日銀）

3000万円が“使途不明金”　疑惑の「高市応援団」市議がみずから弁明　「私の政治活動は市議会議員レベルじゃない」 | デイリー新潮

副首都、維新案に自民反発　「大阪ありき」協議難航も―首都直下地震：時事ドットコム

外国人の日本国籍取得、来年中に要件厳格化　永住許可に日本語能力も [外国人]：朝日新聞

南城市長選、大城憲幸氏が初当選　自国公推薦候補に3431票差　セクハラ混乱の市政「改革」 | 沖縄タイムス＋プラス

京都→名古屋城の内堀へ　急浮上した野生シカ「移住作戦」に暗雲も | 毎日新聞

黒塗りだらけのエプスタイン資料 被害者・議会から批判の声　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

【独自】分散型水道、政府が導入支援へ　長い配管不要、コスト抑制|47NEWS（よんななニュース）

高市内閣支持68%高水準続く　対中姿勢「評価」55%　朝日世論 [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

北朝鮮、日本の核保有発言非難 「いかなる代償払っても阻止」　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
この食べ物が何なのか、日本人と西洋人で回答が真っ二つになるらしい→日本人は「どう見ても黒豆せんべい」だが…？ - Togetter

労働初心者の妹が10時から14時までのバイトでお昼休憩貰えると思ってお弁当持って行ったらしく、食べる時間無かった〜って帰って来た - Togetter

アメリカのスーパー、緑と青の水が、同じ棚・同じ価格で並んでいる 緑は飲み水じゃないの？なぜ同じ棚に？よくわからない…… - Togetter

1歳の息子が川崎病で緊急入院し24時間付き添いに「持参すべき物やメンタル維持などアドバイスを!」経験者からの回答が熱い - Togetter

フジテレビ「年金月28万円の生活苦」報道が現役世代の不満の呼び水に | アゴラ 言論プラットフォーム

飛行機の隣席にオードリー・タンさんがいた話 - Sway





30歳の結婚記念日で大阪のとあるミシュラン三ツ星に行きました。 ミシュランというミーハーな気持ちと、ちゃんと割烹なるものを食べたことがないから食べてみたいという気持ちからでした。 結論から言うと、う、うーん？という感じでした。 いつもの数十倍お金を払っている、だから数十倍… | mond

【昭和】自分が幼稚園の頃の記録を見つけた→先生『あまりに食べるのが遅いので押し込んだら戻しました』母『ご迷惑をおかけして申し訳ありません』 - Togetter


「上下水道は、もってあと20年持つかなあ？」公務員の志望者が減っていると騒がれているが、土木の現場はそれどころじゃないのでは？と感じる - Togetter

鍋用の鶏だんごをこうするといいよって教えてくださった方、本当にありがとうございます「どうして気付かなかったんだ…」「うっわ、天才やん」 - Togetter

「定義上は蟹」しゃぶ葉のズワイガニ食べ放題「まじか...」って感想だった→味というより蟹をたくさん食べたという思い出を作ることに意義があるのでは？ - Togetter

俺に似ている長男の顔が可愛いので「ひょっとして俺も可愛いのか…？」と思い始めたんだけど、同じようなことが源氏物語に書かれていた「人間の本質は変わらないってこと」 - Togetter

胆嚢をとったオトンが排出された石を「洗って保管するねん」と嬉しそう→アルコールで洗った瞬間、儚く溶けていってびっくりした - Togetter


数回しか着てないMax Maraのコートをクリーニングに出したら生地がゴワゴワになっていた→そもそも汚れることが想定されてないからブラッシングで十分？ - Togetter

ゴッホ展に行ったら献身がすごすぎて「弟のテオは何者だよ」という気持ちでいっぱいになった→その妻の手腕や彼らの死後の話など - Togetter

知人女性が『なんか私最近フライドポテトの匂いするんだよね～！』と無邪気に話していて(それは加齢臭の初期症状…)と気付いたけど言い出せませんでした - Togetter

久しぶりにセレクトショップに服を見に行ったが、店員の声かけがうざくて結局ユニクロに行ってしまった「あいつらユニクロに客を誘導する工作員だろ」 - Togetter

今年のゆず湯、男湯はいたずら防止で袋に入れる事にした「潰すわ浴槽ですりおろして削るわ外に投げつけるわ別の浴槽に持っていくわで風情とか言ってられない」 - Togetter

「3日前までピンピンしてた人が風呂場のヒートショックで亡くなってショックが大きい」身内の事例をきっかけに始めた対策などの知見 - Togetter


アメリカ人の義母が、生のクッキー生地を丸めて凍らせてからチョコをかけるお菓子を作っているが、日本人の感覚だと生の小麦粉って食べたらいけない…と思っちゃう - Togetter

