2025年12月2日のヘッドラインニュース

タカラトミーアーツのリアルな造形を追求したフィギュア「SR+」シリーズから、「SR+ 20世紀スタジオ エイリアン」が2025年12月中旬から全国のカプセル自販機で発売されます。1979年に公開された映画「エイリアン」に登場するエイリアンや主人公らが高いクオリティで立体化されています。



SR+ 20世紀スタジオ エイリアン｜商品情報｜タカラトミーアーツ

https://www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y087660



ラインナップは「エイリアン」と「エイリアン(インナーマウス)」、最終盤で宇宙服を着た「エレン・リプリー」、序盤のシーンを再現できる「ケイン＆フェイスハガー」と「エッグ＆チェストバスター」の5種類。なお、フェイスハガーは取り外し可能で、単体での造形も楽しめます。





ガチャの枠を超えた圧倒的なスケールとクオリティに加え、彩色も劇中資料をベースに再現しているとのこと。特にエイリアン2種は頭部にクリアパーツを採用してスーツの造形が徹底再現されており、組み立てると約122mmの高さになります。ボディは一部可動式。





価格は1回500円。発売日は2025年12月中旬で、販売店舗は発売後に公式サイトから検索可能です。



TM&©20th Century Studios



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）











ポ〇ットモンスター 夏毛／冬毛 pic.twitter.com/sE9CeO8cXF — しお (@shio_kgdP) 2025年12月1日





28歳だけど決まってない pic.twitter.com/0AQaae4v0x — かえりたい (@oomr_nmoo) 2025年11月30日



ニチレイフーズが「中に具材を入れて焼いた円形の厚焼き和菓子」をなんと呼ぶか調査した結果、大人の事情で"御座候"がヴォルデモート卿状態へ - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

美食家の舌が肥えるメカニズムを解明 -ヒトは味の微... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



東北地方初確認のカツオノエボシの仲間が新種と判明 ... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



あやとりの巻線技術で高性能モータを実現 ―高温超電導誘導モータの実用化に貢献― — 京都大学 工学部・大学院工学研究科



レーズン水が自然発酵によりワインになる仕組み―ワインの原型のひとつか？― | 京都大学



標準電波JJYがIEEEマイルストーンに認定！｜2025年｜NICT-情報通信研究機構



人はいつからネコを飼うようになったのか、定説覆す驚きの発見 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

クマ閉め出す自動ドア…スマホアプリに反応し開閉、障害者や高齢者向けシステム「新たな活用法」 : 読売新聞



高市首相「黙って投資しろ」の違和感 日本売りは止まるか - 日本経済新聞



迫る「ペットボトル200円」時代 もはや値上げはタブーではない？：朝日新聞



【速報】韓国大統領が宗教団体の解散命令検討を指示|47NEWS（よんななニュース）



男娼使い政敵にハニートラップ、性行為動画で脅迫 現職市長に拘禁4年 仏 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】中国、高市氏答弁撤回求め国連に2度目書簡|47NEWS（よんななニュース）



