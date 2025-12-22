唐辛子とラー油で辛味がしっかり効いた「マルちゃん正麺 カップ もやし辛味噌」試食レビュー
10周年を迎えた東洋水産の「マルちゃん正麺」シリーズに、何度か人気を博した「もやし辛味噌」が2025年も復活したので、買ってきて食べてみました。
「マルちゃん正麺 カップ もやし辛味噌」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
https://www.maruchan.co.jp/news_topics/entry/2025/12/post_20211083.html
「マルちゃん正麺 カップ もやし辛味噌」
原材料はこんな感じ。
1食161gで457kcal。食塩相当量はめん・かやくが2.4g、スープが3.8g。
ふたをめくるとかやく、液体スープ、粉末スープ、もやし調理品の4つの袋が入っています。
かやくだけ麺の上にあけ、お湯を注いで5分待ちます。液体スープともやし調理品はふたの上で温めておきます。
5分たったら、まずは粉末スープを投入してまぜます。
続いて液体スープを投入。みその香りが広がります。
最後にもやし調理品を入れたら完成。
「マルちゃん正麺」シリーズらしく完成度の高い麺に味噌スープがしっかりと絡んで、すするとズルズルと心地良く口の中に滑り込んできます。スープは唐辛子とラー油の辛さがピリッとしっかり効いたもので、もやしが入っても水っぽくなることなく濃厚。白ごはんとの相性も抜群で、食べる手が止まらないひと品でした。
「マルちゃん正麺 カップ もやし辛味噌」は税別355円で、2025年12月15日(月)から発売中。なお、楽天市場では12個入りが送料込み・税込4380円の取り扱いがありました。
マルちゃん 正麺カップ もやし辛味噌 161g×12個入り (1ケース)