逆に「短時間で終えられて金がかからず将来の役に立って金が稼げて世間的な見方も悪くない」というパフォーマンスが一番高い趣味ってなんなんだろう - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【特集】Amazonで買える1万円台の激安中華スマホって実際どうなの？ダミーカメラとかなんだかオモロイぞ ～試したスマホを1名様にプレゼント！ - PC Watch

アップルとグーグル、アプリ外決済に最大１５～２０％の手数料課す方針…スマホ新法施行 : 読売新聞

SHEIN停止請求を棄却　仏裁判所、政府は控訴へ|47NEWS（よんななニュース）



官民で国産ＡＩ開発、ソフトバンクなど出資で新会社…世界潮流の「１兆パラメーター」目指す : 読売新聞

「GIGAスクール構想」2社でシェア7割　寡占懸念、公取委が見解表明へ - 日本経済新聞


NVIDIAのLLM、Nemotron 3 Nanoは賢いけどコーディングには向かないかも。Mamba 2の特性が悪く出てる？ - きしだのHatena



Nano Banana Pro で ストーリー漫画の作成を試す｜npaka

そんなまさかと思ってベンチにスマホを置いたら本当に充電が始まって衝撃を受けている「こういうのだよ 俺達が望んでる技術の使い方って」 - Togetter


スマホ法ついに施行 日本市場をより良くするために必要なこと【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

【西川和久の不定期コラム】卓上サイズでVRAM 128GB搭載ミニPC、ASUS「ASCENT GX10」を遊び尽くしてみた - PC Watch


「カード番号と有効期限」だけで通った時代から10年～決済セキュリティの進化と今すべき対策 #Security - Qiita

生成AIをフル活用したドラマ「TOKYO 巫女忍者」1月7日(水)深夜に日本テレビで放送決定! 莉子主演、藤原樹が共演 | AOI Pro. Inc.

【特集】iPhone 17かPixel 10で迷ってる？どちらが優秀か比べてみた結果…… - PC Watch

高木浩光＠自宅の日記 - 生成AIと処遇AIの混同について、まだ言いたいことがある──LLMは処遇AIを救うかもしれない

設定していますか？Windowsにおけるユーザ操作追跡のためのプロセス監査 | IIJ Engineers Blog

Claude Codeの50回制限を20倍に拡張するclaude-mem - コンテキスト枯渇問題の解決策

（おまけ） 続・FPGAに対する誤解 - Ryuz's tech blog

useEffectを間違って理解していた話 #React - Qiita

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【PlateUp!】ワンオペお料理屋さん、閉店Part10【VOICEROID実況プレイ】 - ニコニコ動画


GeoGuessrで出た場所にフライトシムで着陸してみた！ - ニコニコ動画


年末特別企画「アベマでホロライブ2025 ～年末過去ライブ一挙放送12時間SP～」を12月28日（日）昼12時より開催決定！音楽ライブ5本＆ショートアニメを“12時間ノンストップ”で無料一挙放送！ | 株式会社AbemaTVのプレスリリース

続編で、主人公たちが守った世界がまた荒れている、前作のキャラが噛ませ犬、などが嫌だけど『ヒロインが毒親になっている』が断トツで嫌すぎるかも - Togetter

ソシャゲを作っていた頃にユーザーの離脱率を見て気になるポイントがあったので操作を整理してチュートリアルの時間を短くしたら離脱率が下がった「まず遊んでもらうのが重要」 - Togetter



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』PV第１弾 ｜ "STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure" 1st Trailer !! - YouTube


TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」PV｜OPテーマ：King Gnu「AIZO」｜2026年1月8日(木)深夜0時26分～MBS/TBS系にて全国同時放送開始！ - YouTube


TVアニメ『地獄楽』第二期 第二弾PV｜OPテーマ「かすかなはな」キタニタツヤ feat. BABYMETAL - YouTube


TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』第2弾PV｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube


アニメ「ワールドトリガー」REBOOTプロジェクト ティザームービー - YouTube


TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期 ティザーPV解禁!! - YouTube


TVアニメ『転生したらスライムだった件 』第4期　特別映像【2026年4月放送決定！】 - YouTube


TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期 超ティザーPV│SEASON2│OFFICIAL TEASER TRAILER - YouTube


TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」ティザーPV｜2026年4月放送開始！ - YouTube


アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2ティザーPV｜2026年4月YouTubeにて配信開始 - YouTube