香港マンション火災、内部の過酷な状況明らかに…死者１５１人 : 読売新聞



「台湾有事」の最悪シナリオ明らかに「日本側の死者4662人」海上封鎖で包囲



JR北海道と上川大雪が連携協定 限定商品で鉄道旅・日本酒をアピール - 日本経済新聞



JR東海、リニア山梨県駅は31年9月完成予定 住民説明会で初公表 - 日本経済新聞



【独自】NISA、未成年にも解禁へ 政府、子育て世代支援 | NEWSjp



阪神電鉄社長「座席指定車両､山陽･近鉄と乗り入れ意欲」 - 日本経済新聞



ハローワーク職員、求職者になりすます 偽名で面接、就職件数に計上：朝日新聞



三省堂書店、「神田神保町本店」26年3月再開業 売り場面積4割減 - 日本経済新聞



インドネシア、大洪水の死者500人超す 行方不明も500人以上 - BBCニュース



トランプ氏、詐欺で禁錮刑の経営者を減刑 刑期開始から数日で釈放 - BBCニュース



ゼレンスキー氏、領土問題が和平交渉で「最も困難」 米特使はプーチン氏と会談へ - BBCニュース



【速報】政府、与党がNISA未成年解禁を検討|47NEWS（よんななニュース）



「日本の法律知らない」室外機の上に立つ中国籍の男(44) 刃体12センチの包丁所持し逮捕 札幌市（2025年12月2日掲載）｜STV NEWS NNN



【速報】アスクル、法人向け売り上げ95％減|47NEWS（よんななニュース）



不正車検疑いで整備業者を摘発、30年で1.6万台通して報酬得たか [東京都]：朝日新聞



中国外務省「主催者に聞いて」言及避ける 上海での日本人歌手の強制退場・コンサート中止への質問に対し | TBS NEWS DIG



NHK、米兵の沖縄での性犯罪報道を延期 関係者「高市政権に忖度」 制作現場からは抗議 政権発足翌朝から2週間後に | 沖縄タイムス＋プラス



小泉氏とは違う現農相の見解 コメ「増産」の言葉はなぜ消えた？ | 毎日新聞



高市首相「いいから黙って全部オレに投資しろ」…「進撃の巨人」のセリフを英語で引用 : 読売新聞



JR名古屋駅の天井パネル落下、事故原因は改修工事後の確認不十分 男性が頭にけが - 産経ニュース



「妨害やな。よし、あいつ逮捕する」ＮＨＫ党・立花孝志党首 新たに「逮捕傷害」容疑で書類送検 尼崎市議選の応援演説で“私人逮捕”呼びかけ男性にケガさせたか | MBSニュース



立花孝志被告ら３人を逮捕致傷容疑で書類送検…演説中に批判の男性に「私人逮捕して」と負傷させた疑い : 読売新聞



日本に「スパイ防止法」は必要か、既存の法律で対処できない犯罪行為とは 高市政権誕生で現実味 | NEWSjp



“戦争を起こさないために政治家は何をすべきか” 戦争を経験した福田康夫元総理の証言 | TBS NEWS DIG



スペインを襲った50年に1度の大水害 遅れる復興への怒りと恐怖が残した心の傷 | NHKニュース | スペイン、気象、河川・洪水



【速報】首相代表の支部に上限超え寄付、返金手続き|47NEWS（よんななニュース）



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

朝、学校に来たら自分の机に「死ね」と彫られてた… いじめだよね？クラスで泣いちゃったんだけどどうしたらいい？→相談先や証拠保全など、様々な助言が集まる - Togetter



面接で趣味を聞かれて「登山です」と答えると高確率で「富士山に登ったことはありますか」と聞いてくるのやめて欲しい...富士山は登山が好きな人ほど行かない理由が揃っている - Togetter



写真館に「結婚式できなかったから10周年のお祝いにサプライズで写真撮ってあげたい」と来店されたご主人→スタッフさんの提案で奥さんが救われていてグッジョブすぎる - Togetter



母が久々に焼いたシフォンケーキを「もっと食べたい」と怒る次男2才に、小3長男が「大丈夫だよ、うちの母ちゃんは…」と完全に母を理解した解説をしていて笑ってしまった - Togetter







男性上司を『不機嫌ハラスメント』で休職に追い込んだ部下、裁判官にも不機嫌ハラスメントをカマして芸術点が高い→「こんなバケモンと働いたら病むわ」「全く反省してない」 - posfie