【ブルアカ】5周年記念楽曲「Let's Go With…」 - YouTube


TVアニメ『忘却バッテリー』第2期2027年放送決定｜ティザービジュアル解禁映像 - YouTube


『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［鬼殺隊］ - YouTube


TVアニメ「霧尾ファンクラブ」PV第1弾 - YouTube


『LIAR GAME』ティザーPV｜2026年4月からTVアニメ放送開始 - YouTube


【キャラクターPV】タチコマ | 攻殻機動隊 アニメシリーズ - YouTube


#第２期制作決定！ TVアニメ『 #野生のラスボスが現れた！ 』 - YouTube


TVアニメ『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』第2弾PV - YouTube


アニメ『怪獣８号』完結編製作決定PV／オリジナルショートアニメ「鳴海の平日」製作決定 - YouTube


待たせたなァ！『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』本予告解禁｜2026年2月13日（金）公開 - YouTube


『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』PV【僕たちが最高のヒーローになった物語】 - YouTube


TVアニメ『#MFゴースト 3rd Season』第2弾PV　2026年1月1日(木)よりPrime Videoにてテレビ放送より3日間先行配信！ - YouTube


【特報】TVアニメ「マッシュル-MASHLE-」第3期制作決定！「三魔対争神覚者最終試験編」2027年放送！ - YouTube


【TVアニメ化決定！】『幼稚園WARS』ボイスコミックPV - YouTube






『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告第2弾 - YouTube


『チェンソーマン 刺客篇』ティザーPV／Chainsaw Man –  Assassins Arc Official Teaser - YouTube


TVアニメ「ブラッククローバー」2nd Season　ティザーPV［2026年TV放送開始］ - YouTube


アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第3クール《ティザーPV－SAI登場Ver.－》第3クール2026年4月放送！ - YouTube


TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』ティザーPV｜2026.07 ON AIR - YouTube


TVアニメ『逃げ上手の若君』第二期、開幕 ｜2026年7月放送開始 - YouTube


ONE PIECE 〈エルバフ〉編 2026年4月5日（日）夜11時15分 フジテレビ系全国ネットにて放送開始！ - YouTube


『地獄先生ぬ～べ～』 第2クール 本PV - YouTube


TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」新章【タクティクス編】PV｜2026年1月4日放送開始 - YouTube


TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」アルマリザモン 進化シーン - YouTube


『BLEACH Mirrors High』久保帯人先生スペシャルビデオメッセージ - YouTube


アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』連続2クール特報 - YouTube


TVアニメ『あかね噺』本PV第1弾｜2026年4月放送開始！ - YouTube


『Clair Obscur: Expedition 33』生成AI使用で「GOTY」とあるアワードで剥奪…過去インタビュー発言が要因に | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト









◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
2025年ブックオフオンライン年間ランキングのこと - WASTE OF POPS 80s-90s


◆新商品（衣・食・住）
お取り寄せNIPPON　北海道産花咲ガニだし醤油ラーメン／三重県産伊勢海老だし味噌ラーメン ／島根県産のどぐろだし塩ラーメ　2026/1/12　新発売 | エースコック株式会社

『ステーキハウス　フォルクス』優雅なお食事のひとときをトリュフ×ステーキ×ロブスターで味わう「Winter Truffle Fair」を12月23日（火）より全店で開催 | 株式会社アークミールのプレスリリース

2026年の恵方は南南東 開運祈願！福を呼ぶ恵方巻｜セブン‐イレブン

新春に！紀州産梅の梅肉ペーストを使用した『ベビースタードデカイラーメン（梅味）』が期間限定発売 | 株式会社おやつカンパニーのプレスリリース

ごまをふんだんに使用した濃厚でコクのある味噌らーめん！「ごま味噌らーめん」販売開始！！ | 株式会社幸楽苑のプレスリリース

とろけるチーズタルトを「ドドン」と味わう！新感覚スイーツ「ドドンとチーズプリン」がドン・キホーテ系列店舗にて新発売。 | 株式会社ドロキア・オラシイタのプレスリリース

3層仕立ての贅沢な味わい 「ダースプレミアム＜華やかバニラ＞／＜華やかミックスベリー＞」 2026年1月6日（火）より期間限定発売 ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓

昨年大好評いただいた“夢のコラボ”が待望の復活！年に一度の“甘じょっぱいしあわせ”で年末年始をハッピーに♡シャカシャカポテト® ハッピーターン味 12月29日(月)から期間限定販売 | マクドナルド公式

果実の濃い味わいをしっかりと感じられるぜいたくなアイス「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」12月29日 新発売／全国コンビニエンスストア | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.