地味に全部の車両につけて欲しいこの突起

特に人が詰めない地方の方がいる pic.twitter.com/XFn1rNR5qz — すずり (@szl1833) 2025年12月1日



「現実逃避の代償は大きい」30年以上引きこもり、家庭内暴力を続けてきた兄の世話を両親から頼まれた弟が拒否したが、かなり難しい問題 - Togetter



取手の家に泥棒が入っていました – ひろじ



ハスキーが食器棚や冷蔵庫などの引き出しを開けると必ずこうするんだけどコレってあるある?「面白い」「うちもやる」 - Togetter







「マイナ保険証」へ移行 従来の健康保険証どうなる？登録方法や有効期限、資格確認書など記者が解説 | NHKニュース | マイナンバー、Q＆A解説、医療・健康



悪化する若者の心の健康 女子で顕著、学業の重圧やSNS影響か - 日本経済新聞



「不機嫌ハラスメント（フキハラ）」は「不機嫌で相手をコントロールしようとする人」と「そういうタイプの人を野放しにする組織」に問題がある、という話 - Togetter



アラブ系の男が900円乗って、これしかお金ないとか言い出した。押し問答の末、家は近いので10分待ってとか言い出すので、警察に通報。後になって、いくら払えば許してくれる？と言われた話 - posfie



新幹線の中でマクドナルドは食べてもいい？ルールorマナー違反？さまざまな意見が集まる「551の豚まん食べる人もいる」「アルコールの方が不快」 - Togetter



公演中止騒動が映し出した、中国社会の静かな変化｜上海在住のえいちゃん



厚労省が提供している職業適性テストがあるのでやってみた→人によって様々な結果が出るし、詳細に書かれているので読み物としても面白いと話題に - Togetter



青信号の交差点で右折待ちしてたら警察官に止められて信号無視に仕立て上げられてた...みんなもドラレコ付けようね→「ドラレコ無くて打つ手立てなかった人が過去に山ほどいるんだろうな」 - Togetter



修学旅行に出かけた息子、机にパスポートが置いてあったけど入国出来るんかね「パスポート忘れ、あのゾッとする感覚は未だに忘れられない - Togetter



「メロディやベースは聴こえるがコード進行はどこで鳴ってるのか」「コード進行だけを聴きたい」と父に聞かれたがどう答えるべきか、いろんなコードの考え方がぞくぞく集結 - Togetter



サツゲキ 閉館のお知らせ - サツゲキ



サツゲキは多くの皆さまにご支援いただき営業を続けてまいりましたが、賃貸借契約の満了に伴い2026年3月29日(日)をもって閉館することになりました。

これまでの温かいご愛顧に、深く感謝いたします。



虐待親は「虐待してますか？」と聞くと黙るけど、「躾はしてらっしゃいますか？」と聞くと我こそ正義だと思ってる虐待親は喋るという話 - posfie











◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

後払いの支払いを放置してたせいで物件の審査通らなくなった…たった5000円で家って借りられなくなるんだ「〇〇円くらいって考えはまじで危険」 - Togetter



Anthropicの招待制イベントで登壇してきた話──Ben Mannが語ったAGIの定義とエージェントの本質 - Findy Tech Blog



【特集】モバイルバッテリ処分2025、楽になったよ。ありがとう環境省 - PC Watch



ちょっとだけ牧歌的インターネットが帰ってくる季節だよね - フジイユウジ::ドットネット



ガバメントAIで試用する国内大規模言語モデル（LLM）の公募について｜デジタル庁







Antigravity を使うときは DevContainer で安全に使おう | DevelopersIO



私はプロ患者なので、持病に関する採血データを10年以上Excelで保管しており、医者を怖がらせたことがある「同じくやっています」「素晴らしい」 - Togetter



スタートアップとかいう界隈に３年いて思ったこと｜イコラ



足立レイボカロ化計画始動！ついに足立レイがVOCALOIDで動く！？ - CAMPFIRE (キャンプファイヤー)











「MS “P”明朝」のように書体に“P”がついているのにはこういうワケがあった→「知らなかった…そんなの…」「Pありなしはエンジニアやデザイナーが頭痛になる」 - Togetter



爆破解体予定だったレガシーサーバーの転生 - KAYAC Engineers' Blog



米国の生成AI事業者パープレキシティ社に対する抗議について|インフォメーション|共同通信社



Goroutineよりも高級で、Async/Awaitほど世界を分断しない、Oxという選択肢 - Lambdaカクテル



もしAI素人が「明日からAIエージェント作ってくれ」と言われたら｜Moriya



SOPSで「さくらのクラウドKMS」を使う sops-sakura-kms を作りました - 酒日記 はてな支店



「中高生Rubyプログラミングコンテスト2025」受賞者決定！ | gihyo.jp



【プロンプト付】GA4とClarityのMCPサーバー活用例 - ブログ - 株式会社JADE



生成AI検索サービス、なぜ著作権侵害？ 「ただ乗り」防ぐ法整備を | 毎日新聞



生成AI検索サービスの仕組みは? 警告後も狙われる報道機関の記事 | 毎日新聞



毎日新聞「記事ただ乗り、即時停止を」 米AIパープレキシティへの抗議書要旨 | 毎日新聞



OCR技術の変遷と日本語対応モデルの性能検証 - LayerX エンジニアブログ



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



pic.twitter.com/yGI04nk5Uv — ワールドトリガー アニメ公式 (@Anime_W_Trigger) 2025年12月1日



【アーリーアクセス版】フィーちゃん的十秒奪取！【CeVIO＆ボイスロイド実況】 - ニコニコ動画





雌犬霊夢ちゃん【Haunted Pawsアルファテスト】 - ニコニコ動画





あるゲームの公式アカウントが『ユーザー層がキモいスマホゲームランキング』と称して、他企業のゲームを馬鹿にした投稿を行い批判が集まる「運営がこれやってるのやばい」 - Togetter



女子高出身の作家「男同士の友情難しすぎる。そんなつもりないのに書けば書くほどBLっぽくなってしまう」→女性の描く男性の友情は距離感が遠すぎるという指摘に納得の声 - Togetter



アニメ「ストーンオーシャン」を観ていたら何度も背景に出てくる"妙な模様"が気になって仕方ない小説家、ジョジョのキャラっぽいテンションのキレ芸を披露 - Togetter



主人公勢力の誰かが敵に拷問されて、駆け付けた時には全身の皮剥がれて目と指潰された状態で死んでた作品何だったっけ...→えげつない拷問描写のある作品が続々と集まる - Togetter



斉藤大地氏には“筋”を通してほしい…『NEEDY GIRL OVERDOSE』で何が起こったのかを今、「とりい氏」と「にゃるら氏」ら中核人物に語ってもらった【インタビュー】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト







フランスで「漫画の祭典」中止に 運営会社に批判噴出受け | NEWSjp



「攻殻機動隊」の原作者・士郎正宗氏に一問一答！草薙素子のモデル、読んで面白かった本、SNS社会の受け止め方｜@DIME アットダイム



小島秀夫の人生に欠かせない10のアイテム | 10 Essentials | GQ JAPAN - YouTube





















日本のコンテンツ輸出は6割ゲーム3割アニメなのに、邦画や音楽、舞台の声がデカすぎて外貨を稼ぐ産業の政策ニーズが届かないという課題があるらしい - Togetter



劇場版「僕の心のヤバイやつ」本予告｜2026年2月13日(金)全国公開 - YouTube





【予告】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』＜2026年2月27日(金)公開＞ - YouTube





TVアニメ『シャンピニオンの魔女』メインPV ┋2026年1月放送開始 - YouTube





TVアニメ『シャンピニオンの魔女』ティザーPV ┋2026年1月放送開始 - YouTube





『果てしなきスカーレット』【初日舞台挨拶】大ヒット上映中 - YouTube





【第6話放送直前】5分でわかる『千歳くんはラムネ瓶のなか』ダイジェスト - YouTube





TVアニメ「ゴールデンカムイ」最終章PV - YouTube





『悪夢の街』 - ゲームプレイトレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





DualSense® ワイヤレスコントローラー "原神" リミテッドエディション登場 - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー ドゥリン（CV：小林千晃）「このために生まれた物語」 - YouTube





『Destiny 2』: 反逆 | シネマティックトレーラー - YouTube





『フォートナイト』 バトルロイヤル チャプター7：パシフィック・ブレイク | シネマティックトレーラー - YouTube





『フォートナイト』 バトルロイヤル チャプター7：パシフィック・ブレイク ゲームプレイトレーラー - YouTube





TEKKEN 8 - 「ミアリズ」 スターターガイド - YouTube





【オクトパストラベラー0】新バトル曲＆トラベラー紹介PV総集編 - YouTube





NOTHING NEW -我々は宇宙人- ティザー映像 - YouTube











…シェリルはギャルやるなら姉ギャルだと思うがいかに？w

シェリルがギャルでギャリルwww←



バッグ、キャップ、ドッグタグ

/ダイアモンド+クレバス



コードブレスレット

/THE KISS



バングル

/ノーブランド



ブーツ

/サルトーレ



クロップトップ、スカート

/GHOST of APPLE pic.twitter.com/5V1miV3w6x — ますやん@シェリルスペシャルウィーク (@masyang_fb7) 2025年12月1日





◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥

電撃文庫

『デモンズ・クレスト』

アニメ化決定

◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢



『SAO』『アクセル・ワールド』の川原 礫が送る

完全新作小説がアニメ化！



12月10日には電撃文庫から最新4巻が発売予定！

アニメ化の続報をお楽しみに！… pic.twitter.com/OshCOg7nej — 電撃文庫 (@bunko_dengeki) 2025年12月2日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



【箱根駅伝への道では1分でも多く選手のコメントを放送したいから、触れる時間がないけど、文字として残しておきたいこと】… — 柏原竜二 (@kashi0713) 2025年12月1日



【みんなのうた 12-1 月新曲 米ライスおにぎり／ゆこぴ feat. 歌愛ユキ】｜NHK - YouTube





アニマル浜口氏の「ワッハッハー！」に科学的効果？ 〝病は気から〟に通ずるリフレッシュ呼吸法 | 東スポWEB



内藤哲也の新弟子RYUSEIが来年１月デビュー 〝正体〟は新日本・安田優虎の双子の兄・龍星！ | 東スポWEB



Ｆ１＝角田、来季レッドブルのドライバー外れる見通し 2日発表へ | ロイター



広陵野球部の厳重注意事案、生徒2人を暴行容疑で書類送検 広島県警 - 高校野球 [広島県]：朝日新聞



広島 広陵高校野球部 当時2年生の部員2人を暴行疑いで書類送検 | NHKニュース | 高校野球、広島県、夏の全国高校野球



ドラマで警官を演じた米俳優、本物の警官に 警察学校で訓練に励む65歳 - CNN.co.jp



地球＜80億人＞滅亡。解決策はたった一人の＜中学校の科学の教師＞。広大な宇宙でこの危機に挑むのは、ひとりではなかった──。 - YouTube





「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」日本版特報｜“スター・ウォーズ”最新作が映画館に帰ってくる！｜2026年5月22日（金）劇場公開！ - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

SNSで話題の「ドバイチョコ」風スイーツがスシローに上陸！チョコとサクサク食感、ピスタチオの風味を楽しめる「ドバイチョコ風サクッとパフェ」が登場！ | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIESのプレスリリース



「ハイチュウ」発売50周年！セブン‐イレブンのスタッフが選んだ 宇宙をイメージした架空のフルーツ味が限定発売！ 「ハイチュウ＜ギャラクシーアップル味＞」が12月9日（火）から順次登場 〜青りんごの酸味とハチミツのような甘みに、スパイスのような香りが効いたやみつきになる味わい～｜セブン‐イレブン

